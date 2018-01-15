Giác quan thứ 6 là một loại cảm giác vô cùng đặc biệt mà tạo hóa dành tặng phái nữ. Đứng trước giác quan này, mọi sự che đậy của đàn ông đều sẽ bị phơi bày. Chúng ta hãy cũng xem sự chính xác mà khả năng này mang lại cho người phụ nữ nhé!

Khi anh ngủ, tôi vẫn có cảm giác bất an. Ngồi dậy, tôi lấy điện thoại của anh ra xem. Tất cả đều bình thường nhưng trong nhật ký cuộc gọi của anh trong hai ngày gần nhất có những 20 cuộc điện thoại dành cho một số lạ. Khi phát hiện tay tôi run lên bần bật. Tôi dựng anh dậy hỏi chuyện. Anh vô cùng hoảng hốt và cuối cùng thú nhận ngoại tình .

Chồng tôi làm nghiên cứu thị trường nên thường xuyên phải đi công tác các tỉnh lân cận. Mấy hôn nay ở nhà, anh nói ngày 12 phải đi công tác. Ngày 11, tự dưng tôi có cảm giác không yên. Mặc dù anh ấy luôn ngồi ở nhà nghịch điện thoại nhưng lại không sạc pin, điện thoại không rời khỏi tay. Thấy vậy, tôi vô tình hỏi sao không thấy anh sạc điện thoại, pin điện thoại còn nhiều không? Anh nói rằng anh sẽ sạc trên xe.

Trường hợp thứ hai

Kết hôn được 2 năm tôi đi công tác. Khoảng hơn 9 giờ tối gọi điện cho chồng, tôi nói đùa rằng: “Em không có ở nhà có phải anh tự do rồi không? Anh có đi tìm cô nào không đó?”. Chồng nói rất nhiều, giảng giải mọi điều để tôi tin. Nhưng khi cúp máy xong, trong lòng tôi như có lửa đốt không hiểu nguyên nhân. Tôi gọi điện để xem anh có ở nhà thật không. Nhưng khi tôi gọi thì điện thoại tắt máy.

Ở nhà không có điện thoại cố định, tôi nhớ ra cô bạn thân và gọi điện nhờ chồng cô ấy đến nhà tôi. Đúng như những gì tôi nghi ngờ, ông chồng tôi không hề có ở nhà. Sau khi tôi đi công tác về, anh thừa nhận ngoại tình khi tôi công tác. Cuối cùng tôi lựa chọn ly hôn.

Giác quan thứ 6 là điều đặc biệt mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ ba

Một lần tôi tăng ca, khoảng 10 giờ đêm bạn trai gọi và nói là anh ấy chuẩn bị đi ngủ. Nghe xong lòng tôi đầy nghi hoặc. Tôi có cảm giác như anh đang cố giả giọng buồn ngủ. Bất an, tôi xin lãnh đạo về sớm. Đến thẳng nhà bạn trai, đúng như những gì tôi nghi ngờ, trong nhà anh có cô gái khác.

Giác quan thứ sáu chính là vũ khí bí mật của người phụ nữ chuyên dùng để đối phó với những gã đàn ông thường hay che giấu sự thật. Đứng trước giác quan thứ sáu của người phụ nữ, những việc làm xấu xa của đàn ông đều sẽ bị vạch trần.