Phụ nữ khi yêu thì có thông minh bản lĩnh mấy rồi cũng tình nguyện mà dại khờ. Đó cũng là lý do vì sao đàn ông trăng hoa thường chọn mục tiêu giăng bẫy là những cô nàng dễ bị lung lay vì tình cảm. Anh ta sẽ dùng sự quan tâm và yêu thương hết lòng để phụ nữ vì thấy được tôn trọng mà ngả nghiêng. Và một trong những vụ khí của đàn ông trăng hoa chính là lời nói, cũng vì phụ yêu bằng tai…

Với đàn ông, đừng luôn dằn vặt mình những điều chưa hiểu, hay cứ một mực phải tìm cho ra câu trả lời mình mong muốn. Chuyện đàn ông không muốn bạn biết, không ít. Nhưng quan trọng là đàn ông thật lòng với bạn sẽ luôn có cách khiến bạn an lòng.

Khi mới yêu nhau, đàn ông không khi nào hiểu hết về đối phương thì làm sao đủ đặt bạn vào vị trí cao nhất trong lòng họ. Chuyện gì cũng cần vun đắp, tình yêu cũng vậy. Và tình yêu của đàn ông không nằm ở lời nói. Vì vậy, nếu anh ta nói quá nhiều thì chính là tình yêu của anh ta thật sự rất ít.

Đàn ông trăng hoa sẽ luôn nói câu này như một thói quen, đến mức có dối cũng không chớp mắt. Và vì nói ra quá dễ dàng mà anh ta có thể nói với bất kì cô gái nào. Đàn bà dại chính là khắc cốt ghi tâm lời đàn ông mà ảo vọng vị trí duy nhất trong lòng họ.

“Anh luôn nhớ về em”

Đừng tin, là anh ta đang dụ dỗ bạn bằng những lời trót lưỡi đầu môi đấy. Đàn ông yêu chân thành thường khó nói được lời này khi mới yêu nhau. Đàn ông trăng hoa biết rằng chỉ cần nói lời này, bạn sẽ mặc nhiên nghĩ rằng anh ta rất yêu thương bạn. Nhưng hãy nhớ, tình cảm không phải một trò chơi nhanh chậm, tình muốn đậm thì không vội vàng, càng hấp tấp thì tình càng không thật.

“Cho anh chút thời gian”

Khi yêu đến một giai đoạn, bạn muốn anh ấy dẫn mình về ra mắt gia đình nhưng anh ấy lại trả lời bạn bằng câu trên. Đừng tin, đàn ông rất rõ ràng trong suy nghĩ, thường không đắn đo như phụ nữ. Nếu anh ta muốn, không cần bạn nhắc. Nhưng khi có quá nhiều lý do chính là vì không muốn.

Hoặc đến một lúc anh ta nói mình vì quá bận rộn nên không thể dành thời gian cho bạn. Tuyệt đối đừng tin, không có đàn ông bận rộn mà bỏ bê người yêu, chỉ có vì không thích mà không thèm dành thời gian. Tỉnh táo đi phụ nữ ơi, đừng vì vài lời ngọt mà sau cùng người thua thiệt là mình.

“Anh chỉ thương hại cô ấy”

Lời giải thích thế này, dù là trong hoàn cảnh nào cũng nhất định không được tin. Phụ nữ phải tin vào linh tính của mình hơn là những bao biện của đàn ông. Có là trường hợp nào thì người anh ta trân trọng và bảo vệ hơn hết phải là bạn. Đàn ông thật lòng không bao giờ để người phụ nữ của mình bất an vì một người khác. Anh ấy sẽ luôn có cách tránh xa những điều khiến bạn muộn phiền. Nhất là trong các mối quan hệ với phụ nữ khác, càng mật mờ không dứt khoát chính là biểu hiện qua rõ ràng của đàn ông gái gú, trăng hoa.

“Anh xin lỗi em”

Đàn ông nói xin lỗi khi sai là đúng nhưng nói quá nhiều lần cho một lỗi sai thì rõ ràng họ không thật lòng. Đừng vì nét mặt đáng thương, vài câu xin lỗi mà bạn bằng lòng thứ tha. Với đàn ông chỉ lấy lời xin lỗi để cho qua sai lầm của mình thì bạn có bao nhiêu tha thứ cả đời bạn gộp lại cũng không đủ đâu. Nếu đàn ông biết lỗi, anh ấy sẽ không để chuyện đó tái diễn lần nữa. Lời xin lỗi đáng tin nhất của đàn ông chính là hành động rõ ràng và dứt khoát.

“Khi chúng ta xa nhau, anh không yêu ai khác”

Có một quan niệm của đàn ông trăng hoa mà mọi phụ nữ đều chỉ biết một nửa lại cứ nghĩ là đã biết hết. Khi anh ta nói yêu bạn, là thật nhưng sẽ không nói hết, rằng anh ta cũng thương người khác. Và đừng tin rằng khhi chia tay bạn anh ta không ngó ngàng ai khác. Đàn ông trăng hoa, lúc nào mà chẳng ngó nghiêng lắm cô, đừng dại mà tin!

“Dù có chia tay, anh vẫn luôn nhớ đến em”

Đây luôn là câu nói dối trắng trợn nhất với gã đàn ông trăng hoa, vậy mà phụ nữ nào cũng tin đến nao lòng. Tin đi, anh ta chỉ giỏi nhớ những cái mới mẻ sau đó thôi. Và dù là nhớ hay quên, thì cũng đừng để tâm làm gì. Chuyện đã xong rồi, quên hay nhớ cũng đều không quan trọng với bạn nữa, không phải sao?