Theo thông tin từ VTC News, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị tỉnh Đồng Nai kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở bánh mì khiến hơn 300 người nghi bị ngộ độc.

Trong công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Cục An toàn thực phẩm đề nghị ngành y tế tỉnh này khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc xảy ra tại cơ sở bánh mì trên địa bàn phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. “Đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên, nếu phát hiện có sai phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định”, văn bản của Cục An toàn thực phẩm nêu.