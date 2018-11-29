Top con giáp đường tình duyên gặp nhiều trắc trở nhưng công danh rộng mở khi bước sang năm 2019

Bước sang năm 2019, những con giáp tuổi Dậu gặp khá nhiều trắc trở trong tình duyên. Bạn gặp gỡ rất nhiều người nhưng tất cả đều không thật lòng với bạn. Thậm chí còn có người lợi dụng tình cảm của bạn để trục lợi riêng.

Đổi lại với con đường tình duyên đầy chông gai, Dậu sẽ có một năm khởi sắc về tiền bạc. Trong công việc, bạn luôn có cơ hội kiếm tiền, làm giàu, sở hữu khối tài sản hơn người. Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn trọng trong việc đầu tư hay hùn vốn làm ăn với bạn bè. Nếu không sẽ tiền mất tật mang, đánh mất mối quan hệ của bản thân.

Vì vậy đừng tin tưởng người khác quá nhiều. Những người đã có gia đình hoặc nửa kia thì cả hai sẽ có nhiều xung đột. Những điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ của bạn dần lạnh nhạt.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của Mão gặp được quý nhân hậu thuẫn nên vô cùng khởi sắc, hanh thông. Tài vận chủ động đến tận nhà gõ cửa, không sợ phải lo nghèo khổ. Tuy nhiên bạn phải thật sáng suốt để nắm bắt những cơ hội kiếm tiền đến với mình.

Mão có đường tình duyên khá lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Vì có thể năm 2019, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội từ trên trời rơi xuống không báo trước. Và những điều may mắn đó sẽ giúp bạn thành công hơn trong tương lai của mình.

Con đường tình duyên của Mão vào năm 2019 không mấy khởi sắc. Người độc thân gặp nhiều người tâm đầu ý hợp nhưng cũng đứt gánh giữa chừng. Người trong cuộc đứng núi này trông núi nọ nên tình duyên lỡ làng, cả hai không thể đến được với nhau. Còn người đã có gia đình thì không thể tránh khỏi những trận cãi vã.

Tuổi Thìn

Cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đến rất nhiều. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận vì sẽ có nhiều tiểu nhân đứng sau muốn cản đường, không muốn bạn tiến thân. Thời điểm năm 2019, bạn hãy vận dụng những may mắn của mình để đầu tư hoặc hùn vốn làm ăn. Chắc chắn bạn sẽ kiếm được khối tài sản tiêu cả đời không hết.

Thìn nên giữ gìn cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình duyên, người có gia đình sẽ bị kẻ thứ ba quấy rối và muốn cướp đi hạnh phúc bạn đang có. Còn người độc thân không có cơ hội tiếp xúc với bất cứ ai. Vì vậy thời điểm này bạn nên tập trung cho công việc, đừng dấn thân vào yêu đương mà tổn thương chính mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm