Những kiểu đàn ông tưởng 'cực phẩm' nhưng về chung một nhà mới biết rõ lòng dạ

Phụ nữ yêu 14/12/2018 11:06

Phụ nữ ai cũng nghĩ người đàn ông có những đặc điểm này là “hàng hiếm” nên thi nhau tranh giành, nhưng thực tế khi về sống chung một nhà mới biết bộ mặt thật của họ.

Khi yêu, phụ nữ hay đàn ông gì cũng muốn thể hiện những điều tốt đẹp nhất của mình. Thậm chí họ còn “giả vờ” trở thành một người hoàn hảo nhất để phụ nữ khao khát có được. Để khi về chung một nhà rồi mới vỡ lẽ thực tế phũ phàng.

Vì vậy phụ nữ hãy sáng suốt một chút, đừng nhìn bề nổi mà hãy suy xét thật kỹ. Và đặc biệt hãy cân nhắc những kiểu đàn ông này trước khi lấy làm chồng.

Những kiểu đàn ông tưởng 'cực phẩm' nhưng về chung một nhà mới biết rõ lòng dạ - Ảnh 1
Có một số kiểu đàn ông chỉ nên yêu đừng nên cưới - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dẻo miệng

Khi yêu đương, người phụ nữ nào cũng muốn nghe những lời ngọt ngào của đàn ông. Nắm bắt được điều này, đàn ông thường thốt ra những lời lẽ dễ nghe khi đang tán tỉnh bạn. Nhưng khi về chung một nhà rồi họ mới lộ rõ bản chất của mình.

Khi vợ nói gì không hài lòng, họ sẵn sàng gắt gỏng, nói những lời khó nghe làm tổn thương vợ. Đàn ông càng dẻo miệng, thề non hẹn biển khi yêu bấy nhiêu thì khi sống chung lại càng cộc cằn bấy nhiêu. Bởi khi đã có được những thứ mình thích, anh ấy có xu hướng chán và không còn muốn lấy lòng người phụ nữ đó nữa.

Những kiểu đàn ông tưởng 'cực phẩm' nhưng về chung một nhà mới biết rõ lòng dạ - Ảnh 2
Đàn ông càng nói lời mật ngọt càng không thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà có nhiều trường hợp vợ thường than vãn rằng “sao khi mới yêu, anh dịu dàng như vậy, còn bây giờ lại thô lỗ như thế”. Phụ nữ nên nhớ thô lỗ, cộc cằn mới chính là con người thật của anh ấy, chứ không phải vỏ bọc hoàn hảo kia. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định kết hôn với kiểu đàn ông này.

Đàn ông hay hứa

Đàn ông có đủ năng lực để thực hiện thì mới hay hứa hẹn. Phụ nữ luôn tin vào điều này vì vậy họ thường đặt niềm tin quá lớn vào người đàn ông của mình. Tuy nhiên hãy suy xét đến việc anh ấy có thực hiện hay không. Việc hứa và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Những kiểu đàn ông tưởng 'cực phẩm' nhưng về chung một nhà mới biết rõ lòng dạ - Ảnh 3
Đàn ông không có bản lĩnh nên mới hứa hẹn lung tung - Ảnh minh họa: Internet

Những điều đàn ông hứa chưa chắc anh ấy đã làm được. Vì vậy phụ nữ đừng vội mộng tưởng hay tin tưởng vào những gì đàn ông nói. Lấy một người hay hứa, bạn sẽ khá thất vọng về cuộc sống sau này. Bởi đàn ông có thực lực thật sự thì sẽ không hứa hẹn quá nhiều.

Đàn ông chi tiêu quá chặt chẽ

Ai cũng nghĩ kiểu đàn ông biết cách chi tiêu chừng mực là người có trách nhiệm với gia đình. Bởi đa số đàn ông ai cũng tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Thế nên nhiều chị em nghĩ lấy người biết quản lý chuyện tiền bạc là điều đáng mừng. Nhưng phụ nữ nên hiểu khi yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Những kiểu đàn ông tưởng 'cực phẩm' nhưng về chung một nhà mới biết rõ lòng dạ - Ảnh 4
Đàn ông keo kiệt là người khiến phụ nữ khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, đàn ông chi tiêu tiết kiệm cũng đúng, vì chưa là gì của nhau nên phải biết cách quản lý tiền bạc sao cho hợp lý. Nhưng khi về chung một nhà, nếu có một người chồng quá hà khắc trong tiền bạc thì vợ con sẽ khổ trăm bề.

Bởi trong cuộc sống hôn nhân có khá nhiều thứ phải lo, tiền điện, tiền nước, tiền học phí cho con, tiền chợ… Nếu chồng quản lý quá chặt chẽ sẽ khiến người vợ phải "thắt lưng buộc bụng", cuộc sống không bao giờ thoải mái. 

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