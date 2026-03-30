10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa 'quỵ ngã' trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

Tâm sự gia đình 30/03/2026 08:32

Hôm đó là sinh nhật của tôi. Mọi năm, tôi cùng bố mẹ chồng ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi lại hẹn tôi đến một nhà hàng. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó.

Tôi là đàn bà góa chồng từ năm 26 tuổi, đến nay tôi đã 36 tuổi. Sau khi chồng sớm, nhiều người khuyên tôi nên dọn ra ngoài sống riêng để tự do thoải mái hơn. Nhưng tôi có sống một mình thì cũng chẳng có cha mẹ họ hàng gì, tôi vốn là trẻ mồ côi. Cũng vì tôi thương bố mẹ chồng đã lớn tuổi lủi thủi một mình không con cái chăm sóc. Dù sao tôi cũng xem họ là bố mẹ ruột của mình.

Suốt 10 năm, tôi sống với bố mẹ chồng rất hòa hợp, chưa từng lớn tiếng với nhau. Thấy tôi một mực đi bước nữa, mẹ chồng tôi thủ thỉ: “Thôi con vậy cũng đã trọn nghĩa với bố mẹ, lâu quá rồi, hay là con đi tìm người nào phù hợp để nương tựa”. Nhưng tôi im lặng như một lời từ chối. Vì tôi thấy mình có lỗi khi để ông bà già cả sống đơn chiếc hương khói cho con trai đã mất sớm.

Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.

Hôm đó là sinh nhật của tôi. Mọi năm, tôi cùng bố mẹ chồng ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi lại hẹn tôi đến một nhà hàng. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó. Anh trông chẳng có gì ngại ngần như đã được sắp xếp từ trước. Dù sao anh cũng đã đến, tôi đành dùng bữa với anh. Khi ăn xuống xong, anh ngỏ lời muốn quay lại với tôi, muốn cho tôi một chỗ dựa.

Khi tôi về nhà, bố mẹ chồng vẫn thức đợi tôi ở phòng khách. Họ ôn tồn nói đã đến lúc họ phải lo cho tôi có một gia đình khác, để con trai ở nơi suối vàng cũng có thể yên tâm. Tôi phải sống cho mình, đừng chôn thân ở bên ông bà già như họ nữa.

Tôi thật sự khó nghĩ. Thời gian qua, tôi xem bố mẹ chồng như người thân, vừa yêu thương vừa có trách nhiệm. Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?

Còn chuyện với người yêu cũ, dù tôi cũng có tình cảm nhưng chưa đủ chín muồi. Có lẽ tôi cần thời gian nhiều hơn, hoặc là cần suy nghĩ thêm. Tôi nên cho mình thời gian và cho anh ấy một cơ hội phải không?

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Trao 20 cây vàng linh đình trước mặt quan khách, vừa tan tiệc mẹ chồng đã kéo con dâu vào phòng đòi lại vì lý do "ngã ngửa"

Sau 2 năm xa cách, một lần yếu lòng bên chồng cũ và câu nói khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự thật

Ngỡ ngàng thấy những vết rạn trên bụng vợ đêm tân hôn, tôi rơi nước mắt khi biết lý do cô ấy từng phải giấu kín

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi "cắt phăng" mái tóc vì cô vợ hụt của chồng, lý do phía sau khiến tôi sốc