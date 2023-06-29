Đang hí hửng chờ đợi đêm xuân nồng cháy với vợ mới cưới, tôi tá hỏa khi thấy vật đen xì rơi ra từ người em

Đêm tân hôn của tôi và vợ chẳng thể trọn vẹn khi nhìn thấy thứ ấy rơi ra từ người vợ.

Hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, tôi bị bố mẹ hối thúc mãi. Ông bà suốt ngày càm ràm bào "trai khôn dựng vợ" mà ngờ đâu thằng con trai độc đinh là tôi cứ chần chừ mãi. Cực chẳng đã, mẹ tôi cho tôi đi xem mắt và quen bạn gái thông qua mai mối. Và rồi tôi quen Thương. Ngày gặp em, tôi mê từ cái nhìn đầu tiên. Em đẹp và dịu dàng, mái tóc đen mượt chấm lưng khiến em kiều diễm vô cùng.

Sau vài lần cò cưa hẹn hò, tôi cũng tán đổ nàng. Mỗi khi gặp nhau, tôi luôn thích được vuốt ve mái tóc đẹp như mơ của bạn gái. Thêm khoản tính cách và điều kiện gia đình khá tương xứng, tôi lập tức cầu hôn Thương chỉ sau 3 tháng quen biết. Ảnh minh họa: Internet Mọi chuyện suôn sẻ cho đến đêm tân hôn, tôi tá hỏa tam tinh và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy.

Hai đứa nhập cuộc rất vui vẻ và hào hứng. Vì trong suốt thời gian yêu, tôi chưa bao giờ đòi hỏi em nên đêm tân hôn là lần đầu tiên tôi và Thương làm chuyện ấy. Sự nhiệt tình, chủ động của vợ khiến tôi đê mê, tận hưởng. Nhưng ngay lúc cảm xúc lên cao, tôi bất ngờ giơ tay túm tóc vợ kéo giật ngược lại. Sau cú kéo giật ấy thì tôi điếng người phát hiện trên tay mình là một mớ đen sì to tướng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi nhìn rõ mồn một đó chính xác là mái tóc của vợ tôi! Ảnh minh họa: Internet Nhìn lại đầu vợ, tôi hét lên thất thanh khi thấy một cái đầu trắng hếu đến ghê người! Vì quá sốc nên tôi ngay lập tức hất vợ ra, muốn ngất ngay tại chỗ. Tôi lắp bắp hỏi vợ nguyên do thì sốc khi biết em bị nấm đầu, nấm tóc nặng, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều trị chưa khỏi hẳn bệnh. Vì tình trạng bệnh quá nặng nên vợ tôi buộc lòng phải cạo tóc và đội tóc giả. Từ sau đêm đó tôi không dám lại gần vợ chứ đừng nói gần gũi ân ái với cô ấy. Bởi chỉ nghĩ đến bên dưới mái tóc kia là cảnh tượng thế nào thì tôi đã cạn sạch hứng thú.

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