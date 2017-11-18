7 hành động của người đàn ông một bước cũng không muốn rời khỏi bạn

Dù rằng đây có lẽ là điều đơn giản nhưng rõ ràng là dấu hiệu chứng tỏ đàn ông rất yêu thương và trân trọng bạn. Anh ấy không thấy ngượng ngùng khi nắm tay bạn đi bất cứ đâu, dù là nơi đông người. Thậm chí, anh ấy còn tỏ vẻ thích thú và có phần hãnh diện. Đơn giản vì đàn ông luôn muốn thể hiện tình cảm công khai và có chút khoe khoang như thế. Có yêu chân thành, có quý trọng thì đàn ông mới có có hành động công khai thế này. Đây rõ ràng là dấu hiệu anh ấy khó lòng rời xa bạn được.

Đàn ông, dù có lạnh lùng hay khó đoán thế nào thì luôn dành những hành động đặc biệt cho người họ yêu thương. Vì vậy, chẳng cần đoán già đoán non làm gì đâu, cứ nhìn vào những hành động này thì bạn đã có thể tin chắc rằng anh ấy một bước cũng không muốn rời xa bạn

Đôi khi chỉ là một cái khoác vai nhẹ nhàng hay là chiếc ôm thật chặt cũng đều là những hành động thể hiện tình cảm của anh ấy. Trong mỗi chiếc ôm, bạn đều luôn thấy an tâm hơn với tình cảm của anh ấy. Điều này chứng tỏ rằng cả hai đủ gắn kết và tình cảm để sưởi ấm và gần gũi với nhau như thế.

Cố gắng khiến bạn ngừng khóc nhanh nhất có thể

Một người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ không làm ngơ trước giọt nước mắt của bạn. Với đàn ông, điều tồi tệ nhất chính là chứng kiến người mình thương phải họ. Đơn giản vì buồn vui của bạn đều ảnh hưởng đến anh ấy. Anh ấy sẽ cố gắng khiến bạn ngừng khóc nhanh nhất có thể bằng những chiếc ôm, hành động vỗ về. Sau đó, anh ấy sẽ hỏi bạn về điều khiến bạn không vui và lắng nghe hết những nỗi niềm của bạn. Nếu được như thế thì bạn quả là may mắn khi đã tìm được người đàn ông chân thành muốn ở bên bạn dài lâu.

Săn sóc cho bạn khi bệnh

Đừng mềm lòng vì vài tin nhắn nhắc bạn uống thuốc hay cuộc gọi muốn bạn nghỉ ngơi. Vì rõ ràng, người đàn ông chỉ có thể làm những điều đó khi bạn bệnh không thể là người thật lòng yêu thương bạn. Phải hiểu, người vì lo lắng mà mang đến tận nhà vài viên thuốc hay chạy cả quãng đường dài để mua cho bạn một tô cháo nóng mới là người sẽ muốn bên bạn một đời. Đó mới là người có thể vững vàng là chỗ dựa cho bạn khi bão giông. Đàn ông, đừng nhớ họ đã nói gì, phải ghi tâm họ đã vì bạn mà làm gì.

Luôn dành hành động âu yếm với bạn

Đàn ông luôn không thích âu yếm, hay dễ chịu với sự “nhõng nhẽo” của phụ nữ. Nhưng với người mình yêu, đàn ông thế nào cũng thấy thoải mái. Anh ấy luôn cho bạn gối đầu trên gối khi xem phim. Không những thế, anh ấy còn luôn có hành động âu yếm đầy yêu thương dành cho bạn. Anh ấy cũng sẵn sàng làm những điều đó ở chỗ đông người. Đơn giản vì khi yêu đàn ông luôn thể hiện rất rõ ràng như thế.

Xoa lưng cho bạn

Rõ ràng hành động này thể hiện sự quan tâm mật thiết và rất đặc biệt mà chỉ có người đàn ông yêu thương bạn mới làm. Đây là hành động vừa thể hiện sự yêu chiều mà còn là quan tâm những mệt mỏi của bạn. Nếu có thể, hãy tìm một người đàn ông kiên nhẫn xoa lưng cho bạn nhé!

Massage khi bạn mệt nhọc

Người đàn ông thật lòng yêu thương bạn sẽ luôn sẵn sàng massage cho bạn khi bạn than phiền mệt nhọc hay khó chịu. Hành động này thật rất chân thành và đầy yêu thương của người đàn ông trân trọng bạn.