Đưa sếp về nhà sau cơn say bí tỉ, nam trợ lý đứng hình vì bàn tay lạnh lần mò sau tấm lưng trần khi đang tắm

Tâm sự Eva 29/06/2023 12:53

Khoảnh khắc nhận ra bàn tay ấy là của ai khiến tôi điếng người.

Tôi năm nay 26 tuổi, vừa ra trường đã tìm ngay được công việc ưng ý. Tôi là một trợ lý kinh doanh cho giám đốc của doanh nghiệp có tiếng. Là nam nên tửu lượng cũng khá tốt, bởi vậy mà thường xuyên được đi tiếp khách khứa cùng sếp.

Đưa sếp về nhà sau cơn say bí tỉ, nam trợ lý đứng hình vì bàn tay lạnh lần mò sau tấm lưng trần khi đang tắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy cũng vậy, tôi đi tiếp khách cùng sếp, tiệc tan rồi thì sếp say không còn biết gì nữa. Tôi đưa anh về nhà, tìm chìa khóa trong túi quần để mở cửa. Vợ của sếp nghe tiếng thì đi ra cùng tôi đỡ sếp vào.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp vợ của sếp, tôi khá bất ngờ vì cô ấy khá trẻ. Sếp của tôi U60 mà vợ thì chưa đến 30. Phải nói vợ sếp rất đẹp, làn da trắng nõn nà. Không cố ý nhưng ánh mắt tôi cứ ở trên người cô ấy.

Đang đỡ sêp vào phòng nghỉ thì sếp bất ngờ nếp nôn ra người tôi nên sau khi cùng vợ sếp đỡ sếp, tôi đi ra phòng tắm để rửa sơ qua người. Vì từng trải qua tình trạng này khi đi công tác với sếp nên mỗi lần đi tiếp khách tôi đều mang theo một bộ đồ để dự phòng.

Tôi cố gắng tắm rửa nhanh chóng, thay đồ sạch sẽ để về nhà. Tôi vừa lấy khăn lau người thì bất ngờ cửa phòng tắm mở cửa, trước đó tôi không đề phòng nên không khóa. Tôi chưa kịp phản ứng thì có bàn tay sờ lên tấm lưng trần của tôi. Tôi cứng người khi nghe tiếng nữ thé thé bên tai: “Chồng em say rồi, anh ở đây một lúc với em nhé”.

Đưa sếp về nhà sau cơn say bí tỉ, nam trợ lý đứng hình vì bàn tay lạnh lần mò sau tấm lưng trần khi đang tắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tỉnh táo lại, quay lại thì gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của vợ sếp. Không giấu nổi ngạc nhiên, tôi ú ớ chưa kịp trả lời thì cô ấy lên tiếng: "Em cô đơn lắm, anh có thể ở bên em không? Chúng ta sẽ giấu thật kỹ, chồng em sẽ không biết".

Tôi nghe từng lời nhuộm mùi dụ dỗ của vợ sếp mà trong lòng như có lửa đốt. Đến khi thấy bàn tay của cô ấy di chuyển trên cơ thể mình, tôi hoảng hồn hất tay ra, tôi ôm đồ ra phòng khách, nhanh chóng mặc vào rồi bỏ về nhà. Đây có lẽ là lần đi tiếp khách khó quên nhất trong chuỗi ngày làm việc của tôi.

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Sau chuyến công tác dài ngày, tôi háo hức về nhà để gần gũi vợ. Vợ tôi cũng chuẩn bị từ trước, đợi chồng trong phòng ngủ. Nhuưng đêm ấy tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt.

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