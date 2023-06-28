Vợ mang thai con gái, chồng chán chường chẳng thèm ngó mặt, bỏ lên Sài Gòn tìm 'của lạ', 2 năm sau quay về chết sững khi thấy đứa trẻ

Tâm sự Eva 28/06/2023 15:20

"Nhưng giờ em sinh con gái rồi thì anh đành nói luôn. Anh ở đây kiếm con trai với bồ rồi", nghe câu nói của chồng tôi chỉ biết mỉm cười trong đau xót.

Lúc mang thai con đầu lòng, Hiền không muốn biết giới tính của con. Nhưng khi nghe Lợi giục đi khám để biết con trai hay con gái thì Hiền lại đùa là con gái. Lợi nghe vậy mà tỏ vẻ thất vọng lắm. Hiền cũng chỉ cười, cứ bảo uổng công chồng chịu khó tìm tòi ra. Đến khi con sinh ra là con gái thật Hiền lại nghe chồng bảo, thế thì đợi đứa sau, anh không tin là anh không sinh được con trai. Hiền nghe thế lại có chút không an tâm, Lợi hóa ra lại muốn có con trai cho bằng được. Nhưng cô vẫn nghĩ chồng sẽ không vì vậy mà làm gì khiến mẹ con cô đau lòng.

Vợ mang thai con gái, chồng chán chường chẳng thèm ngó mặt, bỏ lên Sài Gòn tìm 'của lạ', 2 năm sau quay về chết sững khi thấy đứa trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi Hiền mang thai đứa con thứ hai thì Lợi tạm thời lên Sài Gòn công tác khoảng một năm. Cũng chính lúc này, Lợi quen biết Hoa, một cô gái trẻ mới ra trường. Hoa xinh xắn, lại quyến rũ. Lợi không cưỡng lại được sức hút của Hoa, lại thấy dáng Hoa cũng mắn đẻ, thế là anh cứ lao vào không chút đắn đo. Cứ thế mà Lợi vừa muốn giữ vợ để mong vợ sinh con trai, vừa qua lại với Hoa để thỏa dục vọng của mình. Đến ngày Hiền sinh, Lợi không về quê, chỉ ở lì bên cô bồ. Nghe tin vợ sinh con gái, Lợi thẳng thừng nói đã có bồ nhí trên thành phố để kiếm thằng cu, còn con gái thì Hiền cứ tự nuôi, thiếu thốn thì nói ông bà nội ngoại hai bên. 

Vợ mang thai con gái, chồng chán chường chẳng thèm ngó mặt, bỏ lên Sài Gòn tìm 'của lạ', 2 năm sau quay về chết sững khi thấy đứa trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian Hoa mang thai, cô đòi thứ gì Lợi cũng cho. Anh cho bồ hẳn một căn chung cư, còn gửi vào tài khoản của cô ta không ít tiền. Nhưng mấy tháng trời Lợi vẫn không thấy bụng Hoa to lên là bao. Anh cố gắng quan sát và tìm hiểu thì mới biết cô ta có mang bầu đâu! Nhưng trước khi bị Lợi phát hiện thì Hoa đã bán căn chung cư rồi ôm luôn tiền trong tài khoản cao chạy xa bay với bồ mới. Lợi tức lắm mà không làm được gì, anh đành về lại quê.

Lợi về lại nhà cũ ở với vợ ngày trước. Nhưng vừa tới cửa thì anh chết sững khi thấy Hiền đang ngồi chơi với cu cậu khoảng 2 tuổi. Thằng bé giống anh như lột. Lợi vừa bất ngờ vừa thấy chút hy vọng trong lòng. Đây có phải là con trai anh không? Đang ngơ ngác thì Hiền lên tiếng đầy mỉa mai: "Con anh đấy! Ngày trước em nói đùa vậy mà anh cũng tin thật. Cũng may thật, nhờ vậy mà biết rõ bộ mặt của anh. Giờ thì vào trong ký đơn cho em đi nhé. Ta ly hôn". 

Vợ mang thai con gái, chồng chán chường chẳng thèm ngó mặt, bỏ lên Sài Gòn tìm 'của lạ', 2 năm sau quay về chết sững khi thấy đứa trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lợi nghe mà rụng rời cả tay chân. Nếu anh không mê bồ bịch thì giờ chẳng phải đã có con trai rồi sao? Giờ thì mất cả vợ lẫn con, là cái giá anh phải trả vì phản bội vợ mình đây mà.

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