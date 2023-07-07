Đêm tân hôn hí hửng đợi chờ giây phút gần gũi, hì hục tới gần sáng vẫn 'không nên cơm cháo gì', vợ toát mồ hôi nhỏ nhẹ thú nhận sự thật khiến tôi thất kinh

Tâm sự Eva 07/07/2023 03:48

Tôi và Thuý yêu nhau gần một năm thì quyết định làm đám cưới. Nói ra chắc mọi người không tin, trong suốt một năm ấy tôi và em chưa hề đi qua tới hạn. Kể cả sau khi đám hỏi diễn ra, chúng tôi đã gần như chính thức trở thành vợ chồng.

Thuý bảo xưa nay cô ấy chưa yêu ai cả, trước đây chỉ là những rung động thoáng qua, với tôi mới thực sự là mối tình chính thức và cũng là mối tình cuối. Nghe Thuý nói thế. ai mà không hạnh phúc và sung sướng. Cô ấy bảo muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, tôi lập tức đồng ý không do dự.

Đêm tân hôn hí hửng đợi chờ giây phút gần gũi, hì hục tới gần sáng vẫn 'không nên cơm cháo gì', vợ toát mồ hôi nhỏ nhẹ thú nhận sự thật khiến tôi thất kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thuý là người con gái đẹp người lại đẹp nết. Em có ngoại hình xinh xắn, nước da trắng trẻo, dáng người thon thả, mỗi khi đi trên phố thu hút ánh mắt của bao người đàn ông. Thuý còn nấu ăn rất ngon, khéo tay và đảm đang lắm. Em cũng có công việc ổn định và gia đình rất nền nếp, gia giáo. Lấy được Thuý chẳng khác gì tôi trúng số độc đắc. Kéo vợ vào phòng tân hôn từ sớm, tôi dự định sẽ trổ hết tài nghệ để cho vợ một đêm tân hôn cả đời khó quên. Thế nhưng người phải bất ngờ ngã ngửa và cả đời khó quên lại chính là tôi chứ không phải vợ.

Suốt một tiếng đồng hồ tôi phô diễn tài nghệ và kỹ năng mình tích lũy được qua các mối tình trước và học tập trên phim ảnh. Thế nhưng vợ tôi vẫn trơ như đá, khô như ngói. Cô ấy cứng ngắc và khô khan tới mức tôi có muốn gượng ép để nhập cuộc cũng không thể.

Thú thật qua khoảng 15 phút dạo đầu, thấy vợ không hề có cảm xúc gì tôi đã lấy làm lạ. Song vì vấn đề tế nhị nên tôi không tiện hỏi thẳng cô ấy. Hơn nữa tôi cũng muốn chứng minh với vợ rằng tôi là một người đàn ông giỏi trong chuyện đó. Thế là cứ hùng hục dạo đầu cho vợ suốt cả một tiếng đồng hồ nhưng kết quả đâu vẫn vào đấy. Thậm chí tôi còn đọc được sự bất mãn và mất kiên nhẫn trên khuôn mặt vợ.

Tôi đã từng lên giường với người yêu cũ, có thể dám chắc rằng khả năng giường chiếu của bản thân không đến nỗi nào. Biểu hiện và thái độ của vợ khiến tôi bị chạm tự ái nghiêm trọng. Tức giận nên tôi hỏi cô ấy làm sao thế.

Lúc ấy vợ im lặng một lát rồi mở ngăn kéo lấy ra một món đồ đưa cho tôi. Tôi giật mình nhìn rõ đó là một lọ gel. Để rồi sau đó nghe cô vợ xinh đẹp tiết lộ bí mật mà tôi không khỏi hoảng hồn đến mức ngã lăn khỏi giường 

Tôi đã từng được nghe đến xu hướng tính dục này nhưng không bao giờ nghĩ rằng Thuý lại thuộc nhóm người đó. Thuý kể sau nhiều năm phát hiện bản thân không hề có hứng thú với bất kỳ ai, càng không quan tâm tới chuyện tình dục, cô ấy mới biết xu hướng tính dục của mình. Tuy nhiên Thuý vẫn phải lập gia đình và sinh con, cô ấy cũng rất thích được làm mẹ.

Đêm tân hôn hí hửng đợi chờ giây phút gần gũi, hì hục tới gần sáng vẫn 'không nên cơm cháo gì', vợ toát mồ hôi nhỏ nhẹ thú nhận sự thật khiến tôi thất kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thuý nói rằng cô ấy chỉ cần sinh được con mà thôi. Sau đó sẽ không không ép buộc tôi bất cứ điều gì, tôi ly hôn cưới người khác cũng được. Nếu không ly hôn thì tôi có thể qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài, chỉ cần đừng quá lộ liễu và vẫn có trách nhiệm với con.

Đêm ấy vì quá sốc nên tôi đã bỏ sang phòng làm việc ngủ. Thuý làm vậy có phải là lừa dối tôi hay không? Tại sao cô ấy chẳng nói ra ngay từ đầu? Nếu biết trước thì tôi sẽ không đời nào cưới cô ấy.

 

 

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