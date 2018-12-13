Đàn ông phản bội vợ con, ai rồi cũng phải trả giá

Phụ nữ yêu 13/12/2018 09:57

Chỉ thỏa mãn thân xác vài bữa, vui chơi đôi ba hôm nhưng hậu quả mà đàn ông phải gánh chịu khi ngoại tình vô cùng lớn.

Đàn ông ngoại tình, ai rồi cũng phải gánh chịu những quả báo này, có muốn tránh cũng không được. Vì thế, những ai đang phản bội vợ nên chuẩn bị tinh thần để nhận “bản án tử” cho cuộc đời mình.

Bị người phụ nữ bên cạnh ruồng bỏ

Không có người phụ nữ nào kiên nhẫn đến mức mãi đợi chồng quay về sau những vấp ngã. Họ cũng là con người, cũng có những lúc mệt mỏi chỉ muốn rời đi. Vì vậy khi đàn ông trở về từ cơn vui nhất thời, đừng hỏi tại sao vợ không còn ở đó nữa.

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Đàn ông ngoại tình sẽ bị chính người vợ của mình ruồng bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã dấn thân vào con đường ngoại tình, đàn ông sẽ đánh mất người vợ tào khang đã cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn. Đừng nghĩ phụ nữ dễ dãi, chỉ cần quay về nói vài ba câu ngọt ngào, họ sẽ chấp nhận bỏ qua mọi chuyện. Đừng nghĩ phụ nữ chẳng cần gì chỉ cần chồng và sẽ không bao giờ bỏ chồng.

Nếu có những suy nghĩ như vậy, đàn ông đã hoàn toàn sai lầm. Phụ nữ yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Khi bị phản bội, họ sẽ tự giải thoát cho mình bằng một tờ đơn ly hôn. Và khi đó, đàn ông nên biết mình đã đánh mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời.

Trả giá bằng lòng tự tôn và nhân phẩm

Đàn ông phản bội vợ con, ai rồi cũng phải trả giá - Ảnh 2
Khi đã phản bội vợ, đàn ông đã đánh mất lòng tự tôn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông quay về sau cơn say nắng không phải là anh hùng, vì thế đừng dương dương tự đắc. Đừng nghĩ được vợ tha thứ là xong chuyện. Bởi đàn ông khi ngoại tình đã đánh mất đi nhân phẩm của mình.

Bạn sẽ trở thành một người chồng, người cha vô trách nhiệm trong mắt vợ con. Một người con không đàng hoàng trong mắt gia đình. Một người đàn ông lăng nhăng trong mắt bạn bè. Khi đó bạn sẽ gánh lấy nỗi ô nhục muôn đời khó rửa sạch.

Đàn ông phản bội vợ con, ai rồi cũng phải trả giá - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình dù quay về cũng sẽ bị người đời chê cười - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã ngoại tình, nếu có quay về thì đàn ông cũng sẽ trả giá đắt. Trong Phật pháp, tội trạng nặng nhất đó là ngoại tình, tà dâm. Người quay về sau cơn say nắng, không mất vợ cũng mất đi lòng tự tôn của một con người.

Gánh chịu nỗi đau phản bội

Đa số những cuộc tình vụng trộm thường có chung một đặc điểm đó là đến với nhau vì tiền. Khi đang say đắm, đàn ông sẽ chẳng ngại vung tay mua cái này, sắm cái kia cho nhân tình. Nhưng đến khi bòn rút đủ, nhân tình sẽ thản nhiên rời đi với một nụ cười khinh bỉ.

Đàn ông phản bội vợ con, ai rồi cũng phải trả giá - Ảnh 4
Đàn ông rồi cũng sẽ bị nhân tình bỏ rơi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này đều có quả báo cả, đàn ông phụ vợ sẽ không bao giờ có được kết quả tốt đẹp. Đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ bị nhân tình đá và lủi thủi quay về trong tủi nhục.

Họ sẽ phải gánh chịu nỗi đau bị nhân tình bỏ rơi như chính cách mà họ đã làm với người vợ của mình. Vì vậy đàn ông đã, đang và sắp có ý định ngoại tình, hãy bình tĩnh suy xét những điều này. Đừng vì niềm vui nhất thời mà phải ôm nhục nhã, đau đớn cả đời.

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!

Người đời mắng chị là hạng đàn bà lăng loàn trắc nết. Chị cũng không thể bao biện gì cho bản thân vì mình đã hoàn toàn sai khi chọn ngoại tình, phản bội lại chồng con.

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