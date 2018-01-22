Lạc quan là phẩm chất vô cùng quan trọng giúp chúng ta vượt qua những điều phiền muộn trong cuộc sống. Mặc dù cảm giác bị phản bội trong hôn nhân vô cùng đau khổ nhưng người lạc quan sẽ tìm thấy những điều tích cực trong nỗi đau. Từ đó họ có thể tìm thấy hy vọng. Có hy vọng, họ sẽ cố gắng. Và khi đã cố gắng, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Cuộc sống sẽ dạy bạn rất nhiều đạo lý, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận. Đi sai đường chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, còn nếu chọn đúng hướng thì con đường sẽ rải đầy hoa hồng. Người sáng suốt sẽ biết đường nào nên đi.

Trách nhiệm

Người có trách nhiệm mới thực sự thấu hiểu được điều này quan trọng với bản thân như thế nào. Có nhiều người vô cùng có trách nhiệm với người xung quanh nhưng lại vô trách nhiệm với bản thân. Những ai vô trách nhiệm với bản thân thì không có tư cách có trách nhiệm với người khác.

Khôn ngoan

Chỉ những ai hiểu được chuyện "được, mất" mới dễ dàng giải quyết vấn đề tình cảm. Khi bị phản bội, bạn sẽ phải đối diện với hai chữ "được" và "mất". Đôi khi chỉ có thể buông bỏ thứ gì đó bạn mới thực sự nhận ra điều bản thân muốn có.

Hãy là đại dương bao la, khi đó một giọt nước nhỏ cũng không khiến bạn bị xao lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tiến bộ

Người tiến bộ, biết thay đổi bản thân mới là người xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Bị phản bội thực ra là một quá trình học tập, qua đó bạn cần phải tiến bộ hơn nữa. Gặp chuyện đau khổ thực ra là quá trình không ngừng tự nâng cao bản thân. Khi bạn là một cốc nước tinh khiết, một giọt nước đen sẽ làm vấy bẩn cả ly nước. Nhưng khi bạn là biển lớn, giọt nước này rơi vào đó sẽ bị tan biến và không ảnh hưởng gì tới bạn.

Vì vậy, những ai đang chìm đắm trong đau khổ vì bị phản bội hãy tỉnh ngộ. Hãy tự cứu lấy mình và trân trọng mình hơn. Hãy biết cách vượt qua đau khổ vì chỉ có như vậy bạn mới có cuộc sống hạnh phúc. Hôn nhân chỉ là một phần của cuộc sống, hãy trân trọng cuộc sống mình đang có.