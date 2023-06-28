Chồng đi làm xa cả tháng mới về, vợ ở nhà thiếu thốn chuyện gối chăn, nhắm mắt qua lại với nhân tình trẻ, bị bố mẹ chồng lật tẩy, hết đường chối cãi

Tâm sự Eva 28/06/2023 19:02

Nhiều đêm Nhi ôm con khóc nức nở vì tủi thân không có chồng bên cạnh, ngẫm lại từ khi lấy nhau về đến giờ chỉ toàn thấy cô đơn.

Lấy chồng đã lâu nhưng tình cảm vợ chồng ngày một đi xuống, vì tính chất công việc nên chồng của Nhi thường xuyên vắng nhà, anh làm cho một doanh nghiệp xe tải lớn ở Sài Gòn, vì thế hầu như cả tháng mới về thăm vợ một lần, có khi là 2, 3 tháng. Thời gian đầu có nhớ nhung nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện về, vài tháng trở lại đây coi như bặt vô âm tín, có lúc nhắn được một tin lại than thở buồn ngủ nên Nhi cũng đành để chồng nghỉ ngơi.  

Một mình Nhi quán xuyến hết mọi công việc nhà, mặc dù ở chung với gia đình chồng nhưng ông bà đã lớn tuổi nên không giúp được gì. Con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thành ra hay quấy nhiễu, mỗi lần như vậy cô lại bật khóc vì tủi thân, trách có chồng như không có.

Chồng đi làm xa cả tháng mới về, vợ ở nhà thiếu thốn chuyện gối chăn, nhắm mắt qua lại với nhân tình trẻ, bị bố mẹ chồng lật tẩy, hết đường chối cãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lần gọi cho chồng để tâm sự thì anh cũng ậm ừ qua loa, hứa sẽ về thăm thường xuyên hơn nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu. Cuối tuần được nghỉ thì anh đi nhậu tỉ tê với bạn bè, một cuộc điên thoại từ chồng cũng không có, Nhi đâm ra chán nên chẳng mong đợi gì thêm.

Nhi hằng ngày đi làm, tối về chăm con, giận chồng nên chẳng màng đến anh, cứ tưởng lòng chai sạn từ dạo đó, cho đến khi gặp Huy. Huy là đồng nghiệp ở công ty, nhỏ hơn Nhi vài tuổi, dù vậy nhưng rất biết quan tâm và chăm sóc. Có lần xe Nhi hết xăng, Huy đi theo dắt về tận đến nhà, cũng từ những hành động đó mà cô bắt đầu thấy trong mình là lạ, hồi hộp giống lần đâu yêu.

Chồng đi làm xa cả tháng mới về, vợ ở nhà thiếu thốn chuyện gối chăn, nhắm mắt qua lại với nhân tình trẻ, bị bố mẹ chồng lật tẩy, hết đường chối cãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả hai thường xuyên trò chuyện, nhắn tin đến đêm cũng chưa ngủ, hôm nào về không thấy tin nhắn từ đối phương, Nhi lại cảm thấy lòng nôn nao,  chờ đợi. Cũng vì thế mà cô nàng bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn, váy áo lượt là, đầu tóc chỉn chu, mùi nước hoa thì ngào ngạt. Từ ngày có Huy, cuộc sống của Nhi ngập tràn niềm vui, biết làm vậy là sai trái nhưng vẫn không tài nào kìm lòng được.

Dan díu được một thời gian thì bố mẹ chồng phát hiện, đuổi Nhi ra khỏi nhà, mắng chửi thậm tệ. Chồng Nhi biết chuyện liền tức tốc chạy về, đánh cô một trận rồi dọa sẽ không cho gặp con nếu còn tiếp tục.

 Nhi cảm thấy buồn tủi và nhục nhã cho số phận của mình, biết đâu lỗi của vợ xuất phát từ cách đối xử của chồng, bởi đàn ông vô tâm hay thường nghĩ đó là bình thường.  

Giấu chồng, lấy thân mồi chài đại gia mỗi đêm, nào ngờ anh cao tay rước cả dòng họ đến nhà nghỉ, vạch trần bộ mặt trơ tráo của tôi và nhân tình

Giấu chồng, lấy thân mồi chài đại gia mỗi đêm, nào ngờ anh cao tay rước cả dòng họ đến nhà nghỉ, vạch trần bộ mặt trơ tráo của tôi và nhân tình

Đúng là tôi đã lừa dối chồng, nhưng anh ta lại chọn cách hủy hoại cuộc sống tôi một cách tàn nhẫn khiến tôi sống trong ê chề, nhục nhã.

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