Trao 20 cây vàng linh đình trước mặt quan khách, vừa tan tiệc mẹ chồng đã kéo con dâu vào phòng đòi lại vì lý do 'ngã ngửa'

Tâm sự gia đình 30/03/2026 07:53

Khi làm lễ, mẹ chồng đặt hết số vòng vàng lên bàn và dõng dạc tuyên bố cho tôi 20 cây vàng để làm ăn. Nhìn số vàng bà bày ra trước mặt, tôi vô cùng bất ngờ. Bố mẹ tôi cũng mừng vì con gái được gả cho gia đình giàu có, có mẹ chồng tử tế.

Tôi và anh làm cùng công ty. Anh làm phòng kinh doanh, còn tôi làm bên truyền thông. Cả hai hợp tính hợp nết, quen nhau được hơn 3 năm. Ngày về ra mắt gia đình anh để hai bên tính chuyện trăm năm, tôi cảm thấy mẹ chồng là người khá phóng khoáng. Bà hứa với gia đình tôi sau này không ép tôi phải làm dâu mà sẽ cho vợ chồng tôi ra sống riêng.

Nghe vậy, tôi vui như mở cờ trong bụng và càng có ấn tượng tốt hơn về mẹ chồng tương lai của mình. Tôi nghĩ sau này chẳng có chuyện mẹ chồng nàng dâu éo le như mọi người thường nghĩ. Mà thay vào đó tôi sẽ được mẹ chồng yêu thương, tôn trọng.

 

Trong buổi gặp mặt gia đình, chúng tôi nói không thích rườm rà nên muốn tổ chức đám cưới nhỏ, mời vài người bạn thân thích và gia đình đôi bên. Nghe thế, mẹ anh liền đổi sắc mặt. Bà nói nhà chỉ có mình anh là con trai nên không thể làm đơn giản. Phải làm thật lớn mời hết những người dưới quê để cho nở mày nở mặt với bà con hàng xóm.

Tôi cảm thấy những lời mẹ chồng nói cũng có lý nên không dám cãi. Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra với hơn 50 mâm cỗ. Bạn bè, họ hàng bên nhà chồng tôi đã chiếm hơn một nửa. Bên tôi vỏn vẹn vài bàn chỉ là người thân thích.

Khi làm lễ, mẹ chồng đặt hết số vòng vàng lên bàn và dõng dạc tuyên bố cho tôi 20 cây vàng để làm ăn. Nhìn số vàng bà bày ra trước mặt, tôi vô cùng bất ngờ. Bố mẹ tôi cũng mừng vì con gái được gả cho gia đình giàu có, có mẹ chồng tử tế. Nhưng nào ngờ số vàng đeo trên cổ tôi chưa kịp nóng đã bị mẹ chồng kéo vào trong phòng và lột sạch sẽ.

Sau khi làm lễ xong, mẹ chồng kéo tôi vào phòng và nói:

- Con cho mẹ xin lại số vàng mới cho nha.

Tôi bàng hoàng, cảm thấy vô cùng khó hiểu nên hỏi ngược lại:

- Không phải số vàng này là mẹ cho vợ chồng con sao?

Mẹ chồng tôi bỗng thay đổi sắc mặt:

- Thật ra số vàng này mẹ mượn người ta, chứ không phải của mẹ. Mẹ bảo với người ta là làm đám cưới xong thì sẽ mang trả lại ngay.

Những lời mẹ chồng nói khiến tôi á khẩu không còn biết nói gì. Suốt buổi đám cưới hôm đó, đầu óc tôi vô cùng mơ hồ, miệng cười nhưng trong lòng lại chua xót. Hóa ra mẹ chồng chỉ là người thích khoe khoang. Bà luôn tỏ ra bản thân tốt, hoàn hảo trong mắt người khác nhưng sau lưng lại không phải vậy.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi tự an ủi bản thân rằng những thứ đó không là của mình, có nhận cũng không thể yên lòng được. Không lâu sau đó, mẹ chồng lại tuyên bố với vợ chồng tôi rằng không có chuyện ở riêng, tôi phải làm dâu phụng dưỡng cha mẹ chồng chứ không được đi đâu hết. Bà còn ra lệnh cho tôi phải bỏ công việc vì bổn phận của người vợ là nội trợ, bếp núc, chăm sóc gia đình. Tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại ẩn giấu bộ mặt xấu xa thế này đằng sau lớp vỏ ngoài tốt đẹp đó. 

Bao ấn tượng tốt của tôi về bà bỗng dưng mất sạch. Sau khi biết bí mật của mẹ chồng, không biết sau này tôi phải đối mặt với bà như thế nào đây.

Về làm dâu được 2 năm, tôi phát hiện mẹ chồng vẫn hay qua lại với cô gái tóc ngắn ấy, bà con hàng xóm thì đồn cô ta từng là vợ "hụt" của chồng khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Nhiều khi cô ta mua cho mẹ chồng tôi đôi dép, cái áo, đôi bông tai hoặc đưa bà đi xem phim vào cuối tuần.

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

