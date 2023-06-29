Đang ân ái đến hồi cao trào, tấm ảnh cưới bỗng rớt xuống đất, kính vỡ tan kèm một tờ giấy rơi ra khiến chồng chết lặng

Tâm sự Eva 29/06/2023 12:46

Sau chuyến công tác dài ngày, tôi háo hức về nhà để gần gũi vợ. Vợ tôi cũng chuẩn bị từ trước, đợi chồng trong phòng ngủ. Nhuưng đêm ấy tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt.

Tôi và Mai Anh lấy nhau được hơn 2 năm, Mai Anh tôi kém tôi 5 tuổi. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con là vì Mai Anh tôi chưa muốn sinh. Tôi ban đầu cũng không thúc giục Mai Anh, vì dù sao cô ấy cũng còn trẻ. Nhưng gần đây vợ tôi bất ngờ đồng ý, hào hứng lên kế hoạch có con làm tôi mừng lắm.

Sau hơn 2 tuần đi công tác xa nhà, tôi nhớ vợ đến điên người. Tối ấy, vừa trở về nhà, tôi và em đã lao vào nhau thở nỗi nhớ. Tôi và Mai Anh say mê quấn lấy nhau sau nhiều ngày xa cách. Chắc vì quá sung sức nên tấm hình cưới treo phía trên bỗng tuột xuống một bên. Vì vẫn còn một bên đinh giữ lại tấm hình cưới nên nó lơ lửng trên tường. Dù vậy, tôi cũng không có ý định dừng lại chuyện đang gần gũi cùng Mai Anh.

Đang ân ái đến hồi cao trào, tấm ảnh cưới bỗng rớt xuống đất, kính vỡ tan kèm một tờ giấy rơi ra khiến chồng chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay sau đó có một tờ giấy bất ngờ rơi xuống đất. Mai Anh vừa nhìn thấy thì tái mặt, vội né khỏi tôi, nhảy xuống giường giấu đi tờ giấy kia. Tôi thấy kì lạ, vì sao Mai Anh tôi lại trông hoảng hốt như thế, còn không muốn tôi thấy. Tôi cố giằng lấy tờ giấy Mai Anh đang giấu sau lưng. Sức của Mai Anh tôi không thể bằng tôi, cô ấy đành phải đưa tôi xem.

Khi biết Mai Anh đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là em. Tôi hỏi Mai Anh vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của Mai Anh tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất. Chuyện chỉ vừa xảy ra từ mấy ngày trước. Mai Anh tôi định giấu tôi nên giấu tờ giấy dưới tấm hình cưới, vì chỗ đó an toàn, tôi sẽ không nghi ngờ gì.

Đang ân ái đến hồi cao trào, tấm ảnh cưới bỗng rớt xuống đất, kính vỡ tan kèm một tờ giấy rơi ra khiến chồng chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đau đầu hỏi vì sao Mai Anh có thể vay mượn số tiền lớn như thế mà không nói với tôi? Giờ nợ nần cũng nhất quyết muốn giấu tôi? Chẳng lẽ để người ta đến siết nhà thì tôi mới được biết sao? Mai Anh tôi khóc lóc nói rằng vì cô ấy bị gia đình chồng khinh thường không kiếm nhiều tiền, bố mẹ lại nghèo. Cô ấy chỉ muốn thử làm ăn để chứng tỏ bản thân.

Giờ tôi phải làm sao đây? Số nợ kia quá lớn. Tôi tuyệt vọng quá.

Đang hí hửng chờ đợi đêm xuân nồng cháy với vợ mới cưới, tôi tá hỏa khi thấy vật đen xì rơi ra từ người em

Đang hí hửng chờ đợi đêm xuân nồng cháy với vợ mới cưới, tôi tá hỏa khi thấy vật đen xì rơi ra từ người em

Đêm tân hôn của tôi và vợ chẳng thể trọn vẹn khi nhìn thấy thứ ấy rơi ra từ người vợ.

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