Đàn bà một đời chồng cứ sống cho mình và con trước đã, chuyện còn lại cứ để trời cao an bài

Duyên phận trọn thì mừng, va vấp vài lần cũng là nên. Suy cho cùng, tâm yên, lòng lặng, hạnh phúc rồi sẽ không chối từ. Do đó, cứ an yên trước đã, đàn bà từng ly hôn ơi!

Xin đừng nghĩ ta đã mất nửa cuộc đời Người ta thường bảo đàn bà ly hôn rồi là xem như hết, đời còn lại bỏ đi. Nhưng đời này, chẳng ai vì thiếu ai mà không sống nổi. Đàn bà sống cũng đâu phải chỉ có chồng, còn cha mẹ để trở về an yên, còn con để mong mạnh mẽ bản lĩnh. Người ta mong hoàn mỹ một vợ một chồng, nhưng hôn nhân chưa khi nào là cam kết tuyệt đối đến trọn đời. Đến một lúc, người phải đi cũng sẽ đi, người ở lại cũng vẫn phải sống tiếp. Đờ đàn bà không thể vì hai chữ ly hôn mà hỏng một nửa. Đàn bà ly hôn rồi thì xem mình như đóa hoa nở hai lần, càng rực rỡ càng kiêu hãnh. Sống thế nào, là do mình quyết, hạnh phúc hay không, cũng do mình chọn. Một tay trống không nhưng đừng quên tay còn lại vẫn còn nắm tay con Đàn bà cần đàn ông để vỗ về hằng đêm, để phụ mình một tay mà gánh vác thế gian đảo điên. Đàn bà may mắn thì một tay chồng dắt mà đi, một tay nắm tay con. Còn đàn bà đã lỡ làng rồi thì dù một tay trống không hiu quạnh thì cũng đừng quên mình còn phải nắm tay con một đời còn lại. Với đàn bà, chồng có thể không có, nhưng con thì nhất định phải giữ cho mình. Chồng không thể là người thân một đời thì con phải nắm cho thật chặt. Đến một lúc, bàn tay từng nắm tay chồng sẽ phải tự lau nước mắt cho mình, từ từ xoa dịu bàn tay còn lại để giữ chặt tay con. Phải nhớ, trên thế gian này, đàn bà không nên vì mất đàn ông mà quên rằng mình còn phải sống vì con. Bản lĩnh vì con, hạnh phúc vì con, thế nào cũng vẫn còn có con.

Khó khăn quá cũng đừng từ bỏ, nghỉ đi rồi lại đi tiếp

Đời đàn bà, ra sao cũng chưa khi nào là dễ dàng. Kẻ khổ tâm, người khổ ải, tổn thương ít hay nhiều cũng một từ đàn bà mà gói ghém. Có lỡ dở dang cũng đừng nghĩ cuộc đời kết thúc. Vấp ngã, thăng trầm ở đời cũng không chừa hai từ ly hôn. Thượng đế cũng không bất công với ai. Người lấy của ta điều gì chính là để đổi lấy thứ tốt đẹp hơn. Chỉ là, kiên nhẫn một chút. Khó khăn quá cũng đừng tự bỏ, nghỉ đi rồi lại đi tiếp. Phải nhớ rằng dù có từng tuyệt vọng thế nào cũng hãy tin là đâu đó ngoài kia người xứng đáng vẫn đang đợi mình. Một người vừa vặn cho ta, lấp đầy hết những đổ vỡ trong ta. Vì vậy, đừng bỏ cuộc, nhất định đừng từ bỏ, nhé! Cứ sống cho mình và con trước đã, chuyện còn lại cứ để trời cao an bài Đàn bà bỏ chồng rồi, nghĩ làm gì chuyện cũ nữa. Thứ gì đã qua thì cho qua đi, điều gì đã vỡ rồi thì đừng nhặt nhạnh lên làm gì nữa. Cứ sống cho mình và con trước đi, chuyện còn lại cứ để trời cao an bài. Nhân duyên trên thế gian này lắm lần bề bộn, chọn đi lựa lại rồi cũng sẽ cho ta đúng người đúng phận. Đừng mất niềm tin sau những lần đổ vỡ. Nhân duyên trời cao an bài chưa từng ức hiếp ai đến khốn cùng. Cứ sống tốt, vì mình, vì con thì có thế nào cũng đủ hạnh phúc cho chính mình. Đàn ông có thì vui, không có cũng không chết được. Duyên phận trọn thì mừng, va vấp vài lần cũng là nên. Suy cho cùng, tâm yên, lòng lặng, hạnh phúc rồi sẽ không chối từ. Do đó, cứ an yên trước đã, đàn bà từng ly hôn ơi!

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-mot-doi-chong-cu-song-cho-minh-va-con-truoc-da-chuyen-con-lai-cu-de-troi-cao-an-bai-257077.html