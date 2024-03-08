Cả nhà chồng rước nhân tình đang mang thai của chồng chăm sóc và đuổi tôi đi, tôi chỉ phá lên cười rồi lôi ra 1 thứ khiến họ sốc ngất

Tâm sự gia đình 08/03/2024 14:32

Mai nghe xong bỗng phá lên cười sặc sụa. Bất ngờ cô lao vào phòng ngủ lôi ra tệp giấy gì đó rồi ném xuống ghế....

Cưới nhau đã 3 năm nhưng Mai vẫn chưa có thai, vì thế bố mẹ chồng phải ép vợ chồng Mai đi khám. Nhưng rồi, kết quả khám sức khỏe 2 vợ chồng Mai đều khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng, 1 thời gian dài sau đó, vẫn không có chuyển biến gì.

Cũng vì vậy, chồng thường khinh ghét con dâu và nói hành nói ý, bà cho rằng chính Mai là người không đẻ được nên mới xảy ra cơ sự này.

Mai vì bận rộn công việc nên không có thời gian đôi co với mẹ chồng, cô cứ mặc mẹ chồng muốn nghĩ sao thì nghĩ.

 

Nhưng cho đến 1 hôm, Mai đi làm về thấy cả bố mẹ chồng đều đang ngồi ở phòng khách. Vừa nhìn thấy con dâu, họ liền quay đi tỏ vẻ không quan tâm.

Mai cất tiếng chào:

- Thưa bố mẹ, con đã về ạ.

Bố mẹ chồng vẫn ngồi im thin thít, Mai định hỏi lý do thì thấy chiếc xe hơi của chồng đã đậu ngay cổng. Mai chưa kịp chạy ra thì bố mẹ chồng đã lao ra trước. Nhưng lạ thay, bước xuống từ chiếc xe hơi đó ngoài chồng Mai còn có 1 người phụ nữ đang mang thai.

Mẹ chồng Mai đỡ cô gái kia vào rồi nói:

- Cẩn thận con.

Mai há hốc miệng:

- Mẹ…con á? Đây là ai thế? Mẹ làm gì có con gái?

Mẹ chồng đẩy Mai:

- Tránh đường cho tôi đi.

Người phụ nữ kia ngồi xuống ghế thì bố chồng vội lấy nước cam và chăn cho cô ta đắp:

- Coi chừng lạnh nhé.

Thấy lạ, Mai quay ra hỏi chồng thì anh cứ ú ớ, mẹ chồng liền nói lớn:

- Đây là cô Lê, người đang mang thai đứa con của chồng chị đó. Từ nay phải biết điều 1 chút.

Mai trợn ngược mắt:

- Mang thai? Chồng con ư

Mẹ chồng gật đầu, Mai nhìn chằm chằm vào bà:

- Thế giờ ý các người là đón cô ta về đây để chăm sóc đúng không?

Mẹ chồng tuyên bố:

- Đúng vậy, ai có chửa được thì người đó là con dâu tôi. Có đúng không? Giờ nó đang mang thai cốt nhục của nhà này rồi, cô liều liệu mà đối xử nhé.

Mai quay sang chồng thì anh nói:

- Em chịu khó 1 chút nhé. Cũng tại mẹ ép anh phải kiếm con ở ngoài vì em không sinh được nên…

Mai nghe xong bỗng phá lên cười sặc sụa. Bất ngờ cô lao vào phòng ngủ lôi ra tệp giấy gì đó rồi ném xuống ghế:

Cả nhà chồng rước nhân tình đang mang thai của chồng chăm sóc và đuổi tôi đi, tôi chỉ phá lên cười rồi lôi ra 1 thứ khiến họ sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Đây, các người đọc đi.

Chồng Mai cầm tờ giấy lên rồi bỗng nhiên anh choáng váng suýt ngất:

- Cái…gì…thế này?

Mẹ chồng thấy thế chạy tới giật sấp giấy trên tay con, đọc xong bà cũng choáng nặng:

- Vô sinh ư? Con trai tôi..vô sinh ư?

Mai bây giờ mới kể hết sự thật:

- Đúng thế, anh ta vô sinh, tôi vì giữ sĩ diện cho anh ta, giữ hạnh phúc của gia đình này mà không nói ra chuyện đó. Thế mà các người đã đẩy tôi vào đường cùng rồi. Các người thật quá đáng, sự hy sinh của tôi cũng là không xứng.

Chồng Mai quay sang người phụ nữ đang mang thai kia cho cô ta 1 cái tát trời giáng, cô ta vội vàng bỏ chạy mất hút còn mẹ chồng thì ngồi sụp xuống đất khóc lóc than trời.

Khi đó, Mai mới vào nhà ném hết quần áo của bố mẹ chồng và chồng ra ngoài rồi nói:

- Các người đi khỏi đây ngay. Đây là nhà bố mẹ tôi mua cho tôi, giờ tôi không muốn cho các người ở lại đây nữa.

Chồng Mai quỳ xuống cầu xin cô tha thứ nhưng Mai đã cương quyết phải ly dị bằng đường người chồng đã vô sinh lại còn bội bạc.

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