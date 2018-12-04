Top con giáp sống chính trực, nói không với hối lộ, quan liêu nên trời cao phù hộ địa vị cao hơn người

Ngọ phóng khoáng, chính trực cả trong lời nói và hành động. Đôi khi những lời bạn nói ra làm người khác phật lòng nhưng Ngọ không bao giờ nghĩ xấu cho bất cứ ai. Những người tuổi Ngọ không thích úp mở, mập mờ trong tất cả mọi chuyện.

Ai có sếp là tuổi Ngọ nên cảm thấy may mắn vì đã có được một người cấp trên tuyệt vời. Trong bất cứ hoàn cảnh nào dù khó khăn hay vui vẻ, bạn cũng giữ được tinh thần vô cùng thoải mái, tự do. Ở bên cạnh những người tuổi Ngọ, mọi người luôn cảm nhận được năng lượng tràn trề và tinh thần lạc quan.

Bạn thích mọi việc sáng tỏ, thẳng thắn nên ít khi giấu giếm nhiều chuyện trong lòng. Nếu làm lãnh đạo, chắc chắn bạn sẽ trở thành người vô cùng liêm chính, tài giỏi được mọi người yêu mến, kính nể.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, khôn khéo trong giao tiếp. Nhưng bạn không phải là người thích toan tính, dùng mưu mẹo để đoạt được những điều mình thích. Bạn luôn đi lên bằng chính sức lực của bản thân, không bao giờ dựa dẫm hay nhờ cậy bất cứ ai.

Tý nói không với hối lộ, quan liêu - Ảnh minh họa: Internet

Tý là người mạnh mẽ, thích nghi với hoàn cảnh sống rất tốt. Bạn ít khi để tâm trạng của mình rơi xuống mức tệ nhất. Tý luôn biết cân bằng mọi chuyện nên lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.

Điều này giúp ích rất nhiều cho công việc cũng như duy trì những mối quan hệ của bạn. Trong công việc, Tý không thích nói nhiều, luôn thể hiện khả năng của mình bằng hành động. Bạn liêm chính, chung thủy, trước sau như một, không bao giờ thay lòng.

Tuổi Dần

Dần có vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ khiến nhiều người cảm thấy khó gần gũi. Nhưng khi tiếp xúc lâu dài, Dần sẽ trở nên ấm áp và đối xử với mọi người vô cùng chân thành. Những người tuổi Dần có số lãnh đạo được cấp dưới tôn trọng.

Dần được nhiều người yêu mến bởi sự chính trực - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ít khi nói hai lời, những điều nói ra đều đã cân nhắc kỹ càng và không bao giờ thất hứa. Dần mạnh mẽ trong từng hành động của mình nên đạt được khá nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình.

Có thể nói vận mệnh của bạn càng về sau càng sung túc, sống cuộc đời chẳng lo nghĩ. Nhờ Thần linh soi sáng nên con đường quan lộ hanh thông, chuyện làm ăn thuận lợi, suôn sẻ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm