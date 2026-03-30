Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng 'bất tài': 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Tâm sự gia đình 30/03/2026 08:26

Chịu đựng tầm 2-3 tuần, tôi đến công ty cũ của anh và ngỡ ngàng khi được người sếp cũ cho hay: “Chồng em thôi việc ở công ty được gần tháng nay rồi!”. Lúc này lòng tôi vừa lo vừa hụt hẫng vô cùng.

Câu chuyện của tôi là lời cảnh tỉnh cho những phụ nữ lấy nhầm chồng.

Tôi và anh hẹn hò được 6 tháng thì tiến đến hôn nhân. Thời gian đầu anh hết mực cưng chiều vợ. Sau vài năm chung sống chúng tôi có với nhau 1 bé trai. Khi đó, anh bảo tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Dù không muốn nhưng vì thương chồng con, tôi đành đồng ý.

 

Cuộc sống gia đình hạnh phúc duy trì được vài năm. Sau đó, anh bắt đầu chán nản với công việc văn phòng, bất mãn với văn hóa công ty cũng như đồng lương ngày một eo hẹp của mình nên quyết định thôi việc. Ban đầu anh vẫn ung dung không cho tôi biết chuyện vì nghĩ rằng với năng lực hiện tại của mình, có hàng chục công ty tốt hơn ngoài kia sẽ rộng mở chào đón một nhân viên ưu tú như anh.

Thế nhưng, mọi việc đã diễn ra vượt ngoài suy nghĩ của chồng tôi. Lý do nghỉ việc được nhiều người cho là vô lý đã khiến các nhà tuyển dụng từ chối hồ sơ của anh. Thời điểm đó, chồng tôi rơi vào tuyệt vọng. Anh không biết phải đối diện với tôi và con ra làm sao nên đành giấu nhẹm chuyện mất việc trong thời gian dài. Nhưng với sự nhạy bén của một người phụ nữ, tôi dần nhận ra sự tình. Những biểu hiện bất thường của anh cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày. Sáng anh giả vờ bận rộn với công việc, cả ngày không buồn nhắn tin, hỏi han vợ con, đêm đến thì say bí tỉ, quậy phá vợ con.

Chịu đựng tầm 2-3 tuần, tôi đến công ty cũ của anh và ngỡ ngàng khi được người sếp cũ cho hay: “Chồng em thôi việc ở công ty được gần tháng nay rồi!”. Lúc này lòng tôi vừa lo vừa hụt hẫng vô cùng. Lo vì không biết chồng đã làm gì, đi đâu trong những ngày qua. Hụt hẫng vì không biết thời gian tới tôi và con sẽ đối diện với cuộc sống ra sao khi giờ đây trụ cột chính trong gia đình đã mất việc. 

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng 'bất tài': 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hay tin chồng mất việc, tôi và anh đã có cuộc trò chuyện về những việc sắp tới mà cả hai cần làm để duy trì cuộc sống gia đình. Lúc này, trong mắt tôi người chồng mà mình yêu thương trong nhiều năm qua chưa bao giờ "đáng xấu hổ” đến thế. Anh không nhận lỗi vì đã giấu vợ chuyện mất việc của mình, cũng chẳng buồn nghĩ xem thời gian tới cả hai phải làm gì. Thay vào đó, anh đã buông những lời trách mắng, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái cho tôi. Anh nói: “Bao năm qua tôi đã chăm lo cho cái nhà này đủ rồi, giờ tôi nhường phần việc này lại cho cô”.

Cuộc trò chuyện của vợ chồng tôi kết thúc trong không vui. Từ một bà nội trợ chỉ biết nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học, chăm lo cho chồng bằng đồng lương hàng tháng anh đưa, tôi chính thức thay thế vị trí bao năm qua của chồng và trở thành một người “trụ cột” đúng nghĩa.

Sau đó, tôi phải làm đủ việc để trang trải cuộc sống, lo toan và duy trì gia đình của mình. Sáng sớm, tôi phải đến trường học phụ bán ở căn-tin, đến trưa thì phụ việc nhà. Buổi tối, tôi kiếm thêm thu nhập từ việc chạy bàn, rửa bát tại một nhà hàng gần nhà. Cuộc sống lầm lũi cứ thế đeo bám tôi. Vậy mà chồng suốt ngày chỉ ở nhà xem bóng đá, chơi số đề, dăm ba bữa lại quậy một mớ nợ lên đến gần trăm triệu. Nghe tôi đề cập đến chuyện kiếm việc làm, anh lại nạt nộ, bỏ nhà đi nhậu. Nhiều lúc tôi ân hận vì đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà sau khi kết hôn. Giá như ngày đó tôi cứng rắn hơn. 

Không người phụ nữ nào muốn bản thân phải cực nhọc, khổ sở sau khi lập gia đình. Bản thân tôi cũng có lúc muốn từ bỏ, buông xuôi. Nhưng cứ hễ nghĩ đến con, tôi lại giục bản thân phải thật cố gắng để cho con ăn học thành tài. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong mỏi một ngày nào đó chồng sẽ thức tỉnh và chí thú làm ăn, dù rằng hy vọng đó rất mong manh… 

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Xã hội 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Trao 20 cây vàng linh đình trước mặt quan khách, vừa tan tiệc mẹ chồng đã kéo con dâu vào phòng đòi lại vì lý do "ngã ngửa"

Trao 20 cây vàng linh đình trước mặt quan khách, vừa tan tiệc mẹ chồng đã kéo con dâu vào phòng đòi lại vì lý do "ngã ngửa"

Sau 2 năm xa cách, một lần yếu lòng bên chồng cũ và câu nói khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự thật

Sau 2 năm xa cách, một lần yếu lòng bên chồng cũ và câu nói khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự thật

Ngỡ ngàng thấy những vết rạn trên bụng vợ đêm tân hôn, tôi rơi nước mắt khi biết lý do cô ấy từng phải giấu kín

Ngỡ ngàng thấy những vết rạn trên bụng vợ đêm tân hôn, tôi rơi nước mắt khi biết lý do cô ấy từng phải giấu kín

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi "cắt phăng" mái tóc vì cô vợ hụt của chồng, lý do phía sau khiến tôi sốc

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi "cắt phăng" mái tóc vì cô vợ hụt của chồng, lý do phía sau khiến tôi sốc