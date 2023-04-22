Những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể chị em phụ nữ dễ bị 'kích thích' mãnh liệt, 'chạm vào' là nàng 'đê mê' quên lối về

Tâm sự Eva 22/04/2023 12:50

Bật mí cho cánh mày râu những điểm 'nhạy cảm' của chị em phụ nữ, chỉ cần 'chạm nhẹ' cũng đủ khiến cảm xúc 'thăng hoa'.

Đôi tai

Đa số các chị em đều khao khát được chàng kích thích đôi tai khi đang ân ái. Có thể nàng sẽ đạt đến mức độ khoái cảm tột đỉnh mà trước đây chưa bao giờ có nếu bạn thích thú chạm vào đây.

Dù là âu yếm bằng chiếc lưỡi ướt át hay là thở nhẹ nhàng vào lỗ tai phái đẹp thì chàng cũng đang khiến nàng phát điên lên vì những đụng chạm dồn dập. Hãy tập trung nhiều hơn vào dái tai và phần sau tai bởi đây là những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ khiến nàng hạnh phúc mãnh liệt.

Những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể chị em phụ nữ dễ bị 'kích thích' mãnh liệt, 'chạm vào' là nàng 'đê mê' quên lối về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vùng ngực

Trước khi hôn, hãy bắt đầu với vùng phía trên và bên dưới ngực của nàng. Kích thích đầu vú cũng giống như tinh hoàn sẽ mang đến khoái cảm lan truyền qua hệ thống thần kinh. Càng trêu chọc đầu vú, nàng sẽ càng cảm thấy hưng phấn và muốn bạn tiến sâu hơn vào vùng cấm địa.

Phần gáy

Phụ nữ rất thích bắt đầu “chuyện ấy” bằng một nụ hôn ở cổ. Cổ thường được biết đến như là một nơi tập trung khá nhiều điểm kích thích nhạy cảm. Một nụ hôn vào phần gáy chắc chắn sẽ tạo ra hứng thú cho cô ấy.

Sống lưng

Đây là nguồn gốc của tất cả các dây thần kinh cho cơ quan sinh dục, do đó đây là khu vực kích thích bậc nhất. Khi đặt tay lên lưng của một người phụ nữ thật sự là một cử chỉ ngọt ngào, tình tứ nhưng khi người đàn ông đặt miệng của mình lên đó thì sẽ làm cô ấy có nhiều xúc cảm và hưng phấn hơn.

Những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể chị em phụ nữ dễ bị 'kích thích' mãnh liệt, 'chạm vào' là nàng 'đê mê' quên lối về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Bên nhau 5 năm, ngày cầu hôn anh dẫn tay người phụ nữ khác đến nói một câu, tôi cười khẩy rồi quay gót

Bên nhau 5 năm, ngày cầu hôn anh dẫn tay người phụ nữ khác đến nói một câu, tôi cười khẩy rồi quay gót

Tôi làm mọi thứ bạn trai muốn nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được lại thông báo chia tay, lý do vì…

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the điểm nhạy cảm của phụ nữ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi