3 con giáp gặp đại nạn, tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang và cách hóa giải trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 02/12/2018 09:18

Dưới đây là những con giáp gặp khá nhiều đại nạn, thậm chí còn tiền mất tật mang, bị tiểu nhân hãm hại đến cùng không ngóc đầu lên được và cách hóa giải trong năm 2019.

Tuổi Hợi

2019 là năm tuổi của những người tuổi Hợi. Vì vậy bạn gặp khá nhiều trắc trở trong công việc lẫn đường tình duyên. Sự tự tin là con dao giết chết sự nghiệp của bạn trong thời điểm này. Bởi vì quá tự hào về bản thân nên bạn thường xuyên bị vạ miệng, nói những điều thái quá khiến người khác ganh ghét.

3 con giáp gặp đại nạn, tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang và cách hóa giải trong năm 2019 - Ảnh 1
Hợi gặp nhiều vất vả trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên trong công việc, Hợi gặp khá nhiều khó khăn, bế tắc mà không một ai giúp đỡ. Những công sức của bạn bỏ ra không được công nhận. Công việc trì trệ, cứ dậm chân tại chỗ vì bạn không được lòng cấp trên. Thời điểm này, bạn phạm lỗi với rất nhiều người, vì vậy mà con đường quan lộ không hanh thông.

Tuổi Tỵ

Do phạm Thái Tuế nên vận mệnh của Tỵ tuột dốc không phanh. Làm gì cũng đổ vỡ, không thành công. Những kế hoạch đã đề ra cũng không được thực hiện, điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng sa sút.

3 con giáp gặp đại nạn, tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang và cách hóa giải trong năm 2019 - Ảnh 2
Công sức của Tỵ không được người khác công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó tiền trong túi cứ bay ra không thu lại được. Thậm chí bạn còn bị tiểu nhân lừa gạt, vay mượn rồi quỵt nợ. Khi gặp khó khăn, bạn không thể nhờ ai giúp đỡ. Trong năm 2019, vận trình của Tỵ vô cùng thảm hại, suy tính rất nhiều nhưng vẫn không thành công.

Tuổi Thân

2019 là một năm không đáng mong đợi của bản mệnh. Công sức bạn bỏ ra không được đền đáp xứng đáng. Vả lại còn hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại đến cùng, không có đường lui.

Bạn đặt khá nhiều tham vọng của mình vào công việc nhưng nhận lại sự thất bại. Những nguồn thu nhập không còn đổ về đều đặn như trước. Điều này khiến tâm trạng của Thân càng ngày càng rơi vào bế tắc, không thoát ra được. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Cách hóa giải

3 con giáp gặp đại nạn, tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang và cách hóa giải trong năm 2019 - Ảnh 3
Bản mệnh nên hành thiện tích đức trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Những bản mệnh phạm Thái Tuế nên tránh đầu tư tiền bạc vào những dự án không khả thi. Tránh tham gia những cuộc trò chuyện đông người kẻo rước hoa vào thân. Bạn nên chăm chỉ đi chùa, hành thiện tích đức để đầu óc được thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó hãy cố gắng phấn đấu làm tốt những việc được giao, đừng quá mơ mộng cao sang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp đường tình duyên gặp nhiều trắc trở nhưng công danh rộng mở khi bước sang năm 2019

Top con giáp đường tình duyên gặp nhiều trắc trở nhưng công danh rộng mở khi bước sang năm 2019

Dưới đây là những con giáp đường tình duyên có phần hơi kém sắc, gặp nhiều người nhưng lại dang dở không đến được với nhau. Đổi lại đường công danh vô cùng khởi sắc, đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy khi bước sang năm 2019.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp gặp đại nạn con giáp bị tiểu nhân quấy phá con giáp năm 2019 cách hóa giải vận xui con giáp tiền mất tật mang 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 56 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới