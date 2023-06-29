Sau đêm nồng nàn với sếp, thư ký trẻ phát hiện có thai, ngỡ 'đào trúng mỏ vàng', nào ngờ ngày nhận 500 triệu cũng là ngày gã 'quất ngựa truy phong'

Tâm sự Eva 29/06/2023 04:40

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế này. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình phải kiếm được một tấm chồng tốt. Thứ nhất, vì tôi cũng là người phụ nữ thông minh, lại có nhan sắc. Thứ hai, tôi đã lớn lên trong cái nghèo, chứng kiến bố mẹ cãi nhau vì chạy cơm từng bữa, tôi dặn lòng không thể để mình trở thành vết xe đổ của mẹ.

Khi đi làm, người mà tôi ấn tượng nhất là sếp của mình. Anh chưa có gia đình, lại đẹp trai phong độ, thu nhập không hề kém cạnh ai. Chính vì thế, tôi tự nhủ phải làm vợ anh bằng mọi giá. Thú thật thời bây giờ, không dùng chút tiểu xảo thì không thể hơn người khác. Vì thế, tôi cũng tìm cách để tiếp cận sếp của mình. 

3 tháng trước, chúng tôi cùng nhau đi một chuyến công tác. Hôm ấy trời mưa rất lớn, lại có sấm sét, tôi nói mình sợ nên đã sang phòng anh. Lúc đầu hai người ngồi nói chuyện bình thường. Sau đó, dưới không khí của phòng ngủ, chúng tôi đã thuộc về nhau.

Sau đêm nồng nàn với sếp, thư ký trẻ phát hiện có thai, ngỡ 'đào trúng mỏ vàng', nào ngờ ngày nhận 500 triệu cũng là ngày gã 'quất ngựa truy phong' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tôi và sếp quen nhau không có ai biết. Bởi anh muốn công tư phân minh, tôi thấy có lý nên luôn kín miệng. Một tuần trước, tôi biết mình có thai. Cứ nghĩ đây sẽ là kim bài đưa mình bước chân vào giới hào môn, không ngờ mọi nỗ lực của tôi đều là công cốc. Nghe tin tôi có thai, sếp trầm ngâm một lát rồi nói cho anh chút thời gian để suy nghĩ.

Tối qua, tôi thấy tài khoản của mình được cộng thêm 500 triệu. Kiểm tra thấy người gửi là sếp, tôi hí hửng nghĩ mình may mắn hơn người. Vậy mà chỉ vài phút sau, sếp liền gọi lại thú nhận một chuyện không tưởng. Anh nói anh đã có gia đình, vợ con hiện đang ở nước ngoài định cư. Do mới đến công ty này chưa được bao lâu nên mọi người không hề hay biết.

Sau đêm nồng nàn với sếp, thư ký trẻ phát hiện có thai, ngỡ 'đào trúng mỏ vàng', nào ngờ ngày nhận 500 triệu cũng là ngày gã 'quất ngựa truy phong' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn chưa kịp hiểu ý sếp thì ngay sáng hôm nay, nhân sự đã gọi điện nói hợp đồng của tôi không được ký tiếp, tôi sẽ phải nghỉ việc ngay trong tháng này. Càng nghe càng thấy buồn, tôi không ngờ sếp của mình lại cạn tình đến vậy. Chuyện đến nước này, tôi có nên báo cáo lên cấp trên để sếp bị liên lụy không?

Chồng đi làm xa cả tháng mới về, vợ ở nhà thiếu thốn chuyện gối chăn, nhắm mắt qua lại với nhân tình trẻ, bị bố mẹ chồng lật tẩy, hết đường chối cãi

Chồng đi làm xa cả tháng mới về, vợ ở nhà thiếu thốn chuyện gối chăn, nhắm mắt qua lại với nhân tình trẻ, bị bố mẹ chồng lật tẩy, hết đường chối cãi

Nhiều đêm Nhi ôm con khóc nức nở vì tủi thân không có chồng bên cạnh, ngẫm lại từ khi lấy nhau về đến giờ chỉ toàn thấy cô đơn.

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