Bồ hại chết đứa con 2 tháng trong bụng mà chồng vẫn đòi lấy bồ, vợ bất lực ly hôn rồi xin ở lại làm ô sin, nhưng 2 tháng sau người ra khỏi nhà lại là cô bồ...

Tâm sự gia đình 29/11/2017 07:12

Chính em đã tự ngã xuống cầu thang....em thậm chí còn tạt axit vào người Ly...cũng may là cô ấy chỉ bị nhẹ. Sao em có thể độc ác như vậy chứ? Em hãm hại Ly còn chưa đủ còn hại chết con rồi đổ lỗi cô ấy ư?

Yêu 5 năm mới nên nghĩa vợ chồng, hơn ai hết Vi tin rằng dù đàn ông trên đời này có phản bội thì Khánh vẫn sẽ không lừa dối cô. Ấy thế nhưng đúng là ở đời tin càng nhiều thì nhận lại đau đớn càng bội phần. Khi Vi thông báo với chồng rằng cô có thai sau gần 2 năm kết hôn thì cũng là lúc cô phát hiện ra chồng mình có bồ. Khỏi phải nói lúc đó Vi đau đớn như nào, với nhiều người phụ nữ thì họ chọn cách im lặng vì sợ đánh ghen người hưởng lợi sẽ có bồ.

Vậy nhưng với Vi cô không thể đứng yên nhìn chồng đến với bồ được, Vi âm thầm điều tra về cô bồ của Khánh rồi đến gặp nói lý lẽ. Vậy nhưng cô bồ của Khánh lâu nay muốn đuổi thẳng cô Vi ra khỏi căn nhà đó để ngang nhiên ngồi vào cái ghế bà chủ nên cô ta vênh váo thách thức Vi.

- Chị đang van xin tôi buông tha cho chồng chị đấy hả? Vậy thì mơ đi nhé...anh Khánh là người đàn ông hoàn hảo tôi đâu có ngu gì mà buông anh ấy. Người buông phải là chị mới đúng...anh Khánh hết yêu chị rồi.

- Cô nói dối, chẳng qua bây giờ tôi đang mang bầu vì không kiềm chế được nên chồng tôi mới qua lại với cô. Chúng tôi đã bên nhau rất lâu rồi...anh ấy sẽ không bỏ vợ để theo nhân tình như cô đâu.

Bồ hại chết đứa con 2 tháng trong bụng mà chồng vẫn đòi lấy bồ, vợ bất lực ly hôn rồi xin ở lại làm ô sin, nhưng 2 tháng sau người ra khỏi nhà lại là cô bồ... - Ảnh 1
Chính em đã tự hại chết con mình rồi còn dám đổ tội cho cô ấy sao? Ảnh: Internet

- Vậy sao? Vậy thì để em chị sảy thay chồng chị có quay về bên chị không nhé.

Nói rồi cô bồ đẩy Vi ngã xuống cầu thang, máu chảy ồ ạt khiến Vi gào thét lên. Đến khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong viện, Vi vội sờ tay xuống bụng thì đau đớn biết mình đã mất con. Cô gào thét kéo tay chồng khóc lóc...

- Cô ta đâu...cô bồ của anh đâu hả? Chính cô ta đã giết chết đứa con của em...em phải trả thù.

- Em thôi đi. Điên như vậy là đủ rồi, chính em đã tự hại chết con mình rồi còn dám đổ tội cho cô ấy sao?

- Anh...anh nói như vậy là sao hả? Chính cô ta đã đẩy em ngã cầu thang đấy...anh biết chưa?

- Em vẫn dám nói dối trắng trợn như vậy ư? Chính em đã tự ngã xuống cầu thang....em thậm chí còn tạt axit vào người Ly...cũng may là cô ấy chỉ bị nhẹ. Sao em có thể độc ác như vậy chứ? Em hại Ly còn chưa đủ còn hại chết con rồi đổ lỗi cô ấy ư? Anh chịu hết nổi em rồi.

Nghe những lời chồng nói mà Vi không dám tin, cô thật sự không ngờ rằng ả bồ lại tương kế tựu kế hại chết đứa con trong bụng Vi rồi còn khiến cô ta thành người bi hại. Vi chỉ biết khóc nức nở thương xót cho mình, sau 3 ngày nằm viện thì về nhà Vi đã thấy chồng ôm ấp cô bồ trên giường.

- Anh...hóa ra anh không đến viện thăm em là vì bận vui vẻ với ả ta sao? Con chúng ta vừa mất mà...sao anh...

- Con chị mất thì cũng đã mất rồi. Chính vì vậy tôi sẽ sinh con cho anh Khánh...chị vô dụng rồi...cút ra khỏi nhà này đi. Thêm nữa đừng nói tôi hại chết con chị...là chị hại chết nó thôi - Cô bồ xen ngang.

Bồ hại chết đứa con 2 tháng trong bụng mà chồng vẫn đòi lấy bồ, vợ bất lực ly hôn rồi xin ở lại làm ô sin, nhưng 2 tháng sau người ra khỏi nhà lại là cô bồ... - Ảnh 2
Con chị mất thì cũng đã mất rồi. Chính vì vậy tôi sẽ sinh con cho anh Khánh...chị vô dụng rồi...cút ra khỏi nhà này đi. Ảnh: Internet

Vi bất lực trước ông chồng mù quáng của mình, khi Vi hỏi Khánh về việc bỏ cô bồ thì anh chỉ đáp trả rằng.

- Anh xin lỗi...nhưng anh không thể sống thiếu Ly.

Cứ tưởng nghe câu ấy thì Vi sẽ bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lúc đó cô bình tĩnh đến lạ. Vi cầu xin chồng cho mình ở lại làm ô sin, nghe đến đó cô bồ hí hửng lắm nên bảo Khánh đồng ý vì cô bồ đang muốn hành hạ Vi.

Quả thật nhưng ngày sau đó thì Vi luôn phải chứng kiến chồng mình và cô bồ vui vẻ ân ái, Vi phải trốn trong nhà vệ sinh để khóc thương cho số phận của mình. Dù nhiều người nói Vi điên, nhưng cô có lý do của mình. Và rồi sau 2 tháng nhẫn nhục làm ô sin thì cuối cùng thời cơ cũng đến khi ngày hôm đó Khánh nói đi công tác 7 ngày nhưng trước khi chồng đi Vi gặp riêng Khánh và nói muốn anh biết bộ mặt thật của ả bồ. Nếu lúc đó anh còn yêu cô bồ thì Vi sẽ ra đi.

Không tin cô bồ của mình tệ hại như lời vợ nói nên Khánh quyết định nghe theo, ngày hôm đó Khánh ôm hôn tạm biệt bồ nhưng chỉ 10 phút sau anh quay về nhà. Và rồi Khánh chứng kiến được cảnh tượng vô cùng sốc đó là Ly đang ân ái đến sập cả giường với gã đàn ông khác. Không giữ được bình tĩnh Khánh cầm gậy đuổi đánh bồ và gã đàn ông của cô ta. Còn Vi thì lúc đó hả dạ vô cùng, hóa ra Vi chịu làm ô sin 2 tháng là cô đã biết bồ của chồng mình là kẻ đào mỏ. Ngoài Khánh ra cô ta còn rất nhiều gã đàn ông khác, sau 2 tháng vênh váo thì giờ đây người ra khỏi nhà lại chính là ả bồ. Thế mới nói cách đánh ghen của Vi cao tay và khiến chồng nể phục sáng mắt ra.

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