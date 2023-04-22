Bật mí cho cánh mày râu những điểm 'nhạy cảm' của chị em phụ nữ, chỉ cần 'chạm nhẹ' cũng đủ khiến cảm xúc 'thăng hoa'.
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Đôi tai
Đa số các chị em đều khao khát được chàng kích thích đôi tai khi đang ân ái. Có thể nàng sẽ đạt đến mức độ khoái cảm tột đỉnh mà trước đây chưa bao giờ có nếu bạn thích thú chạm vào đây.
Dù là âu yếm bằng chiếc lưỡi ướt át hay là thở nhẹ nhàng vào lỗ tai phái đẹp thì chàng cũng đang khiến nàng phát điên lên vì những đụng chạm dồn dập. Hãy tập trung nhiều hơn vào dái tai và phần sau tai bởi đây là những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ khiến nàng hạnh phúc mãnh liệt.
Vùng ngực
Trước khi hôn, hãy bắt đầu với vùng phía trên và bên dưới ngực của nàng. Kích thích đầu vú cũng giống như tinh hoàn sẽ mang đến khoái cảm lan truyền qua hệ thống thần kinh. Càng trêu chọc đầu vú, nàng sẽ càng cảm thấy hưng phấn và muốn bạn tiến sâu hơn vào vùng cấm địa.
Phần gáy
Phụ nữ rất thích bắt đầu “chuyện ấy” bằng một nụ hôn ở cổ. Cổ thường được biết đến như là một nơi tập trung khá nhiều điểm kích thích nhạy cảm. Một nụ hôn vào phần gáy chắc chắn sẽ tạo ra hứng thú cho cô ấy.
Sống lưng
Đây là nguồn gốc của tất cả các dây thần kinh cho cơ quan sinh dục, do đó đây là khu vực kích thích bậc nhất. Khi đặt tay lên lưng của một người phụ nữ thật sự là một cử chỉ ngọt ngào, tình tứ nhưng khi người đàn ông đặt miệng của mình lên đó thì sẽ làm cô ấy có nhiều xúc cảm và hưng phấn hơn.