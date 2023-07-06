Đêm nào ân ái xong chồng bỏ mặc vợ trên giường, vội vàng ghi 'nhật ký', ôm thắc mắc bao lâu đến ngày đồng nghiệp tới nhà chơi mới vỡ lẽ sự thật kinh hoàng

Tâm sự Eva 06/07/2023 09:49

Vợ chồng tôi có đời sống ân ái nồng nhiệt, dù phải sống xa nhau khá nhiều. Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy bất an.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm và có hai con nhỏ. Chồng tôi làm ngành xây dựng nên thường xuyên phải xa nhà, ít ở gần vợ con. Dù vợ chồng xa nhau nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng anh, không bao giờ ghen tuông vô lý.

Anh là người chăm lo gia đình, có trách nhiệm với vợ con. Hàng tháng, tiền lương của anh chuyển thẳng vào tài khoản của tôi còn tiền chi tiêu anh xoay xở kiếm thêm. Do chồng đi xa nên mỗi lần về, chuyện ân ái rất nồng nàn. Khi nào chồng không về được, tôi lại gửi con đến chỗ công trình để hâm nóng tình cảm. Mọi chuyện vẫn ổn nhưng tôi luôn thấy bất an trong lòng vì thói quen của chồng.

Đêm nào ân ái xong chồng bỏ mặc vợ trên giường, vội vàng ghi 'nhật ký', ôm thắc mắc bao lâu đến ngày đồng nghiệp tới nhà chơi mới vỡ lẽ sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi yêu, chồng đã có cách lưu giữ kỉ niệm riêng tư của hai vợ chồng bằng âm thanh và hình ảnh. Đến lúc lấy nhau, anh vẫn duy trì việc ghi nhật kí kiểu đó. Có khi anh quay clip chúng tôi ân ái, có khi chụp hình hoặc chỉ thu âm.

Anh bảo, khi xa nhau, anh thường lấy ra xem lại để đỡ nhớ vợ và vượt qua được những cám dỗ ở xung quanh. Lúc đầu, tôi không đồng ý nhưng hoàn cảnh xa nhau, anh đưa ra lý do rất hợp lý.

Về sau, tôi không quan tâm nữa mà để anh tự làm. Đôi lúc tôi thấy vui vui khi đang nhớ chồng, anh lại gửi clip cho xem cũng đỡ nhớ phần nào. Nhưng càng ngày tôi càng thấy lo lắng khi những vụ lộ clip nóng liên tục xảy ra trên mạng.

Chồng tôi cũng cẩn thận, không quay cận mặt nhưng những hình ảnh luôn nóng bỏng trần trụi. Tất cả được lưu trong điện thoại và máy tính xách tay của chồng. Nhiều khi, đồng nghiệp có mượn máy khi cần nên về độ bảo mật không cao.

Đêm nào ân ái xong chồng bỏ mặc vợ trên giường, vội vàng ghi 'nhật ký', ôm thắc mắc bao lâu đến ngày đồng nghiệp tới nhà chơi mới vỡ lẽ sự thật kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng cảnh báo với chồng về nguy cơ đó nếu như cảnh ân ái đó lộ ra nhưng anh luôn động viên tôi yên tâm. Anh luôn biết cách đảm bảo an toàn bí mật cho những hình ảnh ghi lại giây phút riêng tư của chúng tôi. Tuy nhiên, nỗi lo lắng trong lòng tôi không vơi đi. Tôi chỉ nghĩ anh hớ hênh để mất điện thoại hay máy tính thì toàn bộ những hình ảnh ân ái đó sẽ trở thành miếng mồi cho kẻ xấu. Với công việc hiện tại của tôi, nếu bị lộ những hình ảnh đó, chắc chắn tôi sẽ mất tất cả. 

Chồng cứ trách tôi lo xa, anh luôn tự hào về bộ nhật kí ân ái sống động của chúng tôi. Cũng nhờ nó mà tôi có thể nhìn lại những hình ảnh thời xuân sắc của mình, khi cơ thể chưa bị sồ sề do sinh nở. 

Cho nên tôi luôn băn khoăn trước việc gây sức ép để chồng xóa hết hay cứ để anh lưu giữ như từ trước đến nay. Có phải tôi đã quá lo xa không? Mong mọi người cho lời khuyên sáng suốt.

Hùng hổ tới nhà nhân tình của chồng, định bụng cho ả 1 trận nên thân, vừa bấm chuông liền thấy nguời này ra mở cửa mà chết điếng người

Hùng hổ tới nhà nhân tình của chồng, định bụng cho ả 1 trận nên thân, vừa bấm chuông liền thấy nguời này ra mở cửa mà chết điếng người

Tôi và chồng quen nhau trong hoàn cảnh không tốt đẹp gì. Khi đó tôi là sinh viên mới ra trường làm trợ lý cho chồng tôi, anh là giám đốc kinh doanh. Khi quen anh tôi không hề biết anh đã có gia đình, tôi chỉ biết anh có một cậu con trai 7 tuổi. Anh hoàn toàn không để ai biết về tình trạng hôn nhân của mình. Nhưng dù gì thì cũng là đàn ông đã có con, lại còn là cấp trên nên tôi càng né tránh anh.

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