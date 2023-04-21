4 dấu hiệu cho biết chị em đang 'đạt đỉnh điểm', cánh mày râu chớ nên bỏ qua

Tâm sự Eva 21/04/2023 12:50

Có nhiều chị em vẫn còn ngại trong việc bày tỏ phản ứng và cảm xúc khi làm 'chuyện ấy', cánh mày râu có thể dựa vào những đặc điểm này để biết người thương của mình liệu có đang 'đạt cực khoái.

Hơi thở dồn dập:

Một trong những thay đổi nhỏ mà bạn nên để ý, chính là hơi thở của phụ nữ. Khi phụ nữ đạt cực khoái, tim họ sẽ đập nhanh hơn và vì thế mà hơi thở của cô ấy cũng trở nên nhanh hơn bình thường. Và sau đó, cô ấy có thể phát ra những tiếng kêu nhỏ hoặc la hét. Nhưng cũng có vài người im lặng khi đạt khoái cảm.

Cơ thể trở nên mềm ra, ôm chặt lấy đối phương:

Cơ thể phụ nữ thường trở nên căng thẳng trong suốt thời gian trước khi đạt khoái cảm. Và sau khi “lên đỉnh”, cơ thể cô ấy sẽ dần nới lỏng những cơ và trở nên mềm ra. Bạn hãy nhìn vào sự thoải mái trên cơ thể của phụ nữ, rất dễ nhận ra nó đang thư giãn sau khi cô ấy đạt được cực khoái.

Khi cô ấy ôm chầm lấy bạn, đây là một trong những biểu hiện để bạn nhận biết rằng phụ nữ đã sẵn sàng để đạt cực khoái. Nếu bạn thấy biểu hiện này, chính là lúc cố ấy đang cảm thấy mãnh liệt nhất.

4 dấu hiệu cho biết chị em đang 'đạt đỉnh điểm', cánh mày râu chớ nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Co thắt cơ thể và âm đạo:

Cơ thể phụ nữ (toàn cơ thể hoặc có khi là chân) thường co thắt ngay sau khi đạt được khoái cảm, điều này cũng thường diễn ra sau khi tập thể dục (tất nhiên quan hệ cũng được xem như một bài tập thể dục). Và âm đạo của họ cũng sẽ co thắt do máu dồn về cơ quan sinh dục, tạo nên sức căng làm co giật các cơ.

Sự giãn nở của đồng tử:

Điều này rất khó nhận ra vì phần lớn phụ nữ sẽ nhắm mắt lại khi “lên đỉnh”. Nhưng thường nếu bạn và đối phương có thể trực tiếp nhìn vào mắt nhau khi quan hệ, bạn sẽ thấy rõ rằng đồng tử của cô ấy sẽ giãn nở khi đạt cực khoái. Rất khó để nhận ra nhưng không phải là không thể.

4 dấu hiệu cho biết chị em đang 'đạt đỉnh điểm', cánh mày râu chớ nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Món ăn hỗ trợ chị em phụ nữ 'tăng ham muốn', giúp 'chuyện ấy' trở nên hiệu quả đến tuyệt vời như lúc 'mới yêu'

Món ăn hỗ trợ chị em phụ nữ 'tăng ham muốn', giúp 'chuyện ấy' trở nên hiệu quả đến tuyệt vời như lúc 'mới yêu'

Muốn chuyện 'chăn gối vợ chồng' lúc nào cũng tuyệt vời, chị em hãy bổ sung thêm những thực phẩm này để giúp 'chuyện ấy' thêm hiệu quả nhé.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the dấu hiệu phụ nữ đạt cực khoái

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