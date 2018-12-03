Vào 3 tháng đầu năm 2019, những con giáp này sẽ làm mưa làm gió, hốt hết lộc từ trong nhà ra ngoài cửa

Sau năm xui tháng hạn, vận mệnh của Tuất sẽ sáng sủa và vượng phát hơn. Không còn phải vất vả như trước, thời điểm 3 tháng đầu năm 2019, bạn đã nhận được lộc từ trên trời rơi xuống.

Những người tỏ ra thân thiết với bạn, chưa chắc họ đã thật lòng, nên cẩn thận một chút. Thời điểm này nên tận dụng cơ hội để lập nghiệp, thực hiện những dự án còn dang dở. Chắc chắn bạn sẽ thu lại kết quả vô cùng viên mãn, khiến bản thân hài lòng.

Trong công việc, những công sức của bạn cũng được cấp trên công nhận. Tuy nhiên Tuất còn dính phải nhiều họa thị phi khiến bản thân lo lắng, buồn phiền. Vì vậy, bạn nên tránh những cuộc tụ tập, hoặc nói chuyện của người khác.

Tuổi Mão

Vừa bước sang năm mới, tin vui lũ lượt kéo đến khiến Mão khá choáng ngợp. Tuy nhiên hãy giữ vững tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền và mở rộng mối quan hệ. Thời điểm 3 tháng đầu năm, bạn sẽ có nhiều chuyến công tác, được gặp gỡ nhiều người nên có cơ hội thăng tiến và thay đổi nghề nghiệp mình yêu thích.

Mão được ơn trên soi sáng nên sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Những người kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, dưa dả của ăn của để không cần phải tiết kiệm như trước. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều bước phát triển trong công việc. Bạn có nhiều bước đột phá, tài lộc cũng vì vậy mà đổ về liên tục.

Tuổi Mùi

Đã đến lúc bạn biến ước mơ thành hiện thực. Có thể bạn sẽ đối mặt với khá nhiều khó khăn, nhưng từ đó bạn sẽ thành công và đạt được những điều mình mong muốn. Thời điểm này tiểu nhân sẽ không dám đến quấy phá hay cản đường. Vì bạn có cát tinh bên cạnh chiếu mệnh, có thể đánh bay hết những người chơi xấu, nói những điều không hay sau lưng bạn.

Mùi có công việc ổn định, kiếm được khối tài sản khủng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn dần đi vào quỹ đạo ổn định, tiền bạc cứ đổ về liên miên nên sắm két sắt dự trữ. Nhờ có nhiều biểu hiện xuất sắc nên bạn được cấp trên trọng dụng, cất nhắc cho lên vị trí mới, xứng đáng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm