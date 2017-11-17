Hôn nhân là một câu chuyện dài, từng ngày từng ngày đều phải cùng đặt bút viết với nhau. Đến một lúc hôm qua của nhau thế nào không muốn biết, ngày mai cả hai muốn ra sao cũng thôi tò mò. Cả hai như quay lưng với những sở thích và tâm tình của nhau.Thế là buông thõng hết sẻ chia và thấu hiểu, yêu thành thương rồi cũng hóa bạc tình. Hết thảy rồi cũng thành hai kẻ dưng nằm cạnh nhau, với hoài không tới, nói thế nào cũng không đủ. Có đi đến bước này thì hãy hiểu cũng là đến lúc phải buông tay. Không phải chưa từng cố gắng, mà chắc là duyên cạn, nghĩa cùng, vẫn là dành cho nhau những lối đi riêng.

Thượng đế tạo ra con số 2 cho hôn nhân chính là vì người biết một người vốn dĩ không đủ sức gánh vác cuộc đời của cả hai. Thế thì đến một lúc, một người nắm cũng không níu nổi một người buông. Một người có bước nhanh thế nào cũng không kịp nổi một người muốn đi. Hôn nhân rồi sẽ chết nếu một người đã thôi cố gắng. Rồi sẽ chỉ còn lòng tin không còn, những bộn bề đè nén, cả một cái ngước nhìn cũng thấy chán chê. Khi đó, hãy hiểu cuộc đời của một người đã thôi không còn muốn gắn kết với người còn lại. Hôn nhân, không thể tồn tại nổi nếu một người đã không còn muốn tiếp tục. Khi đó, hãy hiểu đã đến lúc phải rời đi.

Từng ngoại tình và vẫn giữ liên lạc với tình cũ

Lòng tin là cốt lỗi trong hôn nhân. Một lần phản bội chính là niềm tin đã mất đi gần hết. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở việc đối phương quay về mà còn là lòng dạ họ sau đó đặt vào đâu. Nếu họ chấm dứt chuyện sai trái và một lòng quay về, cùng bạn đời làm lại mọi thứ thì là chuyện tốt. Nhưng đã bước qua cánh cửa ngoại tình, trở về nhà mà vẫn ngó lại tình cũ thì quả thật đã hết thuốc chữa. Nếu bạn đời của bạn vẫn còn liên lạc với tình cụ, dù rằng chỉ là hỏi han hay gặp gỡ thì đừng dối mình nữa. Sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp sau đó nếu bạn tin vào những lời bao biện của đối phương. Điều kẻ phản bội phải làm là dứt khoát với mối quan hệ ngoại tình và chỉ hướng về gia đình, đó mới là đúng đắn.

Ngoại tình nhiều lần

Một sự thật đau lòng rằng không ít đàn ông (và chỉ có đàn ông) khó có thể một lòng một dạ với một người. Ngay cả khi họ đã kết hôn thì vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ của những người phụ nũ khác. Họ muốn có vợ, lại càng muốn có nhiều người phụ nữ khác. Nhưng khi ngoại tình, họ sẽ thường bao biện cho lòng tham của mình rằng họ bị dụ dỗ, hay thậm chí là do bạn đời không có lòng tin, dễ ghen tuông vô lý. Với những người đàn ông thế này, ngoại tình lần một, ắt sẽ có lần hai và không ít lần sau đó. Dù rằng khi muốn quay về, họ có cầu xin tha thứ, hứa hẹn thế nào thì sau này vẫn là tái phạm. Thế thì thua rồi, điều bạn có thể làm là tự giải thoát cho mình và tìm một hạnh phúc khác.

Không còn sự tôn trọng dành cho nhau

Người ta muốn yêu nhau thì trước nhất vẫn là phải coi trọng nhau. Người ta muốn ở với nhau cả đời thì phải tôn trọng nhau đủ đầy. Có được vị trí trong lòng nhau thì mới mong được cảm thông, sẻ chia và yêu thương một đời. Nhưng đến một lúc đến cả việc tôn trọng nhau cũng khó khăn thì chính là không còn đủ sức đi tiếp cùng nhau nữa. Khi đó, kết thúc chắc là sự tôn trọng cuối cùng cho quá khứ từng tốt đẹp của nhau.

Vợ chồng cốt là tình, vững là nghĩa. Nếu đã cố giữ tình trọn nghĩa mà tình vẫn tan, nghĩa vẫn cạn thì đừng níu kéo. Đôi khi, kết thúc cũng là điều phải làm, để bớt đau, bớt vương, bớt cả mỏi mệt, vợ chồng nhé!