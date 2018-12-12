Phụ nữ chỉ cần nắm chắc 3 điều này, cuộc đời ắt hẳn lên hương, không đàn ông cũng có thể sống tốt

Phụ nữ trước khi về nhà chồng thì phải học nữ công gia chánh. Sang nhà bạn trai chơi phải xắn tay vào phụ giúp, nếu không sẽ bị coi là gái hư. Còn đàn ông khi sang nhà người yêu, nhà vợ lại được ngồi chễm chệ ở phòng khách uống trà, tám chuyện.

Từ xưa đến nay, phụ nữ đều được dạy rằng dù độc thân hay có gia đình cũng phải ngoan ngoãn, hiền lành. Có đám tiệc gì cũng phải xông xáo vào phụ, không biết phải hỏi, không giỏi thì làm cho giỏi. Để sau này có chồng rồi còn phải phục vụ gia đình chồng. Vì sao phải khổ như vậy?

Còn phụ nữ, ở nhà bố mẹ được xem là công chúa, cưng chiều như trứng mỏng nhưng lại trở thành "con ở” khi lấy chồng. Biết bao nhiêu phụ nữ muộn phiền vì tư tưởng coi chồng con là trên hết, thế nên từ nay hãy gạt bỏ những tư tưởng đó đi và thay thế bằng 3 điều này.

Đôi khi lười một chút để có thời gian nghỉ ngơi cũng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ tôi thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình. Kèm theo tính cầu toàn nên chị lúc nào cũng muốn mọi chuyện hoàn hảo nhất có thể. Vì vậy mà chuyện gì chị cũng ôm vào người. Khi chồng muốn giúp quét nhà, chị lại càu nhàu đi quét lại và chê chồng làm không đúng ý.

Khi chồng giúp rửa cái bát, chị lại mang hết số bát đi rửa lại và chê chồng rửa dơ. Hầu hết chuyện gì trong nhà, chị cũng tham gia. Đến một lần đó, chị đổ bệnh phải nằm viện để truyền nước vì suy nhược cơ thể. Khi đó chị mới nhận ra, cả cuộc đời này dành để lao động, phục vụ chồng con, chị nhận lại được gì? Nếu nói công bằng thì chẳng được gì cả.

Đừng chuyện gì cũng ôm đồm vào người - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ không nhất thiết phải là chăm chồng con mà còn phải chăm sóc chính mình. Và đôi khi lười biếng một chút cũng chẳng hại đến ai. Chẳng qua lười biếng là một cách để bạn yêu thương chính mình nhiều hơn mà thôi. Phụ nữ nên nhớ, cuộc đời này, mình không thương mình thì đừng mong người khác thương.

Nghĩ và sống đơn giản

Phụ nữ thường phức tạp hóa vấn đề, thậm chí còn thường xuyên suy nghĩ sâu xa làm khổ mình, phiền luôn người khác. Vì vậy từ nay hãy tập buông bỏ những điều khiến bạn không vui.

Phụ nữ nghĩ đơn giản một chút để thanh thản hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc khi gặp khó khăn, hãy suy nghĩ đơn giản hơn một chút. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, đừng quá lo lắng. Trong mối quan hệ bạn bè, không chơi được nữa thì thôi, đừng níu kéo. Trong mối quan hệ yêu đương, khi người ta đã không còn yêu, bạn cũng nên nhẹ nhàng buông bỏ.

Trong công việc, dù có khó khăn đến mấy cũng hãy suy nghĩ đơn giản nhất để tìm ra cách giải quyết. Đừng phức tạp hóa mọi thứ, bởi khi phân tách từng sự việc, điều đó không khó như bạn nghĩ. Phụ nữ nên nhớ, muốn sống hạnh phúc, suy nghĩ càng đơn giản càng tốt.

Không dựa dẫm ai

Phụ nữ hãy tự kiếm tiền và tiêu xài theo cách mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống đừng dựa dẫm vào người khác. Nếu mệt mỏi quá thì tựa vào ghế, chứ đừng vội bù lu bù loa lên chạy để dựa vào vai đàn ông. Vì bờ vai đó chưa chắc sẽ để bạn nương tựa cả đời. Muốn hạnh phúc, chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi.

Cuộc đời phụ nữ nên lười biếng đúng lúc, đúng thời điểm. Dù lười đến mấy cũng phải tìm cho mình một công việc đàng hoàng. Kiếm đủ tiền nuôi bản thân, nuôi con và dành dụm cho sau này. Phụ nữ nên nhớ khi có tiền trong túi, bạn sẽ có tất cả kể cả sự chung thủy của người đàn ông bên cạnh.