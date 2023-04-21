Màn dạo đầu nóng bỏng – Cách khiến chàng sướng mê khi 'lâm trận'

Tâm sự Eva 21/04/2023 08:09

Chắc chắn bạn sẽ khiến chàng phát ngất vì màn dạo đầu ướt át và nồng nhiệt.

Chọn bộ trang phục nóng bỏng

Nếu bạn có một body quyến rũ thì hãy tận dụng ngay nhé. vì đàn ông rất dễ kích thích khi thấy thân hình đầy đặn của phụ nữ trong chuyện phòng the. Trước tiên cần chuẩn bị một bộ đồ ngủ hở hang và ôm body một chút để tôn lên đường cong gợi cảm. Nên chọn màu đen và màu đỏ, hai màu này này khiến phụ nữ trở nên nóng bỏng hơn. Nếu bạn làm được điều này thì đã thành công một phần trong bước dạo đầu rồi đấy.

Màn dạo đầu nóng bỏng – Cách khiến chàng sướng mê khi 'lâm trận' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thủ thỉ những câu "nóng bỏng"

Không chỉ giúp bạn hô hấp, việc thở và biết cách thở còn giúp cuộc yêu trước khi quan hệ thêm phần nóng bỏng.

Bạn cũng đừng quên thủ thỉ những câu nói khiến chàng yêu bạn nhiều hơn trong lúc quan hệ để cả hai cùng hòa quyện với nhau ngất ngây nhé.

Hơi thở gấp, dồn dập, ấm nóng chính là liều thuốc kích thích hết sức mạnh mẽ đối với chàng. Các luồng khí nóng do hơi thở mang lại sẽ tạo ra một sự thay đổi nhiệt độ trong da của nam giới và tăng độ hưng phấn lên đến đỉnh điểm.

Khám phá sức mạnh của nụ hôn

Hôn môi là cách làm tình cho chàng sướng mà không thể thiếu trong màn dạo đầu. Sau đó tiến gần lại bên chàng, trao cho chàng những nụ hôn nồng nhiệt. Ban đầu bạn chỉ nên nhử chàng bằng những nụ hôn nhẹ ngoài môi. Sau đó thực hiện những nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Chỉ hôn ở môi không thì chưa đủ sau đó tiến đến tai, là vị trí gây kích thích ở đàn ông. Vì ở vành tay có rất nhiều dây thần kinh, nên vô cùng nhạy cảm. Sau đó từ từ liếm từ trên ngực xuống dưới lỗ rốn của chàng. Chắc chắn bạn sẽ khiến chàng phát ngất vì màn dạo đầu ướt át và nồng nhiệt.

Màn dạo đầu nóng bỏng – Cách khiến chàng sướng mê khi 'lâm trận' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Cọ sát" cơ thể nàng

Để dạo đầu cho chàng, bạn hãy chiều chuộng cơ thể chàng bằng những động tác vuốt ve, âu yếm. Đây là màn dạo đầu mà bất kỳ đàn ông nào cũng mê mẩn. Bạn hãy nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể nàng, sau đó thả lỏng những ngón tay khi âu yếm đến phần đùi.

Các ngón chân cũng là một điểm khá nhạy cảm, đảm bảo khi bạn chạm vào hoặc kéo nhẹ những đầu ngón chân, chàng sẽ run bắn lên theo từng nhịp và cảm thấy cực kỳ kích thích.

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