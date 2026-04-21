Ly hôn rồi bỏ quê lên phố 3 năm, ngày trở về tôi 'ngã quỵ' thấy cảnh tượng của chồng cũ trong bệnh viện

Tâm sự Eva 21/04/2026 14:10

Dù ban đầu hơi khó khăn nhưng khoảng một năm sau ly hôn thì tôi tìm được việc làm ổn định, đều đặn gửi tiền về cho bố. Cũng vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, tôi hầu như không có thời gian về nhà thăm bố.

Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Nguyên nhân là vì chồng tôi lên giường với người phụ nữ khác. Trước đó, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chồng tôi thường xuyên bỏ ra ngoài vào đêm khuya. Đến một lần, anh say xỉn với bạn bè rồi xảy ra quan hệ với một cô gái lạ. Cô ta không để yên, tìm đến đòi tôi nhường chồng.

Tôi quá thất vọng và mệt mỏi nên quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi giải thích rất nhiều rằng sau khi thức dậy anh không nhớ chuyện gì hết. Thậm chí, anh còn nói có thể do cô gái kia dựng chuyện để chia rẻ vợ chồng tôi. Sau nhiều lần không thể thuyết phục được tôi, anh đành ký đơn ly hôn.

 

 

Sau khi ly hôn chồng, tôi quyết định rời khỏi quê, lên thành phố tìm việc. Nguyên nhân không hẳn là vì tôi muốn rời khỏi nơi này để quên chuyện cũ, còn là vì tôi muốn kiếm nhiều tiền để sau này còn lo cho bố tôi. Bố tôi càng lớn tuổi càng có nhiều bệnh. Ngày trước khi chưa ly hôn, tiền bạc trong nhà đa phần là do chồng tôi lo. Giờ ly hôn rồi, tôi phải tìm đường lo cho mình và bố.

Dù ban đầu hơi khó khăn nhưng khoảng một năm sau ly hôn thì tôi tìm được việc làm ổn định, đều đặn gửi tiền về cho bố. Cũng vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, tôi hầu như không có thời gian về nhà thăm bố. Ngoài dịp Tết được nghỉ mấy ngày về quê, tôi hầu như chỉ gọi điện về hỏi thăm bố. Bố tôi cũng không trách cứ gì, ông chỉ lo tôi làm việc quá sức mà sinh bệnh.

Đến hai tháng trước, tôi bất ngờ nghe người họ hàng gọi điện báo tin bố tôi bị ngã đã vào viện. Tôi hoảng sợ bỏ việc đang làm, bắt xe về ngay trong ngày. Tôi hấp tấp chạy vào viện xem tình hình của bố thế nào. Khi đi đến phòng bệnh của bố, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang ngồi cạnh giường bệnh của bố tôi. Tôi nghe hai người trò chuyện:

“Cảm ơn con, con mà đến trễ một chút thì chú không biết thế nào”.

“Chú đừng nói vậy, này là việc con nên làm”.

“Nên làm gì chứ, con với cái Hạnh cũng đâu còn…”

Bố tôi vừa thấy tôi bước vào thì cũng không nói tiếp nữa. Ông biết chúng tôi đã ly hôn, chuyện chồng cũ của tôi bỗng xuất hiện có thể khiến tôi không vui. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy nghèn nghẹn trong lòng, chẳng nói được lời nào.

Chồng cũ thấy tôi đến thì chỉ nói nghe tin tôi về nên anh có mua cơm cho tôi, vì anh biết tôi sẽ không kịp ăn uống mà chạy vào viện. Sau đó anh nhanh chóng rời đi. Bố tôi nói:

“Bố bị ngã lúc đi ra sau vườn, hên là lúc đó chồng cũ của con đến thăm nên vội đưa bố vào viện. Mấy năm nay con không ở đây, chồng cũ của con cứ cách vài hôm lại đến thăm bố. Bố bệnh tật thì nó đưa đi khám, trong nhà hư hỏng gì cũng nó sửa. Bố biết con còn giận nó, lúc trước bố cũng nhiều lần mắng rồi đuổi nó đi mà nó chẳng nói gì, vẫn đều đặn ghé thăm bố. Mấy năm nay nó không quen ai, con sống cũng không dễ dàng gì”.

Tôi hiểu ý của bố, nhưng cũng không đáp lại lời nào. Tôi chăm sóc rồi đợi bố thiếp đi, nhưng tôi cả đêm đó cũng không ngủ được. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với chồng cũ nhưng nỗi ám ảnh chồng từng lên giường với người khác vẫn còn trong tâm trí của tôi. Tôi có nên cho mình và chồng cũ một cơ hội khác hay không?

Dẫn con riêng của chồng đi chơi cuối tuần, tôi "ngã quỵ" nghe bé kể chuyện bố làm mỗi khi tôi vắng nhà

Ly hôn rồi bỏ quê lên phố 3 năm, ngày trở về tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng của chồng cũ trong bệnh viện

Ly hôn rồi bỏ quê lên phố 3 năm, ngày trở về tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng của chồng cũ trong bệnh viện

Tâm sự Eva 24 phút trước
Xe lao xuống kênh, người cha tử vong sau khi cứu 4 người thân

Thế giới 30 phút trước
Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hà Nhuận Đông 'gây bão' khi hóa thân thành tướng quân Hạng Vũ sau 14 năm

Sao quốc tế 37 phút trước
Xe bồn lao xuống vực sâu 100m, tài xế văng khỏi cabin tử vong

Đời sống 52 phút trước
Bé trai đá bóng ra đường, người đàn ông chạy xe máy ngã tử vong

Đời sống 57 phút trước
Thấy con sếp giống con mình "như tạc", tôi bàng hoàng phát hiện màn kịch bí mật bị che giấu

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Hùng hổ cùng con dâu đi đánh ghen bắt quả tang tại trận, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mặt, cúi đầu bỏ chạy

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Bước qua ngày mới, thứ 4 ngày 22/4/2026, 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, thu tiền mỏi tay, Phú Quý tột cùng, thăng hoa chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước

Lời khai khó tin của người bố nghi đánh con trai tử vong, chôn xác ở đồi quế

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Dẫn con riêng của chồng đi chơi cuối tuần, tôi "ngã quỵ" nghe bé kể chuyện bố làm mỗi khi tôi vắng nhà

Giây phút trao nhẫn, chồng cũ bế con xông vào lễ đường: Câu nói của anh khiến tôi vứt hoa cưới, khóc nức nở chạy theo

Chồng tuyên bố lễ cưới phải có 2 cô dâu mới chịu tổ chức, sự thật khiến tôi muốn hủy hôn ngay lập tức

Thấy cháu ngủ không một tiếng khóc, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "rụng rời tay chân" trước hành động của chị dâu

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng nhưng chỉ cho con gái "món đồ" này, chú rể lập tức đòi hủy hôn ngay giữa lễ đường

Chị dâu đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa bé đỏ hỏn, lời giải thích sau đó khiến anh tôi "ngã quỵ" còn mẹ tôi khóc nức nở