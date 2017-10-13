Hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất của đàn ông là gì bạn đã biết chưa?

Một lúc sau, người đàn ông ấy bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy em có biết hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất của người đàn ông là gì không?” người phụ nữ lắc đầu và nói “Không biết” trong vô thức. Người đàn ông chậm rãi nói: “Ngoài bố mẹ ra, hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông chính là có thể khiến người mình yêu nhất hạnh phúc suốt đời, nỗi đau lớn nhất của người đàn ông chính là không thể cùng sống với người phụ nữ mà anh ta yêu nhất”.

Buổi tối, người đàn ông ôm người vợ đang gục trên vai mình và đột nhiên hỏi: “Điều gì khiến người phụ nữ đau khổ nhất?”, vợ anh trả lời: “Đó chính là phải xa người mình yêu”. Anh nghe xong liền hỏi tiếp: “Điều hạnh phúc nhất người phụ nữ mong muốn là gì?”, người phụ nữ ấy tiếp tục trả lời: “Đó là được sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu”, nói xong cô nằm gọn trong vòng tay anh và chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Ngày thứ hai, người đàn ông đó hôn tạm biệt vợ mình để đi công tác nước ngoài một thời gian. Anh kiên quyết không để vợ tiễn anh. Từ phía xa, anh nhìn thấy bóng dáng vợ nhỏ bé đứng vẫy tay chào, nước mắt anh tuôn rơi.

Một tháng sau anh đã trở về và đem theo một cô gái xinh đẹp về cùng. Vợ anh hỏi cô ấy là đồng nghiệp của anh à? Đôi mắt anh nhìn về phía vợ và nói: “Không phải, cô ấy là nhân tình của tôi”. Vợ anh nghe thấy vậy tái mặt, nước mắt rơi như mua. Người đàn ông bỗng mềm lòng. Anh ta định nói không phải nhưng vẫn cố gắng nhịn. Anh lạnh lùng nói: “Chúng ta ly hôn đi”. Vợ anh cứ ngỡ rằng đã nghe nhầm. Người đàn ông nhắc lại một lần nữa: “Chúng ta ly hôn đi” rồi chỉ vào cô gái xinh đẹp kia nói: “Cô ấy mới là người mà anh cần tìm”. Cô gái xinh đẹp kia đột nhiên quay người đi, còn người vợ vẫn không tin nổi những gì đang xảy ra. “Anh đã từng nói, anh sẽ mãi mãi yêu em mà!”, nước mắt cô tuôn rơi.

Cuối cùng, người phụ nữ ấy vẫn phải dọn dẹp hành lý. Trước khi ra khỏi nhà cô đưa cho anh một hộp thuốc dạ dày và nói: “Dạ dày anh không tốt, anh phải nhớ uống thuốc nhé”. Người đàn ông cố giấu cảm xúc, quay mặt đi chỗ khác. Người vợ vừa khóc vừa nói: "Không ngờ một tháng trước anh vẫn còn nói yêu em nhưng giờ đây anh đột nhiên biến thành một người lạnh lùng, vô tình thế này".

Khi người phụ nữ ấy đóng cửa lại, nước mắt người đàn ông không ngừng tuôn rơi. Anh cố gắng dồn nén để không phát ra âm thanh lớn. Cô gái xinh đẹp kia đưa cho anh một cái khăn và nói: “Đuổi theo cô ấy, hãy nõi rõ với cô ấy, bây giờ vẫn còn kịp”. Nhưng người đàn ông vẫn lắc đầu không chịu.

Ba tháng sau, khi hai vợ chồng giải quyết mọi thủ tục ly hôn xong, người đàn ông bỗng dưng mất tích. Thực ra lúc đó anh ta bị ung thư dạ dày vô cùng nghiêm trọng. Ngày nào cũng phải sử dụng thuốc để duy trì sự sống, mỗi lần cơn đau phát tác, anh chỉ biết chịu đựng một mình. Cô gái xinh đẹp kia thực ra là bác sỹ điều trị cho anh. Cô từng khuyên anh hãy nói toàn bộ sự thật cho vợ biết nhưng anh không đồng ý, anh nói rằng nếu như để vợ bán hết tài sản để chữa trị cho anh không bằng hãy để anh ở lại đây một mình dần dần đón nhận cái chết. Trong hoàn cảnh nào vợ chồng anh cũng sẽ phải chia xa, nhưng anh muốn cô ấy hận anh, sớm rời xa anh để không phải nhìn thấy mình tiều tụy thế này.

Khi nằm trên giường bệnh, ánh mắt anh đau đáu tìm kiếm vợ. Ngày nào anh cũng gọi tên vợ mình, anh nói muốn được gặp vợ một lần. Cô bác sỹ không cầm lòng được nên đã đi tìm nhưng vợ anh đã đi một nơi nào đó không ai hay biết.

10 năm sau, lúc này người vợ đã tìm cho mình một người đàn ông khác cũng vô cùng yêu thương cô và sinh con. Nhân chuyến công tác về chốn cũ, cô muốn tìm hiểu xem cuộc sống của chồng cũ thế nào. Cô muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao trước đây chỉ trong vòng một tháng mà anh tàn nhẫn đòi ly hôn với cô. Trong ngần ấy năm, cô luôn đặt ra câu hỏi này mà không có được câu trả lời.

Nhờ hàng xóm, cô tìm được cô gái năm xưa. Cô gái này đưa cô đến mộ anh và nói suốt 10 năm qua anh ấy nằm ở đây. Cô gái ấy nói cho cô toàn bộ sự thật, mình chỉ là bác sỹ điều trị. Anh ấy làm như vậy là vì muốn vợ được hạnh phúc. Người vợ nhìn bia mộ của chồng mà nước mắt tuôn rơi. Bây giờ cô mới lĩnh ngộ điều mà chồng từng nói: “Hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông chính là có thể khiến người mình yêu nhất hạnh phúc suốt đời, nỗi đau lớn nhất của người đàn ông chính là không thể cùng sống với người phụ nữ mà anh ta yêu nhất”.