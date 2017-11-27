Muốn biết người đàn ông của bạn sau này giàu hay nghèo, cứ nhìn 5 điểm này sẽ rõ!

Yêu - Hôn nhân 27/11/2017 06:30

Đây là 5 điểm dù đơn giản nhưng dễ dàng để phụ nữ nhận ra khả năng đàn ông giàu hay nghèo trong tương lai.

Sở thích của anh ấy là gì

Một sự thật rằng đàn ông có tham vọng trong sự nghiệp sẽ không bao giờ bê tha say xỉn, càng không phung phí thời gian vào game vô bổ, hay thú vui gái gú tầm thường. Ngược lại, người đàn ông có tố chất làm giàu sẽ luôn có những thói quen rất lành mạnh, như tập thễ thao, đọc sách…

Đây không chỉ là những sở thích giúp anh ấy rèn luyện bản thân mà còn trở nên thu hút hơn. Từ đó mà anh ấy có thể mở rộng quan hệ bạn bè với những người ưu tú hơn. Nếu bạn muốn đến những nơi tốt đẹp, có những thứ tuyệt nhất, nhất định phải tập một cuộc sống tốt nhất có thể.

Và phải nhớ rằng sở thích luôn quyết định tương lai của đàn ông. Một người đàn ông thành công luôn có những thói quen tốt. Rõ ràng thuốc lá, rượu chè, chơi bời không bao giờ tạo nên một người đàn ông thành công và tài giỏi.

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Một người đàn ông thành công luôn có những thói quen tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cứ nhìn vào phòng ngủ của anh ấy

Dù rằng chỉ có phụ nữ mới là người thường dọn dẹp và bày trí phòng ngủ nhiều nhất. Nhưng muốn biết một người đàn ông thế nào, phẩm chất ra sao, tố chất đến đâu, cứ nhìn vào phòng ngủ của anh ấy sẽ rõ, đặc biệt là đàn ông độc thân.

Người xưa có câu, một căn phòng còn không tinh tươm nổi thì lo làm sao được thiên hạ bốn phương. Cốt cách của con người vẫn là nằm ở không gian sống của họ.

Một nghiên cứu từ trường đại học Harvard cho hay, những người thành đạy luôn tự tạo cho họ cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Nơi họ sinh sống luôn rất gọn gàng và sạch sẽ, từ đó mà khiến tâm trạng, tinh thầ của họ tích cực hơn.

Ngược lại, đàn ông thất bại thường để phòng ốc nhà cửa rất bừa bãi và dơ bẩn.

Và nơi ở của đàn ông luôn là nơi ta nhìn rõ nhất con người của anh ấy ra sao. Từ cuộc sống cá nhân, ước mơ, sự nghiệp như thế nào, đều phản chiếu nơi anh ấy sinh sống. Nếu để ý kỹ, bạn luôn nhìn ra người đàn ông này sẽ có tương lai giàu sang hay không.

Và thêm một điều mang tính phong thủy rằng tiền tài giàu sang sẽ không bao giờ bước chân đến những nơi tăm tối bừa bãi. Do đó, một nơi ở lộn xộn sẽ không bao giờ có thể giúp chủ nhân giàu sang nổi.

Nhìn vào trang cá nhân trên mạng xã hội của anh ta

Mạng xã hội không phải là nơi thể hiện hết cuộc sống của một người. Nhưng một người đàn ông có tố chất sẽ không dễ dàng bộc bạch hết cảm xúc của mình trong thế giới ảo này. Mạng xã hội có thể là công cụ để anh ấy giao tiếp, làm việc, thậm chí là giải trí nhưng chắc chắn không phải là nơi anh ấy thể hiện mình rõ nhất.

Muốn biết người đàn ông của bạn sau này giàu hay nghèo, cứ nhìn 5 điểm này sẽ rõ! - Ảnh 2
một người đàn ông có tố chất sẽ không dễ dàng bộc bạch hết cảm xúc của mình trong thế giới ảo - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người

Đàn ông thành công không hẳn là người hoàn hảo nhưng chắc chắn là người khôn ngoan trong ứng xử và hành động. Anh ấy luôn biết cách đối xử với mọi người một cách tốt nhất. Vì đàn ông thành công luôn biết yếu tố con người luôn đóng vai trò quan trọng để anh ấy gặt hái thành tựu. Nhất là những người có tố chất lãnh đạo, họ thể hiện khả năng dẫn dắt, sử dụng và gắn kết giữa mọi người rất hiệu quả.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

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