Những hành động như 'chất gây nghiện' của phụ nữ 'trên giường' khiến đàn ông 'say mê' như điếu đổ

Có thể chị em không tin nhưng đây là những điều mà cánh mày râu cực kỳ thích khi 'ân ái trên giường', chị em mà 'ra tay' chắc chắn chàng say mê không rời.

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Sự thay đổi có thể xem là một liều thuốc kích thích rất hiệu quả đối với cánh mày râu và các chuyên gia chứng minh nó cũng hiệu quả với phái đẹp. Tính nóng vội là bản chất muôn đời của đàn ông, nhưng “yêu” theo kiểu tự phát khiến họ không cưỡng lại được và khoảnh khắc đó sẽ rất khó quên.

Ảnh minh họa: Internet

Cào xước vào lưng

Nàng có thể vô tình cào xước lưng chàng khi đạt được cực khoái và lên đỉnh. Đây cũng có thể là cách các nàng bắt chước những cảnh nóng trong phim khi có cảm xúc nồng nhiệt với chuyện ấy. Thế nhưng, hành động cào lưng này có thể sẽ khiến chàng bị mất hứng do đau rát, thậm chí bị nhiễm trùng da đấy.

Thay vì mạnh tay cào lưng, bạn hãy nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đàn ông khi quan hệ để khơi gợi xúc cảm. Vuốt sống lưng đàn ông khi quan hệ có sao không? Thực tế có nhiều điều truyền miệng dân gian cho rằng bạn không nên vuốt sống lưng đàn ông khi ân ái vì nhiều điều cấm kỵ. Tuy nhiên, chưa có tài liệu y học nào chứng minh việc vuốt dọc sống lưng đàn ông khi quan hệ gây tổn hại đến sức khỏe của chàng.

Khơi gợi ham muốn từ mùi hương cơ thể

Trong cuộc yêu, đàn ông luôn thích cảm giác da cọ da để có thể cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của cơ thể đối phương. Sẽ thật tuyệt khi họ được "thưởng thức" một làn da không chỉ mềm mại mà còn biết "tỏa mùi hương" giúp cho hưng phấn của phái mạnh đạt mức cao trào.

Mùi hương từ làn da, mái tóc, cổ tay của bạn sẽ đánh thức bản năng chinh phục của chàng. Mùi hương cơ thể ấy giống như "chất gây nghiện" khiến chàng càng gần vợ càng say đắm.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-hanh-ong-nhu-chat-gay-nghien-cua-phu-nu-tren-giuong-khien-an-ong-say-me-nhu-ieu-o-574858.html