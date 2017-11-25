Chiêu thức giúp vợ trở thành 'báu vật vô giá' khiến chồng phải giữ khư khư

Yêu - Hôn nhân 25/11/2017 06:30

Khiến chồng không ngả nghiêng tòm tèm của lạ, không phải là không có cách. Khiến chồng xem vợ là báu vật vô giá giữ khư khư cũng không khó đâu, chỉ cần vợ nhớ những chiêu thức này…

Độc lập nhất có thể

Nhiều phụ nữ có quan niệm có gia đình rồi thì đã có chồng lo, bản thân không cần phải cố gắng độc lập làm gì. Nhưng phụ nữ nên hiểu, phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi tự sức độc lập. Và phụ nữ có chồng rồi thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Phải có tiền của mình, đừng cái gì cũng hỏi xin tiền chồng. Phải tự lo được cho mình và con thì mới không là gánh nặng của chồng. Dù đàn ông luôn nói rằng cứ để anh ta lo nhưng chắc chắn nếu bạn tin là thật thì sẽ có ngày chồng sẽ thấy chán chê. Phụ nữ độc lập không phải chỉ vì nghĩ cho chồng, mà còn để có tiếng nói trong gia đình. Thế nào thì cũng nên có tiền của mình, có công việc ổn định để cùng chồng vun đắp gia đình nhé!

Chiêu thức giúp vợ trở thành 'báu vật vô giá' khiến chồng phải giữ khư khư - Ảnh 1
Phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi tự sức độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Xinh đẹp nhất có thể

Phụ nữ dại chính là bỏ bê mình khi đã có chồng. Phụ nữ độc thân chăm chút mình một thì khi lấy chồng lại càng phải lo cho mình mười. Bạn xinh đẹp không chỉ để tự tin mà còn để giữ chồng. Đàn ông ngoài miệng ai cũng nói được câu vợ mình là đẹp nhất, nhưng rồi vẫn không thoát khỏi cám dỗ xinh đẹp hơn vợ mình. Đàn ông yêu bằng mắt, đừng quên điều đó. Do đó, đừng chỉ lo hôm nay chồng mặc gì, quần áo của con mới hay cũ, cũng hãy nghĩ đến vóc dáng, nhan sắc của mình. Đừng quanh đi quẩn lại trong góc bếp, đến khi chồng ngả nghiêng thì mới chịu nhìn lại mình trong gương.

Với đàn bà, nhan sắc cũng là một thứ vũ khí phải mài giũa mỗi ngày. Bạn không cần xinh nhất, chỉ cần đẹp nhất có thể. Thế thì chồng nào mà ham mê của lạ, không lo giữ vợ cho được!

Khiến chồng luôn muốn tìm tòi khám phá

Đàn bà quyến rũ luôn biết cách khiến chồng có cảm giác khám phá hoài không hết. Họ không phô trương hết bản thân để chồng biết. Từ việc nhỏ nhặt như thay đồ trước mặt chồng, có những bí mật riêng không để chồng biết, hay đến việc luôn tạo tò mò và bất ngờ cho chồng. Chính những điều này khiến đàn ông luôn khấp khởi cảm giác muốn chinh phục. Đây cũng chính là chiêu giữ chồng của phụ nữ khôn ngoan.

Chiêu thức giúp vợ trở thành 'báu vật vô giá' khiến chồng phải giữ khư khư - Ảnh 2
Đàn bà quyến rũ luôn biết cách khiến chồng có cảm giác khám phá hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Nắm mà như buông

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ kiểm tra tin nhắn của chồng, càng không gọi điện hỏi chồng đi đâu làm gì. Vì họ hiểu, đàn ông một khi muốn lừa dối thì không ít cách để bao biện. Thay vì cứ phải căng óc ra chơi trò trốn tìm với chồng thì họ cứ bình thản để chồng thoải mái. Luôn là người vợ, cũng là tri kỉ, bạn bè với chồng. Nhưng bên cạnh đó, họ sẽ luôn có cách để chồng quay về, không ngả nghiêng bên ngoài. Khôn khéo làm thân với đồng nghiệp hay bạn thân của chồng, tinh ý trong từng hoàn cảnh, luôn tỏ ra tin tưởng chồng tuyệt đối. Và hơn hết là không bao giờ ghen tuông quá đáng. Vợ khôn luôn giữ chồng theo cách nắm mà như buông. Đàn ông càng vì vậy mà trân trọng và nể nang vợ hơn, có thế nào cũng chỉ muốn trở về với vợ.

Là vợ đảm, mẹ hiền

Phụ nữ quyến rũ nhất vẫn là trong tròn vai làm vợ đảm, mẹ hiền. Dù chồng có lúc vô tâm, có khi lạc lối thì khi trở về nhà vẫn thấy nhà cửa yên ấm, con cái ngoan ngoãn, mâm cơm luôn nóng hổi thì sao mà bỏ đi đâu được. Đàn bà làm vợ nhất định phải biết vị thế và nghĩa vụ của mình. Mình là vợ thì phải cho ra vợ, đừng vì chút giận hờn mà bỏ bê nhà cửa, cũng đừng vì vài ngả nghiêng ở đời mà bỏ con. Sao thì trước hết vẫn là vợ đảm, mẹ hiền trước đã, chuyện sau đó từ từ mà giải quyết. Mình đúng trước thì chồng sẽ tự nhận lỗi sai. Chứ chồng sai, mình cũng sai theo thì thế nào mới giữ nổi gia đình đây?

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