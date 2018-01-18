Đàn bà không muốn khổ cả đời nhất định phải thuộc nằm lòng 5 điều này

Tâm sự gia đình 18/01/2018 15:31

Dù kết hôn hay chưa, phụ nữ cũng phải thuộc nằm lòng 5 điều này để cả đời được hạnh phúc, an yên.

Đàn ông mà đánh phụ nữ tuyệt đối không được lấy

Phụ nữ là để yêu thương. Khi còn nhỏ bố mẹ không nỡ đánh mắng, khi lấy chồng ai cũng mong muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng chứ chẳng ai muốn lấy phải một người vũ phu. Phụ nữ đừng bao giờ chịu đựng người đàn ông đánh mình.

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Nếu muốn cuộc sống sau này không buồn tủi, phụ nữ nhất định phải biết 5 điều này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt sẽ không có yêu cầu gì với phụ nữ

Nếu kết hôn chị em nên chọn người đàn ông không có yêu cầu gì với mình. Nếu một người đàn ông đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho vợ, bạn đừng bao giờ chọn anh ta. Người đàn ông tốt không có yêu cầu gì với người phụ nữ của mình nhưng đối với bản thân, anh ấy luôn luôn tự đưa ra những yêu cầu thật cao.

Cần chú ý đến gia đình của anh ấy

Khi kết hôn, bạn không chỉ lấy người đàn ông đó mà còn gả cho cả gia đình người đó nữa. Bạn nên tìm hiểu gia đình người đó như thế nào? Đàn ông trong gia đình đó có yêu thương vợ con không? Hoàn cảnh gia đình ra sao? Bạn cũng cần biết gia đình họ vì sao giàu hoặc vì sao lại nghèo.

Phải có nguyên tắc sống của mình

Phụ nữ đừng bao giờ có tư tưởng hoặc hành động ngoại tình. Bạn hãy nhớ rằng, bữa ăn của hôn nhân chỉ cho phép hai người ăn, không được thêm một người khác vào. Bạn đừng mang bát đi xin đồ ăn nhà người khác cũng như phá hoại gia đình ai.

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Phụ nữ đều cần có nguyên tắc sống riêng - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân phải có thu nhập riêng

Nếu như có một công việc ổn định với thu nhập khá, bạn phải biết trân trọng điều đó. Phụ nữ đừng bao giờ mong chờ được đàn ông nuôi. Cho dù nhà chồng có điều kiện đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ công việc. Độc lập về kinh tế phụ nữ mới có được sự tôn trọng. Nếu luôn thấp kém trước mặt chồng, đến cuối cùng người đàn ông đó cũng sẽ bỏ rơi bạn mà thôi.

Khi còn trẻ, bất kỳ cô gái nào cũng có những ước mơ đẹp đẽ về tình yêu và hôn nhân. Nhưng đôi khi cuộc sống không như những gì ta mong muốn. Để có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ nhất định phải biết được những điều này.

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Tình cảm là thứ mang đến hạnh phúc cũng như đau khổ cho con người, vì vậy chúng ta cần học cách nâng lên được thì buông xuống được.

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