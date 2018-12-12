Cách giúp vợ trở thành ‘thỏi nam châm’ dính như sam nhưng chồng vẫn không cảm thấy chán

Phụ nữ yêu 12/12/2018 14:59

Dưới đây là cách giúp phụ nữ biến thành thỏi nam châm dính chặt lấy chồng như sam nhưng không khiến anh ấy cảm thấy chán, ai làm được đích thị là cao thủ.

Phụ nữ hơn nhau ở cách giữ chồng sao cho khéo. Chỉ cần áp dụng những chiêu thức này thì dù bạn kè kè bên cạnh 24/24 nhưng vẫn không khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi hay nhàm chán.

Kiên quyết nhưng cũng nhẹ nhàng

Trời ban cho phụ nữ sự mạnh mẽ và dịu dàng. Vì vậy hãy biết khôn khéo kết hợp hai chuyện này lại với nhau để giữ gìn hạnh phúc của mình. Bạn nên hiểu khi nào cần mạnh mẽ, kiên cường đưa ra quan điểm riêng và khi nào nên mềm mỏng nhường nhịn. Rắn quá cũng không tốt, mà mềm quá lại thiệt thân.

Cách giúp vợ trở thành ‘thỏi nam châm’ dính như sam nhưng chồng vẫn không cảm thấy chán - Ảnh 1
Phụ nữ cần tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng phải dịu dàng khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách đối xử khéo léo với chồng. Khi gặp vấn đề, bạn nhất định phải có quan điểm riêng. Còn khi cãi nhau, xung đột, bạn cần phải có sự mềm mỏng để tìm cách giải quyết tốt nhất.

Biết cách làm đẹp nhưng không quá lố

Phụ nữ nên biết cách làm đẹp. Nhiều người còn sẵn sàng bỏ ra số tiền khủng để tân trang nhan sắc nhằm giữ chồng. Nhưng phụ nữ có biết, đàn ông luôn thích những điều tự nhiên nhất không?

Cách giúp vợ trở thành ‘thỏi nam châm’ dính như sam nhưng chồng vẫn không cảm thấy chán - Ảnh 2
Phụ nữ đừng trang điểm quá lố khi đi bên cạnh đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Họ sợ cảm giác nằm bên một người vợ đã qua phẫu thuật quá nhiều. Bên cạnh đó, đi với một người phụ nữ ăn mặc quá lố sẽ khiến họ cảm thấy mất mặt chứ không phải tự hào. Vì vậy phụ nữ hãy biết cách ăn bận, trang điểm sao cho tự nhiên và đơn giản nhất. Đôi khi vẻ đẹp còn phải toát ra từ nội tâm chứ không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Biết cân bằng cảm xúc

Cách giúp vợ trở thành ‘thỏi nam châm’ dính như sam nhưng chồng vẫn không cảm thấy chán - Ảnh 3
Cân bằng cảm xúc là bí quyết giúp hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi vui, bạn có thể cười nhưng đừng cười quá lớn, cũng không nên vui quá lâu. Khi buồn, bạn có thể khóc, nhưng cũng đừng khóc cho người khác thấy. Người biết cách cân bằng cảm xúc giữa buồn và vui là người khôn ngoan đồng thời cũng sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt.

Đàn ông thích ở bên cạnh những người phụ nữ có tinh thần lạc quan, tích cực. Vả lại khi cân bằng được cảm xúc, phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. 

Thấu hiểu thói quen, sở thích của đàn ông

Cách giúp vợ trở thành ‘thỏi nam châm’ dính như sam nhưng chồng vẫn không cảm thấy chán - Ảnh 4
Biết được thói quen của chồng là lợi thế lớn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thấu hiểu những điều mà đàn ông thích, đó là bí quyết giúp phụ nữ giữ chặt được trái tim của đàn ông. Dù có ở bên cạnh 24/24 anh ấy cũng không cảm thấy chán. Khi biết được sở thích của đàn ông, phụ nữ sẽ dễ dàng thông cảm và chấp nhận hơn. Đàn ông cũng sẽ thoải mái làm những điều mình thích mà không lo vợ càm ràm. Khi đó, cuộc hôn nhân của bạn sẽ bền chặt. 

Dù đau khổ vì cuộc tình tan vỡ, phụ nữ cũng đừng làm những điều tổn hại đến mình

Dù đau khổ vì cuộc tình tan vỡ, phụ nữ cũng đừng làm những điều tổn hại đến mình

Đôi khi bạn phải chấp nhận một điều, chia ly là chuyện không thể tránh khỏi ở cuộc đời này. Nhất là trong chuyện tình cảm, nay hợp mai tan cũng là lý lẽ thường tình.

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