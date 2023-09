Đừng so sánh xuất phát của bạn với đích đến của bất cứ ai

Mỗi người một cuộc đời, bạn đứng ở vạch xuất phát của mình thì đừng so sánh với đích đến của người khác. Họ đã cố gắng thế nào, họ đã bỏ ra và mất mát những gì, bạn vốn dĩ không thể nhìn thấy. Phải nhớ, mỗi ngày trong đời, ai cũng phải cố gắng. Dù bạn thua thiệt, bạn không bằng ai đi nữa thì cũng đừng vì vậy mà không nỗ lực. Ngừng so sánh đi, ngừng nhìn vào cuộc đời của người khác nào. Nếu có so sánh, thì hãy nhìn mình của hôm nay đã tốt hơn hôm qua chưa, nhé!