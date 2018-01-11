Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ hỏi đàn ông 4 câu này

Rất nhiều phụ nữ nói rằng khi đàn ông yêu bạn, bạn sẽ được xem như bảo bố còn khi không yêu nữa thì bạn sẽ chỉ như cỏ rác mà thôi. Vì vậy phụ nữ phải yêu lấy bản thân mình. Tuy nhiên tình yêu là điều thật khó nói. Vì thế, là người phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ hỏi đàn ông 4 điều này. Một khi đã hỏi, bạn chính là người thua cuộc.

Phụ nữ thông minh đừng bao giờ hỏi bạn trai hay chồng mình câu hỏi này. Dù có so sánh đi nữa cũng không có tác dụng gì, kết quả đều như nhau thôi. Chi bằng bạn hãy chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn, làm cho mình càng ngày càng có sức hút. Đến một ngày nào đó người phải suy nghĩ là anh ấy chứ không phải là bạn nữa.

Thật khó trả lời câu hỏi này. Nó cũng tương đương câu hỏi bạn sẽ chọn chồng hay chọn mẹ đẻ. Chắc chắn bạn cũng biết không ai dám trả lời câu này, chính vì thế những cô gái thông minh sẽ không bao giờ hỏi. Tốt nhất cứ đợi đến sau khi kết hôn xem anh ta thể hiện thế nào.

Hôm nay anh đã làm những gì?

Đi làm về nhà mệt mỏi, anh ấy không bao giờ muốn nghe câu hỏi này của bạn. Thay vì điều đó bạn hãy yêu thương và quan tâm đến anh ấy hơn.

Phụ nữ thông minh nên biết cách chăm sóc tốt cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Anh có mối quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ khác đúng không?

Nhiều phụ nữ có thói quen kiểm tra điện thoại của bạn trai hoặc chồng. Thấy tin nhắn bị xóa sạch bạn sẽ nghi ngờ chồng hoặc bạn trai đang có mối quan hệ ngoài luồng với một ai đó. Tuy nhiên, ghen lồng lộn lên cũng không được gì, người thiệt thòi vẫn là bạn. Bạn hãy làm sao để bản thân mình ngày một quyến rũ, xinh đẹp, khi đó bạn không cần phải làm gì hết thì chồng vẫn yêu.

Đối với người phụ nữ thông minh, họ sẽ không bao giờ hỏi chồng hoặc người yêu mình những điều trên đây. Đây là những câu hỏi khó trả lời hoặc gây ức chế cho người khác. Nếu như họ không trả lời bạn sẽ bắt bẻ, còn nếu câu trả lời không vừa ý bạn sẽ thấy không vui. Phụ nữ thông minh hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân của mình. Hãy khiến chồng bạn cảm thấy “sợ mất” thì bạn sẽ không phải lo lắng gì nữa.