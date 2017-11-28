Thứ đàn ông sợ nhất ở đàn bà…

Phụ nữ là chúa suy nghĩ lung tung và dễ tin vào những chuyện không có căn cứ. Thậm chí, chính việc nhẹ dạ cả tin quá mức vào chuyện dị đoan, bói toán của phụ nữ dễ gây ra những điều không hay. Đàn ông vốn sẽ không quá ghét những chuyện đó, nếu không liên quan đến người phụ nữ của mình. Hơn hết, điều đàn ông sợ chính là vì đàn bà dễ tin vào những chuyện không hay đó mà dễ muộn phiền, khổ sở. Đàn ông cần lòng tin và những suy nghĩ tích cực của phụ nữ. Họ vốn muốn đàn bà hiểu, duyên số may rủi ở đời sẽ không có ý nghĩa bằng việc chúng ta tin tưởng lẫn nhau.

Thật ra, nếu để đàn bà kể về những điều đàn ông sợ nhất ở mình, có thể họ sẽ không ngờ câu trả lời của mình chưa khi nào là chính xác được. Vì sự thật là có những điều phụ nữ tưởng chừng như chẳng có gì thì với đàn ông lại là một nỗi sợ không tưởng. So với nước mắt, thì đây mới là điều đàn ông sợ nhất ở đàn bà …

Thường nhiều người nghĩ rằng thứ đàn ông sợ nhất ở phụ nữ chính là nước mắt. Đúng là khi thấy phụ nữ khóc, đàn ông đa phần đều rất khó xử và bối rối. Nhưng nếu đàn bà khóc, đàn ông thế nào cũng có cách vỗ về, an ủi, chứ đàn bà mà im lặng rồi thì như hết thuốc chữa. Đó cũng là lúc đàn ông sợ nhất. Sự im lặng của đàn bà hơn cả khóc lóc, hơn cả hận thù, chính là sự bất cần. Đàn bà bất cần rồi thì đàn ông chỉ có thua, thua triệt để. Lúc ấy, tổn thương quá lớn khiến lòng dạ đàn bà hóa thạch, thứ gì cũng trở nên xa xỉ. Không nước mắt, không rung động, càng không một cái liếc nhìn. Họ bình thản trước tổn thương, thản nhiên trước đàn ông, như chưa từng yêu thương, chưa hề đau lòng. Họ sẵn sàng vứt bỏ, không ngần ngại ra đi. Đàn ông sợ, chính là sợ khi đàn bà không cần cần bất cứ điều gì như thế.

Do đó, đừng nghĩ đàn bà vì thương mà đủ gồng gánh hết lỗi lầm của đàn ông. Cũng đừng nghĩ đàn bà không biết lạnh lùng, không dám từ bỏ. Có thương đến mấy, có yêu ra sao đàn bà rồi cũng sẽ có chỉ cần im lặng cũng đủ sức làm đàn ông hoảng sợ. Khi đó, chính là không thể cứu vãn nổi.

Ghen tuông quá đáng

Tình yêu hay hôn nhân luôn cần chút mùi vị ghen nồng ghen thắm để giữ lửa. Nhưng cái gì quá cũng không hay, ghen tuông quá sẽ chỉ khiến đàn ông hoảng sợ mà bỏ chạy. Với đàn ông, tự do và lòng tin là 2 thứ họ luôn đòi hỏi ở người phụ nữ của mình. Dù rằng có vì yêu thế nào mà ghen không nghĩ suy, đàn ông cũng dần không chịu nổi. Và đàn ông cực sợ phụ nữ thể hiện tình yêu bằng việc ghen tuông. Đàn ông vẫn thích người tự tin, độc lập và có ghen cũng ghen khéo, ghen thông minh.

Nhẫn tâm

Nhẫn tâm của đàn bà trong tình yêu chính là có từng yêu thương thế nào cũng có lúc tàn nhẫn ra đi, thản nhiên buông bỏ. Đến một ngưỡng nhất định, đàn bà bao nhiêu cũng dám buông, thế nào cũng dám làm, cạn tâm đến lạnh lùng. Đàn ông rồi sẽ không biết được thứ họ có thể nhận lại được khi nhẫn tâm của đàn bà hình thành. Và chắc chắn không có gì tốt đẹp cả, vì càng yêu thương nhiều thì khi bị tổn thương đàn bà càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nói quá nhiều

Dù biết rằng đàn bà chỉ nói nhiều với người họ yêu thương, nhưng nói nhiều cũng không phải là điều hay. Nhất là với đàn ông, họ rất sợ khi lúc nào cũng nghe người nữ của mình nói không ngừng. Đàn bà khôn ngoan sẽ luôn sử dụng lời nói vừa đủ và đúng lúc nhất. Họ sẽ không để lời nói của mình vô giá trị với đàn ông. Vì đơn giản, đàn ông càng chán, càng không thích nghe quá nhiều, từ đó sẽ trở nên vô tâm.

Quá phức tạp

Đàn ông thường nói vui với nhau, đàn bà quá phức tạp, đàn bà để chiều chứ không phải để hiểu. Và cũng có thể thấy rằng đàn bà nên có những chiêu quyến rũ bí ẩn đôi chú để thu hút đàn ông. Nhưng đàn bà phức tạp quá mức sẽ khiến đàn ông sợ. Thay đổi trong cư xử hay hành động nhiều quá sẽ khiến đàn ông từ tò mò mà chuyển sang sợ vì không biết phải thế nào cho đúng. Đàn bà thông minh sẽ luôn biếm nắm thả vừa tay. Lúc nên gợi thì gợi, lúc nên giấu đi chính là quyến rũ. Đừng khiến đàn ông cảm thấy mỏi mệt yêu thương một người phụ nữ quá phức tạp, vì sẽ có lúc họ buông tay vì không chịu nổi.

Ích kỷ và đố kị

Trong tình yêu, ai cũng có đôi chút ích kỷ, vì rõ ràng không ai muốn chia sẻ quá nhiều. Nhưng với đàn ông, đàn bà quá ích kỷ và đố kị trong tình yêu rất đáng sợ. Vì đàn ông sẽ không biết được sự ích kỷ đó của đàn bà rồi sẽ gây ra điều gì không hay.

Không sống thật với chính mình

Đàn ông luôn muốn yêu và ở bên một người sống thật là chìn mình. Phụ nữ quá nhiều mặt nạ luôn khiến đàn ông sợ đến mức chỉ muốn tránh xa. Với đàn ông, phụ nữ giả tạo chỉ gây phiền phức cho họ. Hơn hết, họ sợ một ngày người phụ nữ đó thay lòng, đổi mặt nạ thì họ sẽ trở tay không kịp.

Xem ngoại hình là trên hết

Phụ nữ chú trọng ngoại hình là tốt. Thậm chí đàn ông luôn để tâm đến những phụ nữ biết chăm chút cho mình, vì họ nghĩ phụ nữ biết lo cho mình thì mới lo được cho người khác. Đàn ông cũng muốn đi cạnh người phụ nữ xinh đẹp nhất có thể. Nhưng họ phụ xem ngoại hình trên hết lại khiến đàn ông có phần e dè. Hơn hết, họ lại thích mẫu phụ nữ biết chăm lo ngoại tình và cũng biết hoàn thiện tâm hồn và khối óc của bản thân.