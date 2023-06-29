Nhớ cảm giác ái ân vì chồng đi làm ăn xa, tôi yếu lòng lên giường cùng người khác, ngày anh trở về định mặn nồng thì chia ra một thứ khiến tôi phát hoảng

Tâm sự Eva 29/06/2023 05:49

2 năm trước, chồng tôi gom góp tiền bạc vốn liếng mang vào Nam để chung vốn làm ăn với bạn thân. Người bạn thân này đã vào trước đó một thời gian, công việc làm ăn đang tiến triển tốt nhưng thiếu vốn mở rộng quy mô kinh doanh. Anh ta liền rủ chồng tôi, thấy cơ hội làm ăn phát tài, anh lập tức đồng ý.

Chồng đi xa, chỉ có mình tôi và con gái ở nhà. Mỗi tháng anh gửi về cho hai mẹ con 10 triệu để chi tiêu. Tôi cũng đi làm lương được gần 10 triệu nữa, nói chung là cuộc sống không thiếu thốn thứ gì. Anh không gửi hết thu nhập về vì tiền dư còn để quay vòng vốn và mở rộng kinh doanh.

Sau hai năm đi xa nhà, anh thông báo sẽ về hẳn vì đã kiếm được một khoản vốn kha khá. Bố mẹ chồng ngày một già yếu, anh là con trai duy nhất, không thể cứ mãi đi xa được. Nghe chồng nói vậy mà tôi mừng lắm. Hiện tại vợ chồng tôi đang thuê nhà. Nhưng nếu anh mang tiền về thì chắc chắn việc đầu tiên là mua một căn hộ tươm tất cho vợ con. Nghĩ tới có căn nhà của riêng mình mà trong mơ tôi cũng phải mỉm cười vui sướng. 

Ngày anh về, tôi chuẩn bị vô cùng chu đáo, từ mâm cơm toàn món anh thích đến chiếc váy ngủ gợi cảm cho đêm đoàn tụ nồng nàn khó quên. Cho đến khi chồng đưa ra sổ tiết kiệm trị giá 8 tỷ đồng mà tôi vỡ òa hạnh phúc. Vậy là vợ chồng tôi đã giàu có rồi. Sau này tôi sẽ không phải tủi thân trước bạn bè, đồng nghiệp nữa!

Tối ấy sau khi cho con gái ngủ xong, tôi quyết tâm phải lấy lòng chồng, làm anh thật vui. Giờ anh đã là người tài giỏi kiếm ra nhiều tiền rồi, tôi cũng phải khéo léo và ngọt ngào, biết chiều chuộng anh mới được. Kẻo có cô nàng khác lại nẫng mất thì chết dở. 

Nhớ cảm giác ái ân vì chồng đi làm ăn xa, tôi yếu lòng lên giường cùng người khác, ngày anh trở về định mặn nồng thì chia ra một thứ khiến tôi phát hoảng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc chiếc váy ngủ sexy vào phòng, đang định trèo lên giường thì chồng tôi đột ngột rút một thứ dưới gối đầu ra đưa cho vợ khiến tôi khựng người lại ngay lập tức. Nhìn thấy 2 chữ “ly hôn” trên tờ giấy mà tôi choáng váng suýt ngã lăn xuống đất. Chồng muốn ly hôn tôi!

Tôi gào lên hỏi anh đang đùa đúng không? Tôi đã làm gì sai hay anh đã có người khác, nên bây giờ muốn ruồng rẫy vợ con? 

- Tôi không có ai cả nhưng cô thì khác đấy. Cách đây 7 tháng, đêm đó tôi nhớ vợ con quá nên tôi đã về bất ngờ. Lúc tôi tới nhà thì cũng 1h đêm. Và cô biết tôi nhìn thấy gì không? Qua cửa sổ, tôi thấy giữa phòng khách này vợ tôi và 1 gã đàn ông khác đang quấn lấy nhau! 

Mặt tôi tái nhợt không còn giọt máu. Tại sao lại như thế? Chỉ 1 lần duy nhất đó, tại sao anh lại bắt gặp? Ông trời trêu ngươi tôi đúng không? 

Lần ấy tôi đi dự tiệc đầy tháng con 1 người bạn, tình cờ gặp lại người cũ cũng tham gia bữa tiệc. Tàn tiệc anh ta đưa tôi về rồi cứ đòi vào nhà uống cốc nước. Con gái đã gửi về quê chơi vài hôm với bà ngoại nên chỉ có mình tôi ở nhà. 

Khi anh ta sấn vào ôm hôn mình, tôi thật sự không thể đẩy ra được, vì đúng là tôi cũng rất cô đơn, muốn có 1 vòng tay ôm ấp, vỗ về. Chỉ 1 đêm đó mà thôi, sau đó anh có liên lạc nhưng tôi thấy có lỗi với chồng quá nên chặn luôn. 

“1 lần với tôi cũng là quá đủ rồi! Cô thiếu bản lĩnh, nghị lực như thế thì 1 lần rồi cũng sẽ có những lần khác!”, chồng nói 1 câu như vậy, tuyên “án tử” cho tôi và cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm thế nào thì anh mới tha thứ cho mình?

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"Nhưng giờ em sinh con gái rồi thì anh đành nói luôn. Anh ở đây kiếm con trai với bồ rồi", nghe câu nói của chồng tôi chỉ biết mỉm cười trong đau xót.

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