3 con giáp gặp đại nạn, tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang và cách hóa giải trong năm 2019

2019 là năm tuổi của những người tuổi Hợi. Vì vậy bạn gặp khá nhiều trắc trở trong công việc lẫn đường tình duyên. Sự tự tin là con dao giết chết sự nghiệp của bạn trong thời điểm này. Bởi vì quá tự hào về bản thân nên bạn thường xuyên bị vạ miệng, nói những điều thái quá khiến người khác ganh ghét.

Thế nên trong công việc, Hợi gặp khá nhiều khó khăn, bế tắc mà không một ai giúp đỡ. Những công sức của bạn bỏ ra không được công nhận. Công việc trì trệ, cứ dậm chân tại chỗ vì bạn không được lòng cấp trên. Thời điểm này, bạn phạm lỗi với rất nhiều người, vì vậy mà con đường quan lộ không hanh thông.

Do phạm Thái Tuế nên vận mệnh của Tỵ tuột dốc không phanh. Làm gì cũng đổ vỡ, không thành công. Những kế hoạch đã đề ra cũng không được thực hiện, điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng sa sút.

Công sức của Tỵ không được người khác công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó tiền trong túi cứ bay ra không thu lại được. Thậm chí bạn còn bị tiểu nhân lừa gạt, vay mượn rồi quỵt nợ. Khi gặp khó khăn, bạn không thể nhờ ai giúp đỡ. Trong năm 2019, vận trình của Tỵ vô cùng thảm hại, suy tính rất nhiều nhưng vẫn không thành công.

Tuổi Thân

2019 là một năm không đáng mong đợi của bản mệnh. Công sức bạn bỏ ra không được đền đáp xứng đáng. Vả lại còn hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại đến cùng, không có đường lui.

Bạn đặt khá nhiều tham vọng của mình vào công việc nhưng nhận lại sự thất bại. Những nguồn thu nhập không còn đổ về đều đặn như trước. Điều này khiến tâm trạng của Thân càng ngày càng rơi vào bế tắc, không thoát ra được. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Cách hóa giải

Bản mệnh nên hành thiện tích đức trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Những bản mệnh phạm Thái Tuế nên tránh đầu tư tiền bạc vào những dự án không khả thi. Tránh tham gia những cuộc trò chuyện đông người kẻo rước hoa vào thân. Bạn nên chăm chỉ đi chùa, hành thiện tích đức để đầu óc được thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó hãy cố gắng phấn đấu làm tốt những việc được giao, đừng quá mơ mộng cao sang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm