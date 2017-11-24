Vợ không hay biết đây là 5 hành động khiến chồng chán chê, hôn nhân ngày càng ‘thoi thóp’

Yêu - Hôn nhân 24/11/2017 06:30

Bạn có thể sẽ bất ngờ khi biết đây là những thứ đang dần hủy diệt hôn nhân của vợ chồng.

Khi kết hôn, tôi đã từng cảm thấy không thở nổi với những thứ trách nhiệm và bổn phận chăm sóc chồng con. Như thể bỗng chốc hạnh phúc và sự tồn tại của bao nhiêu người đều có thể vì tôi mà bị ảnh hưởng.

Tôi đã nghĩ rằng, là phụ nữ thì chúng ta luôn cần phải nhìn lại cách mình chăm sóc chồng và chính cuộc hôn nhân của mình. Chính là đừng để những thứ nhỏ nhặt dần ăn mòn hạnh phúc mà bản thân luôn vun đắp.

Đây là những việc, vợ đôi khi sẽ không hề hay biết, nhưng đang dần khiến chồng xa bạn và giết chết hôn nhân của cả hai.

1. Chi tiêu vượt xa khả năng của gia đình

Một phụ nữ từng trải lớn tuổi đã cho tôi lời khuyên thế này: “ Điều tốt nhất một người vợ có thể làm chính là sống đủ với những gì chồng mang lại”.

Những người vợ luôn thể hiện sự công nhận và tôn trọng với thành quả của chồng bằng cách cân nhắc chi tiêu và cố gắng gói ghém hết sức có thể. Đây chính là sự thông minh trong quản lý chi tiêu.

Và việc than phiền quá nhiều khi không đù chi tiêu cho những mong muốn, hay chi trả cho vài khoản nọ nào đó rõ ràng là một lời cảm ơn quá tệ cho bao công sức mỏi mệt mà chồng mỗi ngày đều cố gắng vì gia đình.

Đúng là có lúc bạn không đủ sức mua một món đắt tiền mà bạn thích suốt mấy tháng dài. Nhưng phải nhớ chồng sẽ yêu thương và trân bạn hơn khi bạn biết nghĩ suy cho chồng và biết ơn vì những điều anh ấy đang cố gắng vì gia đình.

Vợ không hay biết đây là 5 hành động khiến chồng chán chê, hôn nhân ngày càng ‘thoi thóp’ - Ảnh 1
Chồng sẽ yêu thương và trân bạn hơn khi bạn biết nghĩ suy cho chồng và biết ơn vì những điều anh ấy đang cố gắng vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn trong tình trạng tiêu cực

Bạn cảm thấy chán nản vì mái tóc của mìn, những bề bộn trong nhà, hay sự ồn ào từ hàng xóm, hay đồng nghiệp khó khăn, thậm chí là bao thứ nhỏ nhặt vụn vặt mỗi ngày. Và sau đó chỉ cần chồng bước về nhà thì như bao khó chịu, tức giận không vui của bạn cũng theo đó mà trút lên anh ấy.

Liệu bạn có từng nghĩ sẽ thế nào nếu mình là phải gánh những điều tiêu cực từ người khác như thế. Những mỏi mệt chán chường luôn khiến người ta kiệt sức. Đàn ông luôn có cách để giải quyết mọi thứ. Nhưng những lời than phiền tiêu cực sẽ khiến anh ấy cảm thấy chuyện gì cũng khó khăn.

Nếu có điều gì chúng ta phải học từ hôn nhân thì đó chính là một người chồng tốt sẽ luôn mong chúng ta hạnh phúc. Và nếu anh ấy không thể làm điều đó, chính anh ấy sẽ thấy không hạnh phúc. Cuộc sống sẽ luôn có một vài ngày không vui, chúng ta luôn phải chấp nhận như vậy. Chỉ là, đừng khiến hôn nhân của bạn phải chịu hết những gì cuộc đời quăng cho ta, vì ta luôn có cách khiến mọi điều nhẹ nhàng hơn.

3. Xem trọng những thứ khác hơn

Khi bạn ưu tiên con cái, cha mẹ, bạn bè, sở thích hay sự nghiệp của bản thân hơn chồng thì chồng sẽ thấy rằng anh ấy không hề quan trọng. Và hãy thử tưởng tượng xem nếu bạn là anh ấy, mỗi ngày trong suốt bao năm đều cảm thấy như thế thì liệu có dễ dàng không?

Hãy luôn đặt  chồng lên vị trí hàng đầu

Dù rằng điều này đôi khi không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng tôi nghĩ sẽ có lúc bạn thấy rất bất ngờ khi nhận ra đây là một trong những chìa khóa vàng cho hạnh phúc hôn nhân. Thực tế chứng minh rằng nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì vợ chồng không đủ quan tâm yêu thương và không để bạn đời ở vị trí ưu tiên nhất.

Và nếu bạn ưu tiên nhau trong cuộc sống, bạn sẽ cùng nhau tìm thấy nhiều điều thú vị không ngờ.

Vợ không hay biết đây là 5 hành động khiến chồng chán chê, hôn nhân ngày càng ‘thoi thóp’ - Ảnh 2
Thực tế chứng minh rằng nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì vợ chồng không đủ quan tâm yêu thương và không để bạn đời ở vị trí ưu tiên nhất - Ảnh minh họa: Internet

4. Từ chối tiếp xúc cơ thể

Đàn ông luôn mong muốn có sự gắn kết cả tinh thần lẫn thể xác với vợ của mình. Và nếu bạn liên tục từ chối, thì rõ ràng họ sẽ không chịu nổi.

Tình dục không nên chỉ là một công cụ để điều khiển bạn đời. Tình dục nên là thứ gắn kết bạn và chồng lâu bền hơn.

Trong hôn nhân, mong muốn được cần và yêu thương luôn là điều không thể thiếu. Dù rằng sẽ có lúc bạn không có hứng thú thì cũng nên dành thời gian để thấu hiểu và kết nối với nhau bằng suy nghĩ và cảm thông.

5. Im lặng khi không đồng tình

Đừng mất thời gian đưa ra những tín hiệu không lời và mong chồng có thể hiểu. Đàn ông không phải là nhà tiên tri, họ không thể đọc hết được suy nghĩ của bạn. Huống hồ, trong hôn nhân, im lặng chính là chết chóc. Hãy thành thật với cảm xúc của bạn và chồng mình. Nếu anh ấy hỏi bạn “có chuyện gì” thì đừng chỉ trả lời “không sao” rồi lại hy vọng chồng có thể hiểu suy nghĩ và tình cảm của bạn. Là vợ chồng rồi thì càng phải mở lòng cùng nhau để thấu hiểu và chia sẻ.

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