Đàn bà có chồng hay chưa thì mỗi ngày đều phải không ngừng cố gắng làm được điều này

Yêu - Hôn nhân 25/11/2017 06:30

Hãy nhớ, đời này không phải vì bạn là phụ nữ mà dễ dàng hơn, càng không vì bạn là đàn bà mà khoan nhượng ưu ái. Với đàn bà, cuộc sống chỉ dễ dàng khi ta biết cố gắng, biết vì mình mà thương lấy mình.

Nhiều người nghĩ, đàn bà thì cần gì phải cố gắng, cứ chọn chồng giỏi giang thì cả đời nhẹ nhõm. Nhưng đời này vốn không cho không ai bất cứ điều gì, bạn muốn thứ gì bạn buộc phải trả giá. Bạn muốn thành công, bạn phải cố gắng. Bạn muốn cuộc sống hạnh phúc, bản thân bạn phải đủ xứng đáng. Đời như dòng nước chảy xiết, bạn đứng yên, chính là không biết tương lai thế nào. Muốn thuyền xuôi đúng hướng thì nhất đẹp không được ngừng tay chèo. Hãy nhớ, đời này không phải vì bạn là phụ nữ mà dễ dàng hơn, càng không vì bạn là đàn bà mà khoan nhượng ưu ái. Với đàn bà, cuộc sống chỉ dễ dàng khi ta biết cố gắng, biết vì mình mà thương lấy mình.

Nếu muốn lấy được hoàng tử thì chính bạn phải là một công chúa trước đã

Bạn có nhớ không, có là Lọ Lem thì cũng mang danh phận con gái giàu sang, có là Bạch Tuyết thì cũng vì xinh đẹp mới được hoàng tử để mắt. Bạn không thể có xuất phát điểm tốt đẹp như người khác thì bạn buộc phải cố gắng, không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Nếu bạn không cố gắng, rõ ràng bạn sẽ bị lọt thỏm giữa trăm ngàn người như nhau. Hoàn thiện mình, khiến mình ngày một tốt đẹp. Đến khi bạn có thể tự trở thành một công chúa nổi bật thì chắc chắn hoàng tử sẽ tự đến tìm bạn. Vì vậy, đừng đứng yên, đừng bỏ cuộc, đã là đàn bà thì mỗi ngày đều phải cố gắng đến cùng.

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 Đừng đứng yên, đừng bỏ cuộc, đã là đàn bà thì mỗi ngày đều phải cố gắng đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đời bạn đều do bạn quyết, cậy dựa nương nhờ ai đều là vô ích

Đàn bà cần đàn ông nhưng không phải là phụ thuộc, là cậy dựa một đời. Đàn bà cưới chồng là vì bản thân lựa chọn, cũng không vì cần phải có chồng như người ta. Đời đàn bà nên là vì mình mà sống, vì mình mà quyết, phụ thuộc người khác chính là dại. Cũng đừng vì ai mà phải thay đổi điều gì, đổi thay chỉ nên vì bạn muốn, vì bạn cần tốt đẹp hơn. Đời đàn bà thật sự không dài, sống trọn sống đầy mới là ý nghĩa.

Đàn bà phải biết kiếm tiền, mỗi ngày đều nên tự hỏi mình muốn gì, mình đã làm được gì. Phải sống sao để mình không vì ta mà ở bên ai, cũng không vì tiền mà rời bỏ ai. Trong tình yêu, nhất định cũng phải kiêu hãnh là chính mình, không phải tự ti thua kém gì ai.

Đàn bà cố gắng rồi thì cũng không phải nhìn mặt ai mà khổ sở. Phải cố gắng để dù chuyện gì có ập đến cũng đủ bình tĩnh để biết mình đều có thể một mình vượt qua tất cả, không phụ thuộc, hoàn toàn tự lập.

Để cha mẹ không phải cúi đầu trước bất cứ ai

Hãy nghĩ xem, khi còn nhỏ, người ta sẽ vì túi tiền của cha mẹ bạn mà đối xử với bạn. Nhưng khi bạn đã trưởng thành, người ta sẽ nhìn vào túi tiền của bạn mà cư xử với cha mẹ bạn. Đã đến lúc bạn phải cố gắng vì cha mẹ. Đừng để có lúc phải nhìn thấy cha mẹ mình phải cúi đầu trước người khác vì mình. Bạn sống có trách nhiệm và nỗ lực không phải chỉ vì bạn mà còn vì ba mẹ mình.

Có gặp lại bạn bè cũng không vì sắc mặt của ai mà bị ảnh hưởng

Bạn bè đôi khi là phản chiếu chính sự thành công và nỗ lực của bạn. 10 năm sau gặp lại, có kẻ sẽ tự hào vì lấy được chồng giàu, có người lại giương oai vì bản lĩnh của chính mình. Mỗi cuộc đời mỗi mục tiêu khác nhau, nhưng đừng để bản thân phải nhìn sắc mặt của ai mà khổ sở. Cố gắng ngay từ hôm nay đi để một mai bạn có thể không phải cúi đầu với những thành tựu của bản thân, với hạnh phúc hiện tại của chính mình.

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Bạn sống có trách nhiệm và nỗ lực không phải chỉ vì bạn mà còn vì ba mẹ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà không thể xinh đẹp hơn người thì phải khôn ngoan

Đàn bà xinh đẹp luôn được ưu tiên, nhưng không hẳn vì thế mà đàn bà không có nhan sắc phải tuyệt vọng. Phải nhớ, nhan sắc không thể bền vững cả đời nhưng trí óc, tâm hồn thì trường tồn với thời gian. Đàn bà không thể xinh đẹp hơn người thì nhất định phải khôn ngoan. Phải biết điểm mạnh của mình, phải khiến mình giỏi hơn mỗi ngày. Khi bạn giỏi giang thì tự khắc cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn.

Cố gắng để con cái có thể tự hào

Khi bạn có gia đình rồi, đừng mang suy nghĩ đã có chồng mà ngừng nỗ lực. Đàn bà có chồng thì càng phải cố gắng để kiếm tiền. Đàn bà không có tiền chính là không đủ sức bảo vệ cho mình và con sau này. Và ít ra cũng phải nỗ lực để con cái có thể tự hào về mình. Phải để con thấy mẹ có thể cố gắng tự lực kiếm tiền thì con sau này cũng nhất định phải độc lập như thế.

Đàn bà phải nhớ bản thân đã thua thiệt khi sinh ra thì càng phải cố gắng hơn đàn ông rất nhiều. Cố gắng để hoàn thiện mình, cố gắng để kiêu hãnh, cố gắng bảo vệ chính mình. Hãy quý trọng mình hơn gấp trăm lần mỗi ngày. Rồi sau đó sẽ có người lấy giá trị trăm lần đó mà quý trọng bạn.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

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Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc phụ nữ

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