Món ăn hỗ trợ chị em phụ nữ 'tăng ham muốn', giúp 'chuyện ấy' trở nên hiệu quả đến tuyệt vời như lúc 'mới yêu'

Muốn chuyện 'chăn gối vợ chồng' lúc nào cũng tuyệt vời, chị em hãy bổ sung thêm những thực phẩm này để giúp 'chuyện ấy' thêm hiệu quả nhé.

Một đĩa rau bina

Rau bina không chỉ mang lại cho bạn vóc dáng săn chắc mà còn là một trong những thực phẩm tốt nhất cho tình dục vì nó có tác dụng làm tăng lưu lượng máu dưới thắt lưng.

Trong rau bina rất giàu magiê, một khoáng chất làm giảm viêm trong mạch máu, tăng lưu lượng máu. Lưu lượng máu giúp thúc đẩy máu đến các chi, giống như Viagra, có thể làm tăng hưng phấn và làm cho chuyện ái ân trở nên dễ chịu hơn và mặn nồng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thanh socola đen

Sô cô la đen chứa flavonoid đã được chứng minh có tác dụng giảm căng thẳng và thư giãn các mạch máu, vận chuyển máu đến tất cả các bộ phận của cơ thể. Ngoài ra, flavonoid cũng giúp giảm mỡ cơ thể, làm tăng sự tự tin của bạn trên giường hơn, giúp bạn không còn bị mất tập trung vì những khuyết điểm trên cơ thể của chính mình nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Ca cao

Ca cao là một siêu thực phẩm với nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tác dụng kích thích tình dục. Loại quả này chứa nhiều magiê, phốt pho, chất chống oxy hóa, arginin và methylxanthine. Ngoài ra, nó cũng rất giàu phenylethylamine, chất giúp tăng cường ham muốn “yêu”.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-an-ho-tro-chi-em-phu-nu-tang-ham-muon-giup-chuyen-ay-tro-nen-hieu-qua-en-tuyet-voi-nhu-luc-moi-yeu-574809.html