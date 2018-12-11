Dù đau khổ vì cuộc tình tan vỡ, phụ nữ cũng đừng làm những điều tổn hại đến mình

Dù có đau khổ vì một cuộc tình đổ vỡ đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều tổn hại đến tinh thần và thể xác của mình.

Bởi một khi đã hết yêu, đàn ông tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Họ sẽ làm bạn đau mà không một lời giải thích. Khi yêu người ta dùng mọi lý do để ở bên nhau. Còn khi đã hết yêu rồi, đến việc nhìn mặt nhau cũng thấy mệt nhọc.

Tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất trên cuộc đời này. Khi người đó đã hết yêu, điều bạn nên làm là buông tay để giải thoát cho nhau. Phụ nữ đừng trở nên yếu đuối khi cầu cạnh tình yêu của người khác.

Phụ nữ nên nhớ đàn ông trên đời không thiếu, điều quan trọng là bạn có đủ can đảm buông bỏ đắng cay để tìm hạnh phúc mới không mà thôi. Biết đâu khi buông bỏ người này, bạn sẽ có được một cuộc tình mới tốt đẹp hơn thì sao. Vì vậy hết yêu rồi thì hãy chia tay trong êm đẹp, đừng dùng dằng làm khổ cả hai.

Luôn theo dõi người kia

Hãy thôi việc theo dõi nhất cử nhất động của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ thường mắc chung một căn bệnh là cố chấp. Khi đã chia tay rồi, họ cũng sẽ tìm cách để có thể biết được những hoạt động thường ngày của người kia. Có người thì liên tục theo dõi tình trạng của người ấy trên mạng xã hội. Có người lại dò hỏi bạn bè thân thiết về cuộc sống của người kia.

Trên thực tế, điều này chẳng mang chút giá trị gì cả, hơn nữa còn khiến bạn càng đau lòng hơn mà thôi. Giả sử người kia có người mới và họ đang hạnh phúc với nhau, khi xem những hình ảnh đó, bạn có đau lòng không?

Mạt sát người cũ khi có ai đó nhắc đến

Khi nói chuyện, đừng nhắc đến người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thói quen nói xấu về người cũ mỗi khi có ai đó nhắc đến. Họ nghĩ việc này sẽ giúp bản thân nhẹ nhõm hơn, nhưng thực tế càng nhắc càng khiến bạn không thể quên.

Vì vậy phụ nữ đừng làm những chuyện ngu ngốc này. Thay vào đó hãy nói về chuyện của mình, nói về tương lai, nói về người mới, đừng nhắc đến người cũ nữa. Bởi họ cũng có quyền sống hạnh phúc và bạn cũng phải có cuộc sống vui vẻ của riêng mình.

Ăn uống vô độ

Phụ nữ đừng bỏ rơi chính mình sau chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều mà người phụ nữ nào cũng sẽ mắc phải. Hậu chia tay, họ thường có xu hướng bỏ rơi chính mình. Minh chứng là họ thường ăn uống thả phanh và không còn chăm lo vóc dáng như trước. Có người muốn ăn để quên đi nỗi buồn. Có người lại nghĩ bây giờ chẳng còn ai ngắm thì cớ làm gì phải ăn uống kiêng cữ chi cho mệt thân.

Nếu ai có suy nghĩ này, hãy bỏ ngay lập tức. Đàn ông không có người này thì có người khác, hà cớ gì phải khiến bản thân trở nên xấu xí như vậy. Ngược lại, bạn phải thật xinh đẹp để người cũ cảm thấy tiếc nuối mỗi khi nhìn thấy bạn. Đồng thời, bạn cũng phải thật quyến rũ để tìm kiếm hạnh phúc mới.

Thức khuya, khóc lóc

Đừng khóc lóc, cũng đừng thức quá khuya ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sau chia tay, ai cũng muốn vùi mình trong chăn khóc lóc cho thỏa lòng. Có người thì thức khuya chỉ để nhớ về những chuyện đã qua. Nhưng bạn có biết đó là điều tối kỵ hay không? Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến da, đến sức khỏe. Khi trở nên xấu xí, người ta chỉ chê cười bạn thay vì thông cảm.