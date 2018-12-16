Để hôn nhân vững vàng trước sóng gió, đàn ông cần vững lòng và đàn bà phải vững tâm

Tâm sự gia đình 16/12/2018 10:54

Trong hôn nhân, cần một người phụ nữ vững tâm và người đàn ông vững lòng để chống chọi với những trận bão lớn, để ngôi nhà bình yên khi mưa gió đi qua.

Trong một ngôi nhà, một gia đình, cần có một người đủ bình tĩnh để giữ gìn hôn nhân. Để khi người đàn ông có sa ngã, người phụ nữ có đủ khôn ngoan và tỉnh táo để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. Có như vậy, hôn nhân mới thật sự vững bền và lâu dài. Còn nếu cả hai cùng nông nổi thì mối quan hệ đó sẽ chẳng đi đến đâu.

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Đàn ông cần vững lòng trước những cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, cần có một người đủ kiên nhẫn, đó chính là người phụ nữ. Có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vai trò của người đàn bà trong hôn nhân vốn rất quan trọng. Không chỉ là người chăm lo cơm nước cho chồng con mà còn phải là người giữ hòa khí trong gia đình.

Có thể nói người đàn bà trong hôn nhân cần có một cái đầu nóng và trái tim đủ ấm. Vì cuộc sống vợ chồng không bao giờ là bằng phẳng. Nhất định bạn phải trải qua sóng gió và gian truân. Có như vậy tình yêu mới thăng hoa và vững bền. Tuy nhiên trong những trận mưa bão đó, phải có ít nhất một người vững tâm để chèo chống, gánh vác.

Để hôn nhân vững vàng trước sóng gió, đàn ông cần vững lòng và đàn bà phải vững tâm - Ảnh 2
Đàn bà cần vững tâm để đối mặt với mọi sóng gió ập đến - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trong hôn nhân có suy nghĩ rất khác so với phụ nữ. Họ vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ to xác, luôn suy nghĩ và hành động nông nổi. Vì vậy cần có một người phụ nữ đủ sâu sắc, đủ tinh tế để bao dung. Một người phụ nữ đủ vững tâm để gìn giữ mái nhà đầm ấm, vững bền.

Dù đàn ông có lạc lối, phụ nữ cũng không được để bản thân lạc lòng. Điều đó chưa bao giờ là dư thừa cả, bởi phụ nữ luôn là vượng khí của cả một gia đình. Nếu đàn bà lạc lòng, gia đình khó mà tồn tại, danh phận vợ chồng rồi cũng sẽ tan biến trong chớp mắt.

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Trong hôn nhân, vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi sóng gió ập đến, đàn bà cần vững tâm để chống chọi. Chẳng hạn như chồng sa cơ thất thế, đàn bà cần vững tâm để cùng chồng vượt qua sóng gió. Chồng có say nắng, vợ cũng phải vững tâm để suy xét rồi tha thứ. Chồng có lười nhác, vợ cũng không được chán nản.

Đàn ông suy nghĩ khá hời hợt về hôn nhân, vì vậy cần có một người phụ nữ bên cạnh để họ trưởng thành hơn. Vì vậy mà trong hôn nhân, phụ nữ lúc nào cũng phải suy nghĩ chín chắn. Lúc nào cũng lo trước tính sau, lường trước mọi hậu họa. Ông trời ban cho họ sự tinh tế và nhẹ nhàng. Những điều đó đều bộc lộ hết cả trong cuộc sống hôn nhân của mỗi người.

Để hôn nhân vững vàng trước sóng gió, đàn ông cần vững lòng và đàn bà phải vững tâm - Ảnh 4
Cả hai phải cùng nhau phấn đấu và nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên không thể đổ hết trách nhiệm cho người phụ nữ. Vì đàn ông cũng cần làm gì đó để giúp gia đình vững chắc, hôn nhân lâu bền hơn. Mà việc đàn ông cần phải làm đó là vững lòng trước những cám dỗ. Ngoài kia có vô số những cạm bẫy, bạn cần đủ tỉnh táo để tự nhủ bản thân đã có vợ con ở nhà.

Dù cám dỗ lớn đến mấy, đàn ông cũng phải biết dừng lại và quay về bên mái nhà của mình. Vì đó là nơi bạn thuộc về, chứ không phải những cuộc vui chớp nhoáng ngoài kia. Suy cho cùng để một cuộc hôn nhân vững vàng trước những sóng gió, đàn ông cần vững lòng, đàn bà phải vững tâm.

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