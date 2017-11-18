Với đàn ông, họ không để tâm người phụ nữ của mình ăn mặc có hợp thời đúng mốt thế nào. Điều họ muốn là phụ nữ biết ăn mặc thông minh nhất có thể. Chính là dù không hở hang nhưng vẫn thật quyến rũ, không quá “kín cổng cao tường” nhưng cũng thật thanh lịch. Đừng tin những lời đàn ông nói rằng họ không quan tâm vẻ bề ngoài của bạn. Chính xác hơn là đàn ông luôn bị cuốn hút bởi phụ nữ biết chăm chút bề ngoài của bản thân. Mà đàn ông thì ai chả yêu bằng mắt, phụ nữ dại chính là không biết giữ gìn nhan sắc của mình.

Đàn ông dù không nói nhưng họ luôn nhìn rõ được những gì phụ nữ tự cảm thấy ở chính mình. Tức là bạn tự ti hay tự tin về chính mình, có thể hiện hay không, đàn ông đều có cách để nhìn ra. Và một điều rất rõ ràng rằng đàn ông sẽ chỉ hứng thú với phụ nữ tự tin, dù rằng cô ấy có ngoại hình không nổi bật. Đàn ông luôn bị thu hút bởi sự tự tin của phụ nữ. Hãy tin đi, phụ nữ hơn nhau không chỉ nằm ở vóc dáng hình thể mà là biết mình có gì và hãnh diện với những gì mình có.

Đàn ông luôn có lòng tự tôn lớn, dù là từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đàn ông luôn muốn thể hiện một đấng mày râu phải thế nào với người phụ nữ của mình. Cũng vì vậy mà đàn ông luôn muốn trở thành người có thể làm mọi thứ trong mắt phụ nữ, dù rằng anh ta cũng có lúc không biết phải làm thế nào. Đơn giản vì họ luôn muốn giữ hình ảnh có trách nhiệm và vững vàng nhất trong lòng phụ nữ. Do đó mà khó có thể nghe câu anh ấy nói không biết làm gì. Vì dù không biết làm, đàn ông cũng sẽ cố gắng thử làm cho bằng được.

4. Anh thật không biết trả lời thế nào khi em hỏi về chính mình

Phụ nữ thường hỏi người đàn ông của mình về ngoại hình, như “Anh thấy em có mập không?”, hay “Anh thấy dạo này da mặt em có xấu đi không?”… Và đàn ông cực kì “dị ứng” khi phải nghe những câu hỏi đó. Vì sự thật đôi khi không khi nào vừa lòng với phụ nữ. Thế là dù có trả lời thế nào, phụ nữ cũng không vui lòng. Phụ nữ hãy hạn chế hỏi những câu thế nào. Nếu thấy bạn diện một chiếc áo đẹp, anh ấy sẽ khen dù bạn không hỏi. Và nếu có lúc bạn có thay đổi không tốt, họ cũng dễ mở lời với bạn hơn.

5. Anh ghen đó!

Đàn ông không như phụ nữ, họ không dễ dàng bộc lộ hết tình cảm của mình với đối phương. Ngay cả khi họ khó chịu thế nào khi thấy người phụ nữ của mình có liên quan tới người đàn ông khác thì họ cũng không thể hiện ra hết. Nhưng cứ tin đi, đàn ông nào cũng biết ghen cả, dù mặt có lạnh tanh thì lòng dạ cũng sẽ ngùn ngụt lửa ghen cho xem!

6. Anh không thích bạn của em

Sẽ luôn có những người bạn của bạn mà đàn ông không hề thích. Cũng không hẳn vì bạn của bạn không tốt, chỉ là không hợp tính hay quan điểm nào đó mà trở nên không thích. Nhưng đàn ông thế nào cũng không thú nhận điều này vì họ cũng biết bạn bè quan trọng thế nào với mỗi người. Đàn ông cũng có bạn, và họ cũng sẽ tôn trọng bạn của bạn.

7. Anh vẫn chưa nghĩ về chuyện kết hôn

Phụ nữ đừng dại khi nghĩ đàn ông nói yêu mình chính là đã nghĩ đến chuyện tương lai cùng mình. Đàn ông nào cũng dễ nói lời yêu thương nhưng không phải ai cũng vì một tiếng thương mà đã nghĩ chuyện trăm năm. Với đàn ông, cứ đợi anh ta quỳ gối xuống cầu hôn bạn rồi thì hẵng nghĩ anh ta muốn bạn là một phần cuộc sống của mình sau này. Còn không thì chuyện gì cũng có thể kết thúc nay mai.

8. Anh cũng muốn được khen

Phụ nữ luôn thích đàn ông khen, vì vậy mà người khen thường là đàn ông. Nhưng có một sự thật rằng đàn ông cũng thích nghe lời khen, nhất là từ người phụ nữ của mình. Đàn ông thích nghe lời khen như một sự ca ngợi, công nhận hay thể hiện tình cảm.

9 Cũng có hứng thú với chuyện của chị em

Chính xác là như vậy đó. Đàn ông cũng hay để ý đến từng chiếc móng, làn da hay khuôn mặt của mình, dù họ không bao giờ nói ra. Hơn nữa, đàn ông cũng có hứng thú với những chương trình về phụ nữ, cốt vẫn là tò mò mà xem, hay xem chỉ để giải trí.

10 Anh sợ…

Hầu như đây là điều đại kị mà đàn ông không bao giờ muốn phụ nữ biết. Nhưng thực tế là đàn ông cũng là con người, mà phàm là người thì đều có nỗi sợ. Có người sợ độ cao, sợ bóng tối, hay thậm chí là những con vật nhỏ như thằn lằn, gián… Do đó, cũng đừng quá bất ngờ nếu có ngày người đàn ông của bạn vì một con gián mà chạy mất dép nhé!