Phải hiểu, bất cứ thứ gì trên thế gian này đều phải trả giá. Thượng đế không bao giờ bắt bạn phải trải qua bất cứ điều gì vô ích. Tổn thương, khổ đau, vấp ngã, thậm chí là bất hạnh, hết thảy đều là cái giá bạn phải trả để đổi lấy hạnh phúc và thành công sau này. Từ đó mà vững vàng hơn, đủ tư cách hơn cho những gì thật sự xứng đáng. Điều quan trọng không phải là bạn phải trải qua những gì, mà là đến cuối cùng bạn có được gì. Cũng như bạn muốn có thứ bạn chưa từng có thì nhất định phải làm điều bạn chưa từng làm. Hãy học chi trả cho những thứ bạn muốn có, nhé!

Mỗi người một cuộc đời, bạn đứng ở vạch xuất phát của mình thì đừng so sánh với đích đến của người khác. Họ đã cố gắng thế nào, họ đã bỏ ra và mất mát những gì, bạn vốn dĩ không thể nhìn thấy. Phải nhớ, mỗi ngày trong đời, ai cũng phải cố gắng. Dù bạn thua thiệt, bạn không bằng ai đi nữa thì cũng đừng vì vậy mà không nỗ lực. Ngừng so sánh đi, ngừng nhìn vào cuộc đời của người khác nào. Nếu có so sánh, thì hãy nhìn mình của hôm nay đã tốt hơn hôm qua chưa, nhé!

Không phải thứ gì ta muốn cũng đều có được

Mong muốn của con người lớn lao có, nhỏ bé cũng không thiếu. Nhưng phải hiểu, không phải thứ gì ta muốn cũng đều có được. Người ta cần khát vọng và hoài bão để tiến về phía trước. Được mất ở đời này mong manh lắm, may mắn hay cơ hội cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng quan trọng không phải là cuối cùng bạn có đạt được mong muốn của mình hay không, mà là bạn đã học được gì, bạn đã trưởng thành ra sao.

Đừng tin ai hoàn toàn, trừ cha mẹ bạn

Ai ở đời đều sống vì mình, và đều cần điều kiện để vì một ai khác. Chỉ có cha mẹ bạn là vô điều kiện dành cho bạn. Có quý trọng, yêu thương ai thế nào cũng đừng trao hết niềm tin cho họ. Nhất là trong tình yêu, phụ nữ càng tin hết mình càng dễ khiến mình đau khổ. Có tin cũng phải giữ vài phần cho chính mình. Lòng tin do mình tạo ra nhưng sẽ vì người mà đổ vỡ. Sống ở đời phải có lòng tin nhưng đừng phung phí, đừng quá phóng khoáng, đau đấy!

Không ai là hoàn mỹ

Bạn không hoàn hảo và bất cứ ai bên bạn cũng như thế. Do đó, đừng đòi hỏi ai phải hoàn mỹ ở đời. Ai cũng có lúc sai sót, không ai cả đời đúng đắn nổi cả. Vì vậy, hãy tập thứ tha khi cần. Tha thứ cho người rồi sẽ có lúc học được cách tha thứ cho chính mình. Đến một lúc bạn sẽ nhận ra, đời này quan trọng không phải người ta đã sai bao nhiêu lần, mà là có sửa được không, có lại lặp lại hay không. Và ai cũng cần một người để bao dung và lắng nghe, cũng như bạn rồi cũng sẽ có lúc như thế. Vì vậy đừng hà khắc với chính mình, cũng đừng khó khăn với người bạn quý, đời thật sự không dài.

Tha thứ một lần là nên nhưng quá nhiều lần là dại

Với phụ nữ, tha thứ là bản năng, nhưng quá nhiều lần sẽ là dại. Ai trong đời cũng lần một lần thứ tha nhưng quan trọng là liệu có đáng không, có nên không? Một người làm bạn đau, chưa chắc sẽ có lần hai nhưng có thế nào cũng không được có lần sau. Có muốn bao dung cũng nên đong đếm nghĩ suy, vì một lần thứ tha vốn tốn kém không ít lòng dạ, đừng phung phí!

Tương lai hay hạnh phúc của bạn do bạn quyết định

Đời này không ai có quyền quyết định cuộc đời bạn, dù bạn là đàn bà lắm bể dâu. Tương lai hay hạnh phúc không vì cha mẹ, càng không vì chồng mà đổi thay. Mọi thứ thuộc về bạn, bạn đều có quyền lựa chọn. Đau khổ quá thì kết thúc, mệt mỏi quá thì thay đổi, đừng nhường quyền quyết định cho bất kì ai ngoài chính bạn. Đàn bà dại chính là đặt hạnh phúc của mình vào tay một người khác.

Nếu chồng không thể là người thân một đời, thì vẫn nên là người quen một thời

Đàn bà có chồng đừng nghĩ phải cam chịu khi lấy nhầm lấy sai. Lấy chồng cũng như một canh bạc của đàn bà, nhưng chắc chắn không vì thua mà nhận lỗ cả đời. Biết là chọn sai thì phải chấm dứt, càng dây dưa càng thua thiệt. Nếu chồng không thể là người thân một đời thì vẫn nên là người quen một thời. Họ có thể là người thân, lo lắng yêu thương mình thì mình hy sinh thế nào cũng không tiếc. Nhưng đã phũ phàng bội nghĩa thì đừng lần lừa dứt tình. Đàn bà cần đàn ông nhưng không cần một người chồng tệ. Thương mình, thương con thì đừng khiến mình và con phải khổ vì đàn ông.

Đàn bà muốn hạnh phúc phải tự lập trong mọi chuyện

Hãy học cách giải quyết vấn đề của bản thân. Cuộc đời không nhân nhượng hay ưu ái ai quá nhiều, thế nào cũng có vấp vá, làm sao cũng có vấn đề. Nhưng trước khi mong ai đó có thể giúp bạn, hay vận may nào rồi sẽ gõ cửa, hãy tự đứng dậy và giải quyết những gì mình có thể làm. Dù là trong công việc, gia đình, tình cảm hay hôn nhân cũng hãy chủ động tìm cách cho chính mình. Đời này không dư dả vận may ban phát cho mọi người, trước hết hãy tự là may mắn của mình đi !

Đàn bà không cần phải xinh đẹp hơn người, nhưng chắc chắn phải biết chăm chút chính mình

Cuộc đời không hẳn là ưu ái người đẹp, nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn với những ai biết yêu thương mình. Huống hồ, với đàn bà, nhan sắc và ngoại hình là thứ phải mài giũa mỗi ngày. Hãy luôn cố gắng khiến mình xinh đẹp nhất có thể. Đẹp từ hình thể đến khối óc, tâm hồn. Thế gian này sẽ không ai đủ sức nâng cao giá trị của bạn ngoài bản thân bạn cả. Đàn bà đẹp để tự tin, để kiêu hãnh, và còn để giành công bằng cho chính mình, nhớ nhé !