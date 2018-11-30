12 con giáp năm 2019: Người ăn nên làm ra nắm trong tay khối tài sản khủng, kẻ mất trắng vì tiểu nhân hãm hại

Những người tuổi Tý vướng phải khá nhiều họa thị phi, bị tiểu nhân cản đường hãm hại không thể thăng tiến trong công việc. Tài lộc không có nhiều biến động tích cực. Dù cố gắng đến mấy cũng không ai công nhận, thậm chí còn bị người khác chơi xấu. Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều sự cố trong vấn đề tiền bạc. Sức khỏe cũng gặp nhiều trở ngại, thường mắc bệnh vặt.

Tiền bạc trong thời điểm này của bạn cầu được ước thấy. Sửu muốn gì được nấy, không cần phải bôn ba vất vả như thời gian trước. Bạn có rất nhiều cơ hội để chuyển sang một công việc khác tốt hơn. Hãy tận dụng để thăng quan tiến chức, làm giàu cho bản thân cũng như gia đình. Tuy nhiên bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe , đừng làm việc quá sức.

Tuổi Dần

Dần được cát tinh chiếu mệnh, vận đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2019, Dần có cát tinh và quý nhân chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông. Không chỉ về tiền bạc mà con đường công danh của bạn cũng rộng mở. Chỉ cần bạn nỗ lực và cố gắng hết sức, mọi việc sẽ như ý muốn, không cần phải dựa dẫm người khác. Tuy nhiên Dần cũng nên tránh xa những cuộc trò chuyện đám đông, nếu không sẽ tự rước họa vào thân.

Tuổi Mão

Tài lộc của Mão trong năm 2019 tự động đến gõ cửa, không cần bạn phải đi tìm kiếm xa xôi. Học hành, thi cử, công việc đổ đạt, hanh thông. Quý nhân giúp đỡ bạn trong thời điểm này chính là những người thân cận xung quanh. Vì vậy hãy trân trọng những mối quan hệ của mình. Và tận dụng cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Thìn

Thìn thăng quan tiến chức, công danh rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Thìn có chiều hướng đi lên, được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc đỡ rối ren như thời gian trước. Bạn bắt đầu lấy lại thăng bằng và nỗ lực hết mình cho việc xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân. Dự đoán tiền tài, bổng lộc của Thìn sẽ tăng theo cấp số nhân, tiêu cả đời không hết.

Tuổi Tỵ

2019 là năm không mấy vui vẻ đối với những người tuổi Tỵ. Vận mệnh của bạn tụt dốc không phanh. Đối với những người vừa chuyển việc hoặc mới đi làm sẽ khá khó khăn. Bạn không có nhiều mối quan hệ nên công việc vô cùng bấp bênh. Tài lộc cũng không có nhiều, thậm chí còn dính họa thị phi.

Tuổi Ngọ

Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của Ngọ gặp khá nhiều trắc trở. Công việc không như ý muốn, tình duyên cũng lận đận không kém. Thời điểm này bạn vô cùng căng thẳng vì phải đối mặt với nhiều áp lực và thử thách ập đến. Vì vậy hãy giữ vững tinh thần để chiến đấu.

Tuổi Mùi

Nửa đầu năm, vận mệnh của Mùi không có gì khởi sắc. Nhưng đến giữa và cuối năm, cục diện sẽ nhanh chóng thay đổi. Càng về cuối năm vận mệnh của bạn sẽ càng vượng phát, tiền tài cứ đổ về liên miên, có khi sắm két sắt để chất tiền.

Tuổi Thân

Thân bị sao xấu chiếu mệnh nên sự nghiệp có phần lao đao - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân phạm Thái Tuế nên vận mệnh khá thăng trầm. Tài lộc không biến động, vẫn ở mức trung bình. Đối với người có ý chí muốn thăng quan tiến chức thì đây chưa phải là cơ hội. Bởi bạn không đủ may mắn và khả năng để thực hiện những kế hoạch mà mình đề ra.

Tuổi Dậu

Dậu cảm thấy bản thân không được tôn trọng, cấp trên thường phớt lờ những điều bạn nói. Thậm chí trong công việc, có nhiều người ganh ghét muốn hạ bệ và hãm hại bạn. Vì vậy đừng bao giờ tin tưởng người khác, hãy tự bảo vệ lấy mình.

Tuổi Tuất

Tuất thoát nạn tam tai, tươi cười đón lộc trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Hết hạn tam tai, năm 2019 là thời điểm để Tuất phất lên như diều gặp gió. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn gặt hái liên tục những thành quả trong năm. Đồng thời sự nghiệp của bạn sẽ vươn lên tầm cao mới.

Tuổi Hợi

Vận mệnh của Hợi khá bấp bênh, thăng trầm. Bạn mất thăng bằng vì những nỗ lực cố gắng không được đền đáp. Vả lại còn dính nhiều họa thị phi khiến tinh thần của Hợi xuống dốc thảm hại. Bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói vì điều đó không có lợi cho bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm