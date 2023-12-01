Đang háo hức mong chờ đêm tân hôn mà chồng lại luống cuống không kéo được khóa, vợ lớn tiếng quát và cái kết nắc nẻ với cặp vợ chồng bằng tuổi

Cuối năm cấp 3 cô được thầy giáo phân công ngồi cạnh Mạnh để kèm cặp cậu bạn trở thành đôi bạn cùng tiến với hi vọng cậu bạn có thể đỗ tốt nghiệp. Ấy thế mà sau hết 1 học kì ngồi cùng với nhau từ ghét bỏ vô cùng tận cả hai lại trở nên thân thiết một cách khó tin.

Hoa vốn là cô gái xinh xắn nhất lớp ngày đó, nhiều chàng trai mê như điếu đổ thậm chí ngay cả con gái cũng rất quý cô vì vừa xinh học giỏi lại không hề kiêu căng. Các anh chàng khóa trên khóa dưới đều nhiều lần tỏ tình nhưng rồi cô từ chối hết thảy.

Suốt những năm tháng sinh viên ấy Hoa lại được Mạnh giúp đỡ rất nhiều. Gia đình Mạnh cũng khá giả hơn nên Mạnh thường dành tiền của mình cho cô gái năm xưa đóng học phí cho đúng thời hạn.

Hoa mê mẩn chàng trai học kém nhưng có chút lãng tử. Sau này khi được cô kèm cặp nhiều nên cậu bạn chung bàn cũng học khá hơn 1 chút. Đỗ tốt nghiệp rồi cũng đỗ một trường cao đẳng nghề dưới thành phố để cùng nhau xuống thủ đô học tập.

Có lẽ cứ thế mà tình yêu diễn ra khiến không ai có thể ngờ và lường trước được nó. Hoa đem lòng yêu mến cậu bạn của mình. Mạnh thì từ lâu đã thầm thương trộm nhớ cô bạn kế bên. Rồi cũng đến ngày tốt nghiệp, Mạnh đi làm sớm hơn Hoa 1 năm, công việc đã ổn định hơn anh ngỏ lời tỏ tình thật chân thành.

Bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân nhưng không một ai nói với nhau một lời về tình yêu vậy mà tình cảm đó vẫn bền chặt theo năm tháng. Không lâu sau đó Hoa cũng ra trường, được gần 1 năm thì khi cả hai đã ổn định công việc rồi quyết định về chung 1 nhà.

Mạnh nghịch ngợm là thế nhưng từ ngày quen rồi yêu Hoa chưa khi nào anh chơi bời lêu lổng hay hư hỏng gì cả. Trước nay anh vẫn luôn nhẹ nhàng, tình cảm và quan tâm người yêu của mình. Nói rằng bên nhau bằng đó lâu mà không hề có chuyện gần gũi xảy ra thì chắc chẳng ai tin nổi với tính cách của Mạnh. Vậy mà đêm tân hôn lại bi hài đến lạ khi anh chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Họ có với nhau một đám cưới thật đẹp và lãng mạn. Chàng trai năm 17 tuổi và cô gái năm đó cũng đã về chung 1 nhà. Đêm tân hôn, vừa vào đến phòng thấy Hoa vẫn còn mặc chiếc váy cưới trên người Mạnh ôm chầm lấy vợ mình rồi hít hà. Trong lúc luống cuống anh vội vã cởi chiếc áo cưới của vợ xuống mà không được, đang loay hoay thì Hoa quát lên:

Ảnh minh họa: Internet

- Có mỗi cái khóa cũng không kéo được, chồng vén lên đi cho nhanh!

- Vén lên cũng được hả vợ.

- Hay nhỉ, thế váy xòe giờ không vén lên thì làm sao hả chồng, vén lên đẩy cho vợ còn kéo khóa xuống.

- Nhưng mà vén lên rồi sao kéo xuống được.

- Thì chồng cứ vén lên xem nào.

Mạnh vừa vén được chiếc váy lên thì kêu một tiếng xoạc kéo dài. Anh và vợ tròn mắt nhìn nhau:

- Tiếng gì thế hả chồng? – Hoa hỏi, Mạnh càng cuống hơn mếu máo:

- Thôi xong, rách váy cưới rồi vợ à, giờ lại đền người ta rồi.

- Đúng là chả biết gì cả, bao nhiêu anh không yêu lấy ngay ông chồng ngố này.

- Ngố thật không, đợi anh kéo váy ra chứng minh cho em xem anh có ngố không nhé.

- Em đợi luôn, nãy giờ còn chưa kéo được đến nỗi rách cả váy người ta rồi.

- Váy rách đền được chứ đêm tân hôn mà không được tân hôn thì ai đền cho anh chứ. Vợ nhỉ.

Anh nháy mắt nhìn vợ cười tinh nghịch. Cuối cùng thì dù chiếc váy cưới có bị rách một vài đường chỉ thì cả hai cũng bỏ nó sang 1 bên đắm chìm với đêm tân hôn của mình. Đến cả ngày trọng đại như thế anh chị vẫn có thể xảy ra chuyện bi hài đến vậy. Nhưng đó cũng có lẽ chính là một kỉ niệm khó có thể quên trong đời của hai người.