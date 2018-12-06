Thìn là con giáp mạnh mẽ , luôn muốn làm theo ý mình, ít khi tiếp thu ý kiến từ người khác. Trong công việc, bạn khá bảo thủ khiến nhiều người ganh ghét. Những người phụ nữ tuổi Thìn thường có vẻ ngoài kiên cường, giữ nhiều chức vị lớn trong xã hội.

Vì vậy mà con đường tình duyên của bạn vô cùng lận đận. Nếu kết hôn sớm, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ dễ đứt gánh giữa đường. Không mâu thuẫn giữa vợ chồng thì cũng bị chuyện chồng ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ. Người đàn ông của bạn không chung thủy nên sẽ làm khổ vợ con.

Tỵ là con giáp có đường tình duyên vô cùng lận đận. Trong chuyện tình cảm, bạn không đủ tinh tế để nắm bắt tâm lý của đối phương. Cũng vì vậy mà cả hai thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn khá cứng đầu nên không tiếp thu ý kiến của bất cứ ai. Đây là khuyết điểm giết chết nhiều mối quan hệ của bạn.

Nếu kết hôn sớm, Tỵ sẽ lấy phải người chồng lăng nhăng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là khi kết hôn sớm, bạn sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối trong đời sống hôn nhân. Vì quá cứng nhắc nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Bạn hay càm ràm, trẻ con nên khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi. Đó cũng là lý do chồng bạn ngoại tình, ruồng bỏ vợ con.

Tuổi Thân

Thân có đường tình duyên khá trắc trở. Khi yêu đương, bạn và đối phương sẽ thường xuyên xảy ra xung đột, nghi ngờ lẫn nhau. Vì tính ghen tuông thái quá nên bạn thường đánh mất nhiều mối quan hệ của mình.

Thân có cuộc sống hôn nhân không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu kết hôn quá sớm, Thân sẽ bị mang tiếng là đàn bà một đời chồng vì cuộc sống hôn nhân không như ý. Dù có cố gắng đến mấy, bạn cũng không thể thay đổi được tính lăng nhăng của chồng. Thế nên Thân lúc nào cũng cảm thấy tủi thân, khổ sở trong hôn nhân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm